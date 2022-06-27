Выжившие рассказывают. Мариуполь

Жалко... безумно жалко людей,всех и украинцев и русских всех... ну почему нельзя договорится.

Большие дяди играют.....

Все что связано с шарием по теории шария и ему сочувствующим это фейк. Как по ихней теории и высказываниям фэйк что произошло в Буче, Ирпене, Гостомеле. Где мнение остальных 500 тыс в недавнем прошлом жителей Мариуполя.

Quote: Эта история началась 16 февраля 2021 года. В этот день в одной из своих передач известный телеведущий назвал Гитлера «очень смелым человеком», который «не косил от армии, воевал доблестно». После чего наш земляк, уроженец Восточного Казахстана, обратился в Следственный комитет, Генпрокуратуру и МВД РФ с заявлением о привлечении Владимира Соловьева к уголовной ответственности.



– Так как во время Великой Отечественной войны погибли мой дед и десятки миллионов других советских и европейских граждан, то сделать это была моя святая обязанность – сказал Сарсембаев. – С тех пор я получил несколько постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Последнее – от 7 июня этого года. Уполномоченный участковой полиции по району Беговой Москвы МВД России заявил, что лингвистические признаки оправдания идеологии нацизма в заявлении Соловьева отсутствуют. Естественно, я крайне недоволен таким ответом. Получается, если какой-нибудь гражданин России, общественный деятель или активист будут обоснованно и справедливо критиковать власть или силовиков, то они рискуют свободой, но восхвалявшего нацистского преступника Гитлера человека власти прикрывают – его не привлекли даже к административной ответственности.



Из этого, полагаю, можно сделать вывод, что закон у нас действует избирательно. Для государственных пропагандистов, вещающих со всех каналов, – один, а для всех остальных граждан, которых российские власти только и успевают задерживать и судить, – другой. Только что прошла информация о том, что военного пенсионера Николая Смышляева из Вологодской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за картинки с надписями «Нет войне». И таких случаев масса, что вызывает у меня крайнее возмущение.

Цитата: Walter от

Все что связано с шарием по теории шария и ему сочувствующим это фейк. Как по ихней теории и высказываниям фэйк что произошло в Буче, Ирпене, Гостомеле. Где мнение остальных 500 тыс в недавнем прошлом жителей Мариуполя. Все что связано с шарием по теории шария и ему сочувствующим это фейк. Как по ихней теории и высказываниям фэйк что произошло в Буче, Ирпене, Гостомеле. Где мнение остальных 500 тыс в недавнем прошлом жителей Мариуполя.

Цитата: Konstant от

Цитата: Walter от

Все что связано с шарием по теории шария и ему сочувствующим это фейк. Как по ихней теории и высказываниям фэйк что произошло в Буче, Ирпене, Гостомеле. Где мнение остальных 500 тыс в недавнем прошлом жителей Мариуполя. Все что связано с шарием по теории шария и ему сочувствующим это фейк. Как по ихней теории и высказываниям фэйк что произошло в Буче, Ирпене, Гостомеле. Где мнение остальных 500 тыс в недавнем прошлом жителей Мариуполя. Родственники кое как сбежали в крым. 2 недели об обстрелом в подвале сидели. Про стрельбу правда

С кем не разговаривал на тему нападения России на Украину, особенно в Казахстане и России у всех кто либо из родственников сидели в подвале, у некоторых аж восемь лет. Мариуполь сравняли с землёй ракетно- бомбовыми снарядами. Убеждения что в жилом секторе скрывались ВСУ и в его составе азовцы и в связи с этим российские атаковали эти массивы не убедительны и не будут приняты в суде. Зачем вы атакуете эти сектора если знаете что там есть гражданские, женщины и дети. Поэтому если бы Россия не зашла с войной в Украину то никто бы не сбежал и тем более в подвалах бы не сидел.

Quote: Игорь Стрелков

сегодня в 12:22

Краткий обзор обстановки на фронте.

4. Агломерация Северодонецк-Лисичанск.

По всему фронту в течение недели продолжались ожесточенные бои с большими потерями для обеих сторон (с нашей стороны львиная доля пришлась опять на НМ ЛДНР). Противник сумел вывести остатки своих сил с плацдарма на левом берегу Северского Донца (южнее Северодонецка), бросив бОльшую часть тяжелого вооружения и понеся солидные потери в живой силе. Однако полного разгрома и уничтожения оборонявшиеся здесь части ВСУ и подразделения наемников избежали. Аналогично сложилась ситуация в "крепости" Горское-Золотое - не смотря на большие потери ,противник сумел вывести ядро своего гарнизона из оперативного окружения, бросив в "котле" только мелкие забытые при общем отходе подразделения и группы деморализованных дезертиров. Пленных взято мало. - Можно сказать, что наши "клещи захватили воздух". Тем не менее, опасный выступ в тылу наступавшей западнее Попасной группировки теперь "срезан" и целостность фронта ВСУ на южных и юго-восточных окраинах Лисичанска - нарушена. ВС ЛДНР и ВС РФ вышли непосредственно на южные окраины Лисичанска, а западнее - почти взяли его в оперативное окружение, которое ,впрочем, по состоянию на вчерашний вечер еще не было завершено. Предполагаю возможность постепенного (непременно с боями) отхода гарнизона ВСУ в направлении Северска и завершение сражения за данный район в течение недели (если ВСУ не введут в бой крупные свежие резервы).

5. Фронт Северск-Бахмут-Соледар.

Без существенных изменений. Здесь проходит вторая полоса долговременных оборонительных сооружений, построенная ВСУ за время действия "безальтернативных минских соглашений". Все указанные города имеют, дополнительно, концентрические оборонительные обводы. В Артемовске и Соледаре имеются еще советской постройки военные базы (при чем в Соледаре - подземная сильно углубленная и укрепленная база хранения). Штурм второй полосы, занятой достаточным количеством войск, не будет успешным без напряжения всех сил ВС РФ и НМ ЛДНР и его в ближайшее время не прогнозирую (если ,конечно, российское военное командование не решит иначе вопреки здравому смыслу).

7. Южный донецкий фронт.

Противник в течение нескольких суток сумел потеснить наши войска в районе южнее Угледара, отбросив оборонявшиеся здесь "второочередные" подразделения "мобиков" на 2-3 километра (местами несколько более) и перенеся линию фронта в села Павловка и Егоровка. Удар носил явно ограниченный и отвлекающий характер - с целью ослабить давление ударной группировки ВС РФ и НМ ЛДНР на Лисичанск. Тем не менее, он продемонстрировал относительную слабость нашего фронта на достаточно важном направлении.

Общие выводы:

1) Затянувшееся сражение "Второго ("Конкретного") этапа СВО" постепенно завершается. Завершится ли оно оперативной паузой или сразу перейдет в "Сражение за инициативу" (анонсированный Кадыровым "эффективный этап") - гадать не возьмусь, но по-прежнему ожидаю, что указанное сражение начнется за пределами Донбасса. Сражение завершается тактическими успехами ВС РФ, но стратегически - в целом неудачно, поскольку к началу 5 месяца СВО группировку ВСУ на Донбассе разгромить не удалось, да и просто вытеснить с большинства позиций - аналогично.

2) Поражение ВСУ в сражении за Северодонецк-Лисичанск с одной стороны, и неудача стратегической операции по освобождению Донбасса ВС РФ - с другой - уже привели к дальнейшему наращиванию военных поставок для ВСУ со стороны "дорогих западных партнеров" (не моих). В июле-августе многое решится после ввода в бой резервов с обеих сторон. Время работает как против т.н. "Украины", так и против РФ. Но против РФ время работает больше. Тем более, что прельщаясь местными (и недёшево обошедшимися) успехами, российские политические власти критически-медленно осознают необходимость скорейшего перевода экономики страны "на военные рельсы".



https://vk.com/igoristrelkov

Quote: Рекомендую внимательно изучить текст и приведённые карты (бывал в тех местах и для меня - не открытие).



Я примерно тоже самое собирался (и собираюсь) написать в завтрашнем обзоре оперативной обстановки на данном участке фронта. А в отношении гнусных пропагандонов, убеждающих из "ящика" изумленное 4-мя месяцами "непрерывных побед" население, что "всё идёт лучше, чем даже планировалось" - намерен сказать и несколько пожёстче. Поскольку лично у меня есть предположение, что они работают не только(и не столько) на "массового", но и на одного предельно "конкретного" зрителя, от решений которого (ПОКА ЕЩЁ!) зависит (на мой ОПТИМИСТИЧНЫЙ взгляд) итоговый победоносный исход текущей войны.

Впрочем, обо всем планирую написать завтра и/или скажу послезавтра.







https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkenigtiger.livejournal.com%2F2159277.html%23comments&post=347260249_658362&cc_key=

Quote: Наша пропаганда и "военная оналитега"...

скатывается в какое-то совершенно украинское днище. Чем рассказы наших пропагандонов о том, что мы уже что-то заняли или занимаем (когда мы ещё не заняли, а только подступили к), лучше рассказов украинских пропагандонов о том, что они этого не сдадут... они этого не сдали... они это оставили, но это такой хитрый манёвр, скоро контратака... да, мы это оставили, потому что нахрен было не нужно, никакой стратегической ценности уже не имеет.

В общем, это скатывание предсказуемо - как я уже писал, нашу госпропаганду отдали на аутсорс примерно такому же контингенту, что работает с той стороны. Устройство этой отрасли сейчас вообще забавно до состояния анекдота.



Встречаются как-то в коридорах АП РФ ведущий украинского пропорошенковского ТГ-канала, ведущий ТГ-канала, пеарящего Зеленского, ведущий ТГ-канала для отмороженных укронациков и курирующий их ИПСОшник. И ИПСОшник такой:

- Увы, хлопцы. Не утвердили нам бюджет...

Но если, когда Юлия "Тебя убьют" Латынина пишет про "Операцию "Мокрый сахар", можно посмеяться, то, когда с нашей стороны люди демонстрируют массовую твёрдую уверенность в том, что от бесконечного повторения словосочетания "оперативное окружение" во рту станет слаще, рука тянется с фейспалму. Свои-то дураки куда опаснее чужих.



Я вполне разделяю всеобщие восторги на тему ликвидации котла Золотое-Горское, вот только надо понимать, что большая часть укропов оттуда успела свинтить. Да, бросая всё, что им мешало драпать, но они, в массе своей, свинтили. Нам, разумеется, всё брошенное будет очень полезно, но им этого привезут ещё. И, как совершенно верно замечал Стрелков в своем комментарии к видео из района "Т-образки" и моста за Золотым, они ещё повоюют против нас.

Другой печальный момент состоит в том, что основная масса наших "военных аналитиков" с предметом "военная топография" не знакома совершенно, так что начертание стрелочек и будущих, вотпрямзавтрашних, линий фронта вообще не стремится стыковать с такой унылой и банальной вещью как полноценная карта района боевых действий. Внимание на экран.







Всем хорошо видно топографию русла речки-переплюйки под названием "Беленькая"? Сама-то речка - фигня. Но вот вам наглядно про ту же Волчеяровку на ней.

Широко известный в узких кругах Pointe du Hoc - 30 метров, а тут порядка 40.



Смотрите километровку внимательно. У Лисичанка есть вполне себе удобный фланговый рубеж обороны по высотам за Беленькой, который противник обязательно постарается занять и максимально использовать в свою пользу выгоды местности. Рубеж по Беленькой вполне стыкуется с рубежом по Сухой Плотве до самых окраин Северска. А именно там, где, левее Лисичанского НПЗ, многие рисуют решительные красные стрелочки типа "вот-вот завтра-послезавтра мы это срежем", есть вот такое.



С отличным обзором сверху вниз на атакующих.



А позади всего этого по хорошо накатанным вдоль посадок просёлкам будут кататься не только грузовики, снабжающие лисичанскую группировку, но и артиллерия, которая сможет "обслуживать" как атакующих с этой стороны, так и попытки форсирования Северского Донца в тыл этой линии обороны. И нужно будет очень много "Орланов" с ночниками, чтобы этот коридор по ночам становился не дорогой жизни, а дорогой смерти. Хотя да, на дворе лето и ночи сравнительно короткие.



Поводы для осторожного оптимизма, несомненно, есть, но, я повторюсь, от многократного повторения словосочетания "оперативное окружение" солдат у нас в батальонах не прибавится и топография местности не изменится. Крови "Лисичанский котёл" ещё может попить очень изрядно.

Dimmon 27.06.2022 в 17:27:03 # 799495

СтратеХ !!! Вам бы на передовую, в штаб генералам советы давать. Анекдот вспомнил в тему:



Жалко Украину, после войны восстанавливать все им придется России

Ну, начнем с того что Шарий не мог сделать репортаж из Мариуполя. Тупо не мог от слова совсем. Это во-первых.

Это нарезка видеоопроса оставшегося населения. Не могу ручаться что граждане Украины, лояльные своему правительству, остались там в живых и не уехали.

Если даже и остались, то они для этого “репортажа” будут говорить нужные и удобные для оккупационных сил слова просто чтобы выжить. Ни о какой-либо мало-мальски объективности речи здесь можно и не вести. Там даже на видео остались кадры с подачкой денег одной из тёток. А что там за кадрами, одному Богу известно.

Во-вторых, vaтников-пуtиноидов везде хватает, и в Кз, и в Украине. Пропаганда у русских работает отменно, сам херр Goebbels похвалил бы.

В-третьих, у украинских военных была задача обороняться. Они обороняли украинский город от иностранных захватчиков. В самом деле, не сдавать же город только потому что так хотят некоторое количество люмпенов и маргиналов-vatanov

В целом, репортажам, именно настоящим репортажам Андрея Беднякова, Антона Птушкина, Димы Комарова, Коли Серги я доверяю больше, чем вот таким шариевским “правдивым” видеошнягам.



Но зачастую человек выбирает удобную для его сознания информацию, так устроена психика. Бессознательно человек ищет то, что подтверждало бы его взгляды на тот или иной факт.

Реже кто ищет инфу в поиске реальности и истины.

Цитата: Даун от

Жалко Украину, после войны восстанавливать все им придется России Жалко Украину, после войны восстанавливать все им придется России



Украину восстановят и без России.

А Россию жалко. Нет теперь у нее светлого будущего. Будет влачить жалкое существование и отставание от мира на вечность.



Цитата: walker от

Цитата: Даун от

Жалко Украину, после войны восстанавливать все им придется России Жалко Украину, после войны восстанавливать все им придется России



Украину восстановят и без России.

А Россию жалко. Нет теперь у нее светлого будущего. Будет влачить жалкое существование и отставание от мира на вечность.

Украину восстановят и без России.А Россию жалко. Нет теперь у нее светлого будущего. Будет влачить жалкое существование и отставание от мира на вечность.

Арестович предсказал??? Судя по спец операции не так уж все и плохо, плохо у клоуна, хотя весь мир и технологии с ним и кредит неограничен. Не помогает почему не знаю.



Насчёт восстановят, да куда деваться восстановят, спасибо бидону за цены на газ, грамотно отработал. Видать старая школа КГБ