Сорос считает, что США вскоре могут превратиться в настоящий репрессивный режим

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danilov 13 Июля 2022 в 18:14:22
Сорос отметил, что наибольшую угрозу для Соединенных Штатов представляют не Россия и Китай, а внутренние враги, в частности противники демократии.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Walter от 13.07.2022 16:52:54
Попробуй такое в раше заяви
Попробуй такое в раше заяви
#четамухохлов
Еще пару лет назад в "свободной" Украине закрыли несколько оппозиционных СМИ, а сейчас в условиях военной цензуры попробуй в/на "демократической" Украине в российской агрессии засомневаться или о преступлениях ВСУ поговорить.
Quote:
Отправлено в 0:570:57
На западе Украины отправили в тюрьму поклонницу Ленина и Сталина
В Ивано-Франковской области на западе Украины приговорили к пяти годам тюрьмы поклонницу коммунизма и СССР, которая пропагандировала свои взгляды в российской соцсети.
Как сообщила во вторник прокуратура Ивано-Франковской области, суд приговорил к пяти годам лишения свободы бывшую россиянку, обвиненную в "пропаганде и публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима".
"В суде прокурор сказал, что обвиняемая на протяжении 2019-2022 годов в запрещенной социальной сети "Вконтакте" систематически распространяла, а также публично использовала материалы с изображением символики коммунистического тоталитарного режима", - поясняет прокуратура.
По мнению прокуроров и суда, обвиняемая пропагандировала идеи возрождения СССР, "оправдывала преступный коммунистический режим и возвеличивала Ленина и Сталина".
Имя осужденной прокуратура не назвала.
На западе Украины отправили в тюрьму поклонницу Ленина и Сталина
В Ивано-Франковской области на западе Украины приговорили к пяти годам тюрьмы поклонницу коммунизма и СССР, которая пропагандировала свои взгляды в российской соцсети.
Как сообщила во вторник прокуратура Ивано-Франковской области, суд приговорил к пяти годам лишения свободы бывшую россиянку, обвиненную в "пропаганде и публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима".
"В суде прокурор сказал, что обвиняемая на протяжении 2019-2022 годов в запрещенной социальной сети "Вконтакте" систематически распространяла, а также публично использовала материалы с изображением символики коммунистического тоталитарного режима", - поясняет прокуратура.
По мнению прокуроров и суда, обвиняемая пропагандировала идеи возрождения СССР, "оправдывала преступный коммунистический режим и возвеличивала Ленина и Сталина".
Имя осужденной прокуратура не назвала.
На Гитлеровских коллаборантов в "суверенной" стране дела не шьют.
Quote:
"Попытка подавить бунт судей". Почему США ввели санкции против Портнова и главы КСУ Тупицкого https://strana.today/news/366275-ssha-vveli-sanktsii-protiv-portnova-i-tupitskoho.html
Максим Минин 20:57, 9 декабря 2021
О том, почему ввели санкции против Портнова, объяснения уже появились. Глава украинского "Центра противодействия коррупции" (живет на западные гранты и, в первую очередь, на гранты фонда Сороса) Виталий Шабунин заявил, что еще полгода назад направил в США донос на Портнова с просьбой ввести против него санкции.
Он показал это свое майское письмо в адрес OFAC - структуры, которая курирует санкции против иностранцев. В тексте говорится, что Андрей Портнов на украинских телеканалах критиковал внешнее управление, а также требовал расследовать содержимое "пленок Деркача" с участием Байдена и Порошенко (там где Байден давал указания Порошенко по управлению Украиной).
"Их (Портнова и других - Ред.) цель - продвигать Украину как "несостоявшееся государство", "под внешним управлением", говорить о провале реформ в Украине и незаконных действиях украинцев на восточном фронте", - говорилось в письме Шабунина.
Также в нем шла речь о вышеуказанных претензиях по судебной системе.
...
Максим Минин 20:57, 9 декабря 2021
О том, почему ввели санкции против Портнова, объяснения уже появились. Глава украинского "Центра противодействия коррупции" (живет на западные гранты и, в первую очередь, на гранты фонда Сороса) Виталий Шабунин заявил, что еще полгода назад направил в США донос на Портнова с просьбой ввести против него санкции.
Он показал это свое майское письмо в адрес OFAC - структуры, которая курирует санкции против иностранцев. В тексте говорится, что Андрей Портнов на украинских телеканалах критиковал внешнее управление, а также требовал расследовать содержимое "пленок Деркача" с участием Байдена и Порошенко (там где Байден давал указания Порошенко по управлению Украиной).
"Их (Портнова и других - Ред.) цель - продвигать Украину как "несостоявшееся государство", "под внешним управлением", говорить о провале реформ в Украине и незаконных действиях украинцев на восточном фронте", - говорилось в письме Шабунина.
Также в нем шла речь о вышеуказанных претензиях по судебной системе.
...
Скандал в Британии: спецназ SAS регулярно расстреливал афганцев без судаСтрого говоря, скандал начался еще в 2020 году, но британские вояки остались безнаказанными.
12 июля 2022
Военнослужащие Специальной авиадесантной службы Вооруженных сил Великобритании (SAS) в 2010—2011 годах неоднократно расстреливали граждан Афганистана. Об этом сегодня, 12 июля, сообщила радиовещательная корпорация BBC https://www.bbc.com/news/uk-62083196.
Как выяснили журналисты BBC, с ноября 2010 года по апрель 2011 года военнослужащие SAS задерживали афганцев по подозрению в связях с движением «Талибан» (организация запрещена в РФ), а потом убивали их из трофейного оружия. Только одно из подразделений спецназа «может быть причастно к незаконным расправам как минимум над 54 гражданами Афганистана во время шестимесячной командировки».
Бывшие члены SAS признались, что видели, как их сослуживцы убивали безоружных афганцев во время ночных рейдов.
12 июля 2022
Военнослужащие Специальной авиадесантной службы Вооруженных сил Великобритании (SAS) в 2010—2011 годах неоднократно расстреливали граждан Афганистана. Об этом сегодня, 12 июля, сообщила радиовещательная корпорация BBC https://www.bbc.com/news/uk-62083196.
Как выяснили журналисты BBC, с ноября 2010 года по апрель 2011 года военнослужащие SAS задерживали афганцев по подозрению в связях с движением «Талибан» (организация запрещена в РФ), а потом убивали их из трофейного оружия. Только одно из подразделений спецназа «может быть причастно к незаконным расправам как минимум над 54 гражданами Афганистана во время шестимесячной командировки».
Бывшие члены SAS признались, что видели, как их сослуживцы убивали безоружных афганцев во время ночных рейдов.
До этого австралийские вояки в отношении расстрелов военнопленных с гражданскими "отличились".
Как с этой позиции выглядят претензии британских властей к российским военным по отношению к расстрелам террбатовцев?
Причем первыми в убийствах военнопленных в/на Украине "отличились" ВСУ...
Два года крушению самолета МАУ в Иране. Ни расследования, ни компенсаций, ни "Героев Украины" от Зеленского https://strana.today/articles/reconstruction/371215-krushenie-boinha-mau-v-irane-dva-hoda-spustja-kak-idet-rassledovanie-i-kohda-zhdat-kompensatsij.html
12 января 2022
Киев требует не только больше денег, но и обнародования имен виновных в трагедии. Родственники умерших придерживаются версии, что в крушении самолета виноват не загадочный и невнимательный иранский наводчик, а власти Ирана. Их аргумент - Тегеран не закрыл воздушное пространство в состоянии военного обострения, чем подверг риску полеты гражданской авиации над страной.
“В стране, где начинается конфликт, перерастающий в военные действия, небо должно быть закрыто для гражданских суден по всем международно-правовым нормам. Наш экипаж не должен был туда лететь”, - отмечает в разговоре со “Страной” Екатерина Гапоненко.
...
12 января 2022
Киев требует не только больше денег, но и обнародования имен виновных в трагедии. Родственники умерших придерживаются версии, что в крушении самолета виноват не загадочный и невнимательный иранский наводчик, а власти Ирана. Их аргумент - Тегеран не закрыл воздушное пространство в состоянии военного обострения, чем подверг риску полеты гражданской авиации над страной.
“В стране, где начинается конфликт, перерастающий в военные действия, небо должно быть закрыто для гражданских суден по всем международно-правовым нормам. Наш экипаж не должен был туда лететь”, - отмечает в разговоре со “Страной” Екатерина Гапоненко.
...
13 июня 2022
ОРИГИНАЛ СТАТЬИ
Ноам Хомский: такой цензуры в США не было никогда https://inosmi.ru/20220613/tsenzura-254510475.html
Американский философ и лингвист Ноам Хомский считает, что в Америке никогда не было настолько высокого уровня цензуры. По мнению ученого, США достигли внутреннего тоталитаризма невиданных масштабов.
— Итак, с учетом непосредственного американского участия в нынешнем конфликте, можно ли квалифицировать ситуацию на Украине как прокси-войну при содействии США, которая началась еще в годы президентства Барака Обамы?
Хомский: Такие утверждения часто звучат из уст видных экспертов. Сам я долго сомневался, стоит ли делать подобные выводы, но их не так уж просто игнорировать. Догадки строить может каждый, но такой вывод сам напрашивается, если взглянуть на факты. Все они, кстати говоря, тщательно замалчиваются, нам не разрешают говорить на эту тему. Причем никакого секрета из нее не делают, всю информацию можно найти в открытом доступе. Хотите прочитать мемуары Уильяма Бернса — берете и читаете. Хотите ознакомиться с информацией на веб-сайте Белого Дома — пожалуйста, заходите и читайте. Но по большей части с населением информацией не делятся.
Должен сказать, что живу на этом свете уже очень долго, и остался, вероятно, единственным из ныне живущих, кто осудил Мюнхенские соглашения, когда их подписали. Пожалуй, нужно будет включить этот пункт в резюме. В общем, некоторый опыт на данном поприще у меня есть, но никогда прежде я не видел такой цензуры и репрессий, как сейчас.
Даже блокировка российских источников — чистой воды безумие. Почему нам нельзя знать, что они говорят? Почему я вынужден на сайте "Аль-Джазиры" искать заявления, которые делает министр иностранных дел России? Мы просто обязаны быть в курсе дела. Если у них есть предложения относительно окончания блокады, в результате которой погибают миллионы людей, почему мне не дают о них узнать? Цензура настолько сильна, что в Америке практически никто ничего о нынешнем развитии событий и не знает, если только не посещает с этой целью некие маргинальные либертарианские сайты, где можно найти правду.
Безумие. И дело не только в этом. Если вы вдруг поднимите эту тему, заговорите о ней, вас тут же заклеймят сторонником Путина и призывающей к уступкам коммунистической крысой. Просто удивительная ситуация.
Я пытался найти в Соединенных Штатах и Великобритании — двух воинственных странах — хотя бы одного государственного деятеля, который рассуждал бы здраво и призывал к проведению переговоров вместо того, чтобы всячески им препятствовать. Нашлось двое: в Англии — Джереми Корбин, которого вместе с Киром Стармером выгнали из лейбористской партии просто за то, что они осмелились высказать дельные соображения. А в Америке лишь один — Дональд Трамп.
Я случайно упомянул об этом в одной из бесед, и она немедленно вызвала бурю негодования левых в сети, мол, как я смею говорить правду об этом жутком монстре Дональде Трампе? Но он же оказался прав. Я не считаю нужным держать такие вещи в секрете. Неужели мы достигли такого уровня тоталитаризма, внутреннего тоталитаризма, когда утратили право говорить об установленных фактах только потому, что они кому-то неугодны? Видимо, так и есть, только вот кому от этого легче? Уж точно не украинцам. Война с Россией по афганскому образцу до последнего афганца никак не поможет ни украинцам, ни остальному миру.
ОРИГИНАЛ СТАТЬИ
Ноам Хомский: такой цензуры в США не было никогда https://inosmi.ru/20220613/tsenzura-254510475.html
Американский философ и лингвист Ноам Хомский считает, что в Америке никогда не было настолько высокого уровня цензуры. По мнению ученого, США достигли внутреннего тоталитаризма невиданных масштабов.
— Итак, с учетом непосредственного американского участия в нынешнем конфликте, можно ли квалифицировать ситуацию на Украине как прокси-войну при содействии США, которая началась еще в годы президентства Барака Обамы?
Хомский: Такие утверждения часто звучат из уст видных экспертов. Сам я долго сомневался, стоит ли делать подобные выводы, но их не так уж просто игнорировать. Догадки строить может каждый, но такой вывод сам напрашивается, если взглянуть на факты. Все они, кстати говоря, тщательно замалчиваются, нам не разрешают говорить на эту тему. Причем никакого секрета из нее не делают, всю информацию можно найти в открытом доступе. Хотите прочитать мемуары Уильяма Бернса — берете и читаете. Хотите ознакомиться с информацией на веб-сайте Белого Дома — пожалуйста, заходите и читайте. Но по большей части с населением информацией не делятся.
Должен сказать, что живу на этом свете уже очень долго, и остался, вероятно, единственным из ныне живущих, кто осудил Мюнхенские соглашения, когда их подписали. Пожалуй, нужно будет включить этот пункт в резюме. В общем, некоторый опыт на данном поприще у меня есть, но никогда прежде я не видел такой цензуры и репрессий, как сейчас.
Даже блокировка российских источников — чистой воды безумие. Почему нам нельзя знать, что они говорят? Почему я вынужден на сайте "Аль-Джазиры" искать заявления, которые делает министр иностранных дел России? Мы просто обязаны быть в курсе дела. Если у них есть предложения относительно окончания блокады, в результате которой погибают миллионы людей, почему мне не дают о них узнать? Цензура настолько сильна, что в Америке практически никто ничего о нынешнем развитии событий и не знает, если только не посещает с этой целью некие маргинальные либертарианские сайты, где можно найти правду.
Безумие. И дело не только в этом. Если вы вдруг поднимите эту тему, заговорите о ней, вас тут же заклеймят сторонником Путина и призывающей к уступкам коммунистической крысой. Просто удивительная ситуация.
Я пытался найти в Соединенных Штатах и Великобритании — двух воинственных странах — хотя бы одного государственного деятеля, который рассуждал бы здраво и призывал к проведению переговоров вместо того, чтобы всячески им препятствовать. Нашлось двое: в Англии — Джереми Корбин, которого вместе с Киром Стармером выгнали из лейбористской партии просто за то, что они осмелились высказать дельные соображения. А в Америке лишь один — Дональд Трамп.
Я случайно упомянул об этом в одной из бесед, и она немедленно вызвала бурю негодования левых в сети, мол, как я смею говорить правду об этом жутком монстре Дональде Трампе? Но он же оказался прав. Я не считаю нужным держать такие вещи в секрете. Неужели мы достигли такого уровня тоталитаризма, внутреннего тоталитаризма, когда утратили право говорить об установленных фактах только потому, что они кому-то неугодны? Видимо, так и есть, только вот кому от этого легче? Уж точно не украинцам. Война с Россией по афганскому образцу до последнего афганца никак не поможет ни украинцам, ни остальному миру.
Долгий украинец
11 июля 2019
В американской школе закрасят фрески советского художника за «расизм» https://dtf.ru/flood/58423-v-amerikanskoy-shkole-zakrasyat-freski-sovetskogo-hudozhnika-za-rasizm
Школьные власти в Сан-Франциско выделили 600 тысяч долларов на уничтожение фресок Виктора Арнаутова «Жизнь Вашингтона», поскольку на них изображены чернокожие рабы и мёртвые индейцы. Как отмечает Fox News, художник пытался привлечь внимание к неприглядным сторонам американской истории, однако горожане сочли, что произведение травмирует учащихся и может вредить их успеваемости.
Комитет по школьному образованию в Сан-Франциско только что проголосовал за то, чтобы потратить 600 тысяч долларов на уничтожение исторических фресок с изображением Джорджа Вашингтона в местной школе для старшеклассников. На недавнем заседании комитета жители города заявляли, что разрушение искусства — вопрос прав человека.
ЖЕНЩИНА: Это расистская фреска. Моя история не должна быть расистской, но она такова.
ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Пожалуйста, помогите это прекратить! Закрасьте это! Не пытайтесь прикрыть!
ТРЕТЬЯ ЖЕНЩИНА: Это вопрос прав человека. Права учиться, не находясь во враждебном окружении.
ЧЕТВЁРТАЯ ЖЕНЩИНА: Когда я ходила в школу, каждый раз я должна была проходить через входные двери и смотреть на эти фрески. Они не находили у меня отклика. Это было неправильно, это была дегуманизация…
МУЖЧИНА: Я не хочу, чтобы эти фрески увидел ещё хоть один ученик, которому не надо их видеть.
Образы настолько болезненны, что их необходимо уничтожить! Сегодня с нами радиоведущий из Калифорнии Итан Берман. Большое спасибо, что нашли для нас время, Итан.
ИТАН БЕРМАН, радиоведущий: Спасибо, что пригласили, Такер.
Когда же либералы пришли к мнению, что уничтожать искусство — это нормально, если оно не нравится политикам?
ИТАН БЕРМАН: Не могу сказать, что именно так решили в данном случае. На самом деле, я хотел бы, чтобы их можно было сохранить…
Да, именно.
ИТАН БЕРМАН: …в музее или галерее. Но это невозможно: они нарисованы прямо на стенах. Таким образом, единственный выход, как было решено в данном случае, и, по-моему, справедливо… Вы ведь только что видели расстроенные лица и эмоции учащихся.
Есть много научных данных, объясняющих подобные последствия ежедневного столкновения с ними лицом к лицу. Послушайте, Такер, очень важно знать один ключевой момент. Наука показала…
Позвольте вас поправить. Нет никакой науки… Наука о самооценке — это на самом деле псевдонаука. Но погодите… Вы говорите: людям не нравится — значит, надо уничтожить. Итак, если мне не нравится произведение искусства, могу ли я подать своему представителю (в выборных органах власти) петицию с требованием уничтожить это произведение?
ИТАН БЕРМАН: Нет.
Какое же здесь правило?
ИТАН БЕРМАН: Да что вы, Такер! В данном случае речь идёт о картине, исторически верной, изображающей Джорджа Вашингтона с его рабами, с мёртвыми коренными американцами.
Да.
ИТАН БЕРМАН: А среди учащихся этой школы есть чернокожие американцы, потомки коренных американцев, мезоамериканцев. И им приходится видеть это каждый день. Они входят в школу — и это у них перед глазами: «Вот вы кто! Вы рабы! Вас нужно убить, потому что вы пошли против… хм, американцев, захватывающих вашу территорию!»
Во-первых… Погодите! Мезоамериканцы вообще никак не представлены на фреске, это вообще другая категория. Не знаю, какое это имеет отношение к теме. Но идея фрески не в этом. Она вовсе не прославляет чьё-либо убийство. Её автор, как вы знаете, коммунист, который потом вернулся в Советский Союз.
ИТАН БЕРМАН: Да.
Он пытался привлечь внимание к изнанке, к обратной стороне наследия Вашингтона. Это попытка быть исторически точным. Думаю, никто не будет спорить, что это действительно исторически точно.
Но, если смотреть шире, это искусство, и его уничтожают, потому что левым не нравится посыл. Чем это отличается от сжигания книг?
ИТАН БЕРМАН: Это существенно отличается от сжигания книг…
Каким образом?
ИТАН БЕРМАН: …и вот почему: мы изучаем Джорджа Вашингтона по учебникам истории. Это важно… Здесь есть очень важный аспект: исследования показали, что, когда чернокожим приходится перед экзаменом указывать свою этническую принадлежность, они набирают меньше баллов. А тут они подвергаются этому каждый день, входя в школу! Разве мы не хотим помочь чернокожему сообществу лучше сдавать тесты? Хотим!
Это сумасшествие!
ИТАН БЕРМАН: Нет, не сумасшествие. Это подтверждено исследованиями!
Послушайте, Итан! Это один ансамбль фресок, в одной школе одного американского города.
ИТАН БЕРМАН: Да.
Он не виноват в отставании по тестам. Так? Но это не меняет того факта, что вы одобряете уничтожение искусства, потому что оно вам не нравится. Итак, это сильно отличается от сжигания книг, от разрушения статуй Будды «Талибаном»* — по какой причине? Я не вижу никакой разницы! И меня немного удивляет… Как вы думаете, 30 лет назад вы, либерал, одобрили бы уничтожение искусства?
ИТАН БЕРМАН: Мне совсем не нравится уничтожение искусства.
О!
ИТАН БЕРМАН: И, повторю свою мысль, во-первых, у нас есть фотографии… Мне не нравится. Но для этого есть разные места. У нас есть фотографии этого произведения. Хотел бы я, чтобы его можно было перенести, но это невозможно. Мы изучаем Джорджа Вашингтона по учебникам истории, мы не удаляем Джорджа Вашингтона. Мы удаляем одну конкретную фреску в одной школе, где люди на неё очень сильно реагируют. И, опять-таки, есть свидетельства, подтверждающие, что эти изображения…
Кому какое дело до их реакции! Что же, если я… если кто-то придёт в музей и скажет…
ИТАН БЕРМАН: …что эти изображения могут ухудшать оценки за тесты.
Статья и перевод эфира взяты с этого сайта https://russian.rt.com/inotv/2019-07-10/Fox-News-v-amerikanskoj-shkole, надеюсь читабельно.
Так же есть и зарубежные источники, кто не верит данному сайту.
11 июля 2019
В американской школе закрасят фрески советского художника за «расизм» https://dtf.ru/flood/58423-v-amerikanskoy-shkole-zakrasyat-freski-sovetskogo-hudozhnika-za-rasizm
Школьные власти в Сан-Франциско выделили 600 тысяч долларов на уничтожение фресок Виктора Арнаутова «Жизнь Вашингтона», поскольку на них изображены чернокожие рабы и мёртвые индейцы. Как отмечает Fox News, художник пытался привлечь внимание к неприглядным сторонам американской истории, однако горожане сочли, что произведение травмирует учащихся и может вредить их успеваемости.
Комитет по школьному образованию в Сан-Франциско только что проголосовал за то, чтобы потратить 600 тысяч долларов на уничтожение исторических фресок с изображением Джорджа Вашингтона в местной школе для старшеклассников. На недавнем заседании комитета жители города заявляли, что разрушение искусства — вопрос прав человека.
ЖЕНЩИНА: Это расистская фреска. Моя история не должна быть расистской, но она такова.
ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Пожалуйста, помогите это прекратить! Закрасьте это! Не пытайтесь прикрыть!
ТРЕТЬЯ ЖЕНЩИНА: Это вопрос прав человека. Права учиться, не находясь во враждебном окружении.
ЧЕТВЁРТАЯ ЖЕНЩИНА: Когда я ходила в школу, каждый раз я должна была проходить через входные двери и смотреть на эти фрески. Они не находили у меня отклика. Это было неправильно, это была дегуманизация…
МУЖЧИНА: Я не хочу, чтобы эти фрески увидел ещё хоть один ученик, которому не надо их видеть.
Образы настолько болезненны, что их необходимо уничтожить! Сегодня с нами радиоведущий из Калифорнии Итан Берман. Большое спасибо, что нашли для нас время, Итан.
ИТАН БЕРМАН, радиоведущий: Спасибо, что пригласили, Такер.
Когда же либералы пришли к мнению, что уничтожать искусство — это нормально, если оно не нравится политикам?
ИТАН БЕРМАН: Не могу сказать, что именно так решили в данном случае. На самом деле, я хотел бы, чтобы их можно было сохранить…
Да, именно.
ИТАН БЕРМАН: …в музее или галерее. Но это невозможно: они нарисованы прямо на стенах. Таким образом, единственный выход, как было решено в данном случае, и, по-моему, справедливо… Вы ведь только что видели расстроенные лица и эмоции учащихся.
Есть много научных данных, объясняющих подобные последствия ежедневного столкновения с ними лицом к лицу. Послушайте, Такер, очень важно знать один ключевой момент. Наука показала…
Позвольте вас поправить. Нет никакой науки… Наука о самооценке — это на самом деле псевдонаука. Но погодите… Вы говорите: людям не нравится — значит, надо уничтожить. Итак, если мне не нравится произведение искусства, могу ли я подать своему представителю (в выборных органах власти) петицию с требованием уничтожить это произведение?
ИТАН БЕРМАН: Нет.
Какое же здесь правило?
ИТАН БЕРМАН: Да что вы, Такер! В данном случае речь идёт о картине, исторически верной, изображающей Джорджа Вашингтона с его рабами, с мёртвыми коренными американцами.
Да.
ИТАН БЕРМАН: А среди учащихся этой школы есть чернокожие американцы, потомки коренных американцев, мезоамериканцев. И им приходится видеть это каждый день. Они входят в школу — и это у них перед глазами: «Вот вы кто! Вы рабы! Вас нужно убить, потому что вы пошли против… хм, американцев, захватывающих вашу территорию!»
Во-первых… Погодите! Мезоамериканцы вообще никак не представлены на фреске, это вообще другая категория. Не знаю, какое это имеет отношение к теме. Но идея фрески не в этом. Она вовсе не прославляет чьё-либо убийство. Её автор, как вы знаете, коммунист, который потом вернулся в Советский Союз.
ИТАН БЕРМАН: Да.
Он пытался привлечь внимание к изнанке, к обратной стороне наследия Вашингтона. Это попытка быть исторически точным. Думаю, никто не будет спорить, что это действительно исторически точно.
Но, если смотреть шире, это искусство, и его уничтожают, потому что левым не нравится посыл. Чем это отличается от сжигания книг?
ИТАН БЕРМАН: Это существенно отличается от сжигания книг…
Каким образом?
ИТАН БЕРМАН: …и вот почему: мы изучаем Джорджа Вашингтона по учебникам истории. Это важно… Здесь есть очень важный аспект: исследования показали, что, когда чернокожим приходится перед экзаменом указывать свою этническую принадлежность, они набирают меньше баллов. А тут они подвергаются этому каждый день, входя в школу! Разве мы не хотим помочь чернокожему сообществу лучше сдавать тесты? Хотим!
Это сумасшествие!
ИТАН БЕРМАН: Нет, не сумасшествие. Это подтверждено исследованиями!
Послушайте, Итан! Это один ансамбль фресок, в одной школе одного американского города.
ИТАН БЕРМАН: Да.
Он не виноват в отставании по тестам. Так? Но это не меняет того факта, что вы одобряете уничтожение искусства, потому что оно вам не нравится. Итак, это сильно отличается от сжигания книг, от разрушения статуй Будды «Талибаном»* — по какой причине? Я не вижу никакой разницы! И меня немного удивляет… Как вы думаете, 30 лет назад вы, либерал, одобрили бы уничтожение искусства?
ИТАН БЕРМАН: Мне совсем не нравится уничтожение искусства.
О!
ИТАН БЕРМАН: И, повторю свою мысль, во-первых, у нас есть фотографии… Мне не нравится. Но для этого есть разные места. У нас есть фотографии этого произведения. Хотел бы я, чтобы его можно было перенести, но это невозможно. Мы изучаем Джорджа Вашингтона по учебникам истории, мы не удаляем Джорджа Вашингтона. Мы удаляем одну конкретную фреску в одной школе, где люди на неё очень сильно реагируют. И, опять-таки, есть свидетельства, подтверждающие, что эти изображения…
Кому какое дело до их реакции! Что же, если я… если кто-то придёт в музей и скажет…
ИТАН БЕРМАН: …что эти изображения могут ухудшать оценки за тесты.
Статья и перевод эфира взяты с этого сайта https://russian.rt.com/inotv/2019-07-10/Fox-News-v-amerikanskoj-shkole, надеюсь читабельно.
Так же есть и зарубежные источники, кто не верит данному сайту.
Доля граждан США, гордящихся тем, что они американцы, упала до рекордно низкого уровня https://strana.today/news/397752-skolko-hrazhdan-ssha-hordjatsja-tem-chto-oni-amerikantsy-v-2022-hodu.html
01:11, 1 июля 2022
Доля граждан США, которые в высшей степени гордятся тем, что они американцы, снизилась до рекордно низкого уровня и составила 38%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Gallup.
Показатель оказался самым низким за всю историю исследований института, начиная с 2001 г. В прошлом году он был на уровне 43%, а своего максимального значения достиг в 2003 году, когда 70% жителей США в высшей степени гордились тем, что они американцы.
Опрос выявил также 22% "умеренно гордых" и 9% тех, кто едва гордится быть американцем. В то же время 4% респондентов не видят в своем гражданстве никакого повода для гордости.
Ранее "Страна" приводила данные другого нового опроса, согласно которому 52% американцев считают, что их материальное положение ухудшилось по сравнению с прошлым годом. И лишь 31% довольны политикой Джо Байдена в этой сфере. При этом высокие темпы инфляции в США волнуют более 90% опрошенных, 70% из которых ею "очень встревожены".
Также мы рассказывали, что рейтинг президента США Джо Байдена снижается уже три недели подряд. К середине июня он составил 39%. 56% респондентов не одобряют работу президента.
01:11, 1 июля 2022
Доля граждан США, которые в высшей степени гордятся тем, что они американцы, снизилась до рекордно низкого уровня и составила 38%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Gallup.
Показатель оказался самым низким за всю историю исследований института, начиная с 2001 г. В прошлом году он был на уровне 43%, а своего максимального значения достиг в 2003 году, когда 70% жителей США в высшей степени гордились тем, что они американцы.
Опрос выявил также 22% "умеренно гордых" и 9% тех, кто едва гордится быть американцем. В то же время 4% респондентов не видят в своем гражданстве никакого повода для гордости.
Ранее "Страна" приводила данные другого нового опроса, согласно которому 52% американцев считают, что их материальное положение ухудшилось по сравнению с прошлым годом. И лишь 31% довольны политикой Джо Байдена в этой сфере. При этом высокие темпы инфляции в США волнуют более 90% опрошенных, 70% из которых ею "очень встревожены".
Также мы рассказывали, что рейтинг президента США Джо Байдена снижается уже три недели подряд. К середине июня он составил 39%. 56% респондентов не одобряют работу президента.
Quote:
Почти половина американцев чувствуют себя чужими в США, а треть готова пойти с оружием против власти https://strana.today/news/397852-polovina-amerikantsev-chuvstvujut-sebja-chuzhakami-v-ssha-i-chast-hotova-voevat.html
20:15, 1 июля 2022
Граждане США глубоко разочарованы в руководстве государства. Около трети американцев, а именно 28%, считают, что им, возможно, скоро придется пойти с оружием против властей страны.
Такие результаты показал опрос, проведенный институтом политики в Чикагском университете.
Согласно результатам исследования, приведенное мнение разделяют 37% из тех, кто хранит оружие дома. Причем подобные взгляды озвучил каждый третий республиканец. Такая же точка зрения наблюдается у 20% демократов и 35% людей, не считающих себя сторонниками ни одной из двух главных партий США.
Кроме того, организаторы опроса выяснили, что 49% "все сильнее чувствуют себя чужаками в своей собственной стране", это беспокоит 69% убежденных республиканцев. Среди убежденных демократов это число составило 38%.
Большинство американцев согласны с мнением, что правительство "коррумпировано и действует нечестно по отношению к обычным людям". Так считают 73% убежденных республиканцев, половина демократов и две трети людей, не поддерживающих основные партии страны.
Опрос проводился с 19 по 23 мая, участие в нем приняла 1 тысяча американцев. Допустимая погрешность составляет 3,53%.
Ранее "Страна" писала о другом опросе, согласно которому доля граждан США, которые в высшей степени гордятся тем, что они американцы, снизилась до рекордно низкого уровня и составила 38%.
А еще одно исследование показало, что более половины (52% ) американцев считают, что их материальное положение ухудшилось по сравнению с прошлым годом.
20:15, 1 июля 2022
Граждане США глубоко разочарованы в руководстве государства. Около трети американцев, а именно 28%, считают, что им, возможно, скоро придется пойти с оружием против властей страны.
Такие результаты показал опрос, проведенный институтом политики в Чикагском университете.
Согласно результатам исследования, приведенное мнение разделяют 37% из тех, кто хранит оружие дома. Причем подобные взгляды озвучил каждый третий республиканец. Такая же точка зрения наблюдается у 20% демократов и 35% людей, не считающих себя сторонниками ни одной из двух главных партий США.
Кроме того, организаторы опроса выяснили, что 49% "все сильнее чувствуют себя чужаками в своей собственной стране", это беспокоит 69% убежденных республиканцев. Среди убежденных демократов это число составило 38%.
Большинство американцев согласны с мнением, что правительство "коррумпировано и действует нечестно по отношению к обычным людям". Так считают 73% убежденных республиканцев, половина демократов и две трети людей, не поддерживающих основные партии страны.
Опрос проводился с 19 по 23 мая, участие в нем приняла 1 тысяча американцев. Допустимая погрешность составляет 3,53%.
Ранее "Страна" писала о другом опросе, согласно которому доля граждан США, которые в высшей степени гордятся тем, что они американцы, снизилась до рекордно низкого уровня и составила 38%.
А еще одно исследование показало, что более половины (52% ) американцев считают, что их материальное положение ухудшилось по сравнению с прошлым годом.
Quote:
Треть белых американцев заметили рост дискриминации белого населения в США за последние пять лет - опрос https://strana.today/news/397889-amerikantsy-otmetili-rost-diskriminatsii-beloho-naselenija-ssha.html
01:34, 2 июля 2022
Почти треть белых американцев (30,1% ) отмечают значительный рост дискриминации по отношению к представителям своей группы в США за последние пять лет.
Об этом свидетельствуют результаты опроса университета Мэриленда совместно с компанией Nielsen Scarborough.
Кроме того, 28,9% белых респондентов отмечают значительный рост случаев дискриминации против населения США азиатского происхождения, 21,7% - против еврейского, 20,4% - против афроамериканцев, 19,7% - против мусульман и 14,7% - против латиноамериканцев.
Для сравнения, среди афроамериканцев 53,2% отметили значительный рост дискриминации против представителей своей группы, 38,9% - против азиатского, 33,3% - против латиноамериканцев, 29,3% - против мусульман и 23,7% - против евреев. И 13% афроамериканцев считают, что белое население в США столкнулось со значительным ростом дискриминации за последние пять лет.
01:34, 2 июля 2022
Почти треть белых американцев (30,1% ) отмечают значительный рост дискриминации по отношению к представителям своей группы в США за последние пять лет.
Об этом свидетельствуют результаты опроса университета Мэриленда совместно с компанией Nielsen Scarborough.
Кроме того, 28,9% белых респондентов отмечают значительный рост случаев дискриминации против населения США азиатского происхождения, 21,7% - против еврейского, 20,4% - против афроамериканцев, 19,7% - против мусульман и 14,7% - против латиноамериканцев.
Для сравнения, среди афроамериканцев 53,2% отметили значительный рост дискриминации против представителей своей группы, 38,9% - против азиатского, 33,3% - против латиноамериканцев, 29,3% - против мусульман и 23,7% - против евреев. И 13% афроамериканцев считают, что белое население в США столкнулось со значительным ростом дискриминации за последние пять лет.
Фасад "Сияющего града на холме" пооблупился...
Ну расскажи нам про демократию, про частную собственность, про гендерные отношения, где можно все если тебе хочется. Западные ценности они для лохов.
Про гендерные тему вообще интересно, если кто против, то должности гос.чиновника не видать.
И это гавно Вы поддерживаете?? Россия на их фоне для нормальных людей выглядит более привлекательной
Цитата: lado от 13.07.2022 16:40:53
пока только Россиюшка превратилась в репрессивный режим
пока только Россиюшка превратилась в репрессивный режим