 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Мнения
Какой ущерб Казахстану нанес Мухтар Джакишев?
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 29 Июля 2022 в 21:41:53
Мухтар Джакишев даёт интервью с пугающей регулярностью, причём каждый новый разговор охватывает новые темы, ранее не затронутые, он не повторяется. Вот сейчас рассказал Арманжану Байтасову о нашей волшебной судебной системе, способной сделать преступником совершенно любого человека.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 29.07.2022 в 23:04:05   # 801280
Все прекрасно знаете За что сидел 11 лет. За то что не хотел отдавать Казахстанский уран по сбросовым ценам РФ. Назарбаев за лояльность продал Жакишева Путину. Настрогали статей и посадили. К стати все КНБ шники сейчас проходят по делу о гос измене. Казатомпром прекрасно мог сам деньги зарабатывать в 10 раз больше чем платила РФ. Назарбаев всё продал .
Жакишеву дали 14 лет. После прихода Токаева сразу подняли ето дело и он уже больше года на свободе. Посмотрите его интерьвю. Сами всё увидите и поймёте.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь