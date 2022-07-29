Какой ущерб Казахстану нанес Мухтар Джакишев?

Мухтар Джакишев даёт интервью с пугающей регулярностью, причём каждый новый разговор охватывает новые темы, ранее не затронутые, он не повторяется. Вот сейчас рассказал Арманжану Байтасову о нашей волшебной судебной системе, способной сделать преступником совершенно любого человека.
Все прекрасно знаете За что сидел 11 лет. За то что не хотел отдавать Казахстанский уран по сбросовым ценам РФ. Назарбаев за лояльность продал Жакишева Путину. Настрогали статей и посадили. К стати все КНБ шники сейчас проходят по делу о гос измене. Казатомпром прекрасно мог сам деньги зарабатывать в 10 раз больше чем платила РФ. Назарбаев всё продал .
Жакишеву дали 14 лет. После прихода Токаева сразу подняли ето дело и он уже больше года на свободе. Посмотрите его интерьвю. Сами всё увидите и поймёте.