США начали свою игру за нефть Казахстана

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Гость 19 Сентября 2022 в 12:07:32
Не прошло и дня — и вот сегодняшнее заявление предправления госфонда «Самрук-Казына», акционера «КазМунайГаз», Алмасадама Саткалиева. Цитата: «Мы не видим рисков, связанных с существенным ограничением транспорта [нефти] по данному маршруту [маршруту КТК]… Данная ситуация, наоборот, позволила нашим крупным компаниям провести плановые ремонты за счет ограничения выдачи нефти в систему». Снова КТК и снова про крупнейшие месторождения Казахстана. Эксперты и кто в теме, всё поняли, а б0льшая часть читающей публики заметит, что КТК снова оказывается крайним.
Ясно, что вопросы добычи на казахских месторождениях и их транспортировка, лежат, мягко говоря, в разных плоскостях. Глава фонда пытается переложить проблемы добычи на транспортников по трубе фактически на Россию. При том, что сам говорит о том, что труба всегда качала. За последние полгода добыча на трех основных месторождениях республики резко упала. И виноват в этом уж никак не консорциум.
6 июля произошла авария на Тенгизе: взрыв, гибель 2 рабочих и всё, что предшествует техногенной катастрофе такого уровня. Теперь Тенгиз на «плановом капитальном ремонте». Этим летом – крупная авария на Кашагане, потери — около 400 тыс. баррелей ежедневно и более 1,5 млн. тонн в месяц. Добыча так и не возобновилась. В августе опять авария на комплексе «Болашак». Месторождение в перманентном ремонте точно до конца сентября. Карачаганак в сентябре ушел на плановый капитальный ремонт. «Плановый» (!), т.е. никак не зависящий от работы КТК. Зачем же снова и снова педалировать тему Каспийского трубопроводного консорциума при том, что по факту он сейчас дает вывозить на экспорт все то, что дают ему месторождения-доноры? Всё становится очевидно, если смотреть на инфополе шире.
Параллельно отчетности Eni и заявлению «Самрук-Казына» появились публикации с заявлением Госдепа США о том, что Вашингтон принимает активное участие в изучении способов расширения экспорта казахстанской нефти на рынки в обход (https://tass.ru/ekonomika/15751373)России (https://t.me/akorda_mother_expert/17). В частности, об этом сегодня сообщил помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу. Сегодня же от руководства «Самрук-Казына» прозвучали и другие заявления (https://www.interfax.ru/business/862296), например, что госфонд «Самрук-Казына» в полном объеме соблюдает режим санкций и «готов выйти из проектов, которые могут попасть под санкции». Мол, «фонд находится в постоянном контакте с регуляторами, с министерством иностранных дел, соответствующими службами, в частности, OFAC США».
Получается, что не национальный фонд заявляет, а Государственный департамент США, пытаясь прикрывать проблемы добычи своих мейджоров, прокладывает ловушку для президента Токаева. О том, что взять и в одночасье решить вопрос с диверсификацией нефтяных потоков Казахстана невозможно, писалось неоднократно. Однако США продолжают информационную возгонку. Цель ясна: перераспределить ресурсную базу республики, «выжать» с рынка Россию, взять под контроль нефтетранспортные потоки в преддверии декабрьского эмбарго на отгрузку нефти из портов России, и главное, сохранить кабальные условия «соглашения о разделе продукции», по которому страна получает минимальный доход от собственных богатств. Вопрос: насколько у республики хватит политического мужества и дальновидности устоять?
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