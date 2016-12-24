«Это самый настоящий национальный позор!» — эксперт о казахстанской нефтепереработке

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Blackadder 24 Декабря 2016 в 12:48:40
Комментарии, по рейтингу, по дате
Карл Зайцев 24.12.2016 в 13:01:03 # 568882
Карл Зайцев 24.12.2016 в 13:01:07 # 568883
МишкаНаСевер 24.12.2016 в 13:44:53 # 568898
jenkapanin 24.12.2016 в 16:18:14 # 568918
bozon house 24.12.2016 в 16:25:10 # 568920
Цитата: Snake666 от 24.12.2016 13:32:24Браузер поменяй или поищи дополнительные плагины для просмотра. Все показывает и без паники. Никто ничего не удалял.
Уже удалили. Что-то в последнее время, совсем на Титусе цензурой запахло. По ходу, "кровавая ГБня" насела и пасутся тут, параллельно общественное мнение исследуя и вычисляя инакомыслящих.
Уже удалили. Что-то в последнее время, совсем на Титусе цензурой запахло. По ходу, "кровавая ГБня" насела и пасутся тут, параллельно общественное мнение исследуя и вычисляя инакомыслящих.
Цитата: jenkapanin от 24.12.2016 16:18:14
Жалко мужика, наверно посадят...
Жалко мужика, наверно посадят...
Куда, в Минэнерго РК ?
Цитата: bozon house от 24.12.2016 16:25:10
Цитата: Snake666 от 24.12.2016 13:32:24Браузер поменяй или поищи дополнительные плагины для просмотра. Все показывает и без паники. Никто ничего не удалял.
Уже удалили. Что-то в последнее время, совсем на Титусе цензурой запахло. По ходу, "кровавая ГБня" насела и пасутся тут, параллельно общественное мнение исследуя и вычисляя инакомыслящих.
Уже удалили. Что-то в последнее время, совсем на Титусе цензурой запахло. По ходу, "кровавая ГБня" насела и пасутся тут, параллельно общественное мнение исследуя и вычисляя инакомыслящих.
Теперь снова появилось. Ничего не менял.
Карл Зайцев 24.12.2016 в 18:42:54 # 568938
Цитата: KAN13 от 24.12.2016 17:37:07
Куда, в Минэнерго РК ?
Цитата: jenkapanin от 24.12.2016 16:18:14
Жалко мужика, наверно посадят...
Жалко мужика, наверно посадят...
Куда, в Минэнерго РК ?
на позицию пиар менеджера в омскую нпз