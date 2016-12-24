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Мнения
«Это самый настоящий национальный позор!» — эксперт о казахстанской нефтепереработке
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Blackadder 24 Декабря 2016 в 12:48:40
"Это позор! Это самый настоящий национальный позор! Вы имеете три нефтеперерабатывающих завода, вам нужно всего лишь на двух заводах , в Шымкенте и Атырау, построить две установки каталитического крекинга, каждую мощностью по 2 миллиона тонн, в деньгах это стоит полтора миллиарда долларов! И вы, имея 110 миллиардов в загашнике до сих пор этого не сделали… Это позор!"

Комментарии, по рейтингу, по дате
  DmD 24.12.2016 в 12:55:49   # 568878
Молодец мужик! Только эти слова в пустоту. Вместо того чтобы воспринять и применить в жизни, эти уроды снимают на телефон. Надо транспорт на мазут переводить
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  Walter 24.12.2016 в 12:58:43   # 568879
Это польный письдес
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  Витал 24.12.2016 в 12:59:45   # 568881
не ну а чо родственников же не оставить без дохода, пусть лучше они имеют людей, чем русаки(с) "их" мысли. по делу все верно сказал, такого позора где не копни везде валом
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  Карл Зайцев 24.12.2016 в 13:01:03   # 568882
говорит то он возможно верно, но вот аппетиты омского пнз и наших властей не учитывает. какой же это позор если всего навсего коррупция
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  Карл Зайцев 24.12.2016 в 13:01:07   # 568883
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  N@VIGATOR 24.12.2016 в 13:05:15   # 568888
Эксперт вроде грамотный мужик, а элементарных вещей не понимает

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  Snake666 24.12.2016 в 13:32:24   # 568896
Уже удалили. Что-то в последнее время, совсем на Титусе цензурой запахло. По ходу, "кровавая ГБня" насела и пасутся тут, параллельно общественное мнение исследуя и вычисляя инакомыслящих.
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  МишкаНаСевер 24.12.2016 в 13:44:53   # 568898
как так! Он что, не читал слышал речь Нурсултана Абишевича, дай бог ему здоровья, что Казахстан добился невиданных высот?
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  Лысый 24.12.2016 в 13:47:55   # 568901
Это по его выкладкам две установки кат. крекинга стоят полтора лярда зеленых. В наших попильных реалиях никак не менее 15-20 лярдов.
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  Temka 24.12.2016 в 13:51:40   # 568904
слова в ПУСТОТУУУУ...
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  jenkapanin 24.12.2016 в 16:18:14   # 568918
Жалко мужика, наверно посадят...
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  bozon house 24.12.2016 в 16:25:10   # 568920
Цитата: Snake666 от 24.12.2016 13:32:24
Уже удалили. Что-то в последнее время, совсем на Титусе цензурой запахло. По ходу, "кровавая ГБня" насела и пасутся тут, параллельно общественное мнение исследуя и вычисляя инакомыслящих.
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  КЕДЫ 24.12.2016 в 16:42:04   # 568922
а кто это? нет ссылок каких нибудь? что за эксперт? перед кем выступает?
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  KAN13 24.12.2016 в 17:37:07   # 568931
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  Snake666 24.12.2016 в 17:49:05   # 568933
Цитата: bozon house от 24.12.2016 16:25:10
Цитата: Snake666 от 24.12.2016 13:32:24
Уже удалили. Что-то в последнее время, совсем на Титусе цензурой запахло. По ходу, "кровавая ГБня" насела и пасутся тут, параллельно общественное мнение исследуя и вычисляя инакомыслящих.
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Теперь снова появилось. Ничего не менял.
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  Карл Зайцев 24.12.2016 в 18:42:54   # 568938
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  Dior 25.12.2016 в 00:26:24   # 568975
действительно ПОЗОР
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