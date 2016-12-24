«Это самый настоящий национальный позор!» — эксперт о казахстанской нефтепереработке

Цитата: Snake666 от

Уже удалили. Что-то в последнее время, совсем на Титусе цензурой запахло. По ходу, "кровавая ГБня" насела и пасутся тут, параллельно общественное мнение исследуя и вычисляя инакомыслящих. Уже удалили. Что-то в последнее время, совсем на Титусе цензурой запахло. По ходу, "кровавая ГБня" насела и пасутся тут, параллельно общественное мнение исследуя и вычисляя инакомыслящих.

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