Политологи прокомментировали обращение Назарбаева

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koleso 26 Января 2017 в 12:04:51
КАРИН, САТПАЕВ И СУЛТАНГАЛИЕВ
Известный политолог Досым Сатпаев разъяснил обращение президента на своей странице в Facebook.
По его мнению, перераспределение власти указывает на несколько моментов.
"Во-первых, ему, судя по всему, надоело постоянно прикрывать промахи и ошибки парламента и правительства в социально-экономической сфере, которые, особенно в прошлом году, поставили свой рекорд. В результате, окончательно закрепляется принцип: "Хороший царь. Бояре плохие" в рамках тезиса о том, что глава государства теперь надсистемный игрок и арбитр.
Во-вторых, само перераспределение полномочий напоминает драку двух лысых из-за расчески. При этом двумя "лысыми" являются правительство и парламент, которые показали свою слабую эффективность как с точки зрения реагирования на кризисные ситуации, так и в плане адекватной законодательной работы. В принципе, проблема не в том, как передать полномочия. Проблема в том, кому их передавать. Это тупиковая ветвь развития любой сверхпрезидентской системы, при которой априори не могут существовать сильные политические институты", - написал в своем посту Сатпаев.
Директор казахстанского института стратегических исследований Ерлан Карин в свою очередь обратил внимание на формат обращения президента:
"Обычно программные заявления делались с трибун каких либо политических мероприятий - к примеру, на заседании парламента, правительства, съезда правящей партии и так далее. Формат телевизионного обращения чаще используется в европейской и американской политической практике - как инструмент прямого обращения лидера к гражданам по наиболее актуальным темам и вопросам или в момент выдвижения новой политической инициативы".
Кроме того, Карин отметил, что президент подробно описал проект предлагаемых рабочей группой конституционных реформ.
"Это реальные реформы, так как они затрагивают основные принципы взаимодействия между ветвями власти. К примеру, теперь правительство будет слагать полномочия перед вновь избранным мажилисом, а не президентом. Или отмена нормы о возможности принятия президентских указов, имеющих силу закона. Также и отказ от права отменять либо приостанавливать действие актов правительства и премьер-министра. Это означает не просто повышение статуса парламента и усиление самостоятельности правительства, это действительно реальная перезагрузка системы властных отношений в Казахстане, где президент всегда являлся абсолютным политическим центром", - отметил политолог.
Политолог Султанбек Султангалиев назвал спецобращение президента отличным политтехнологическим ходом и предположил возможность досрочного роспуска мажилиса, сообщает Sputnik Казахстан.
"Я бы не стал исключать подобный вариант развития событий, как и досрочный роспуск мажилиса и проведение парламентских выборов. Само выражение "учитывая важность предлагаемых мер, я решил вынести на всенародное обсуждение проект конституционных реформ, который будет опубликован" может предполагать и просто общественные обсуждения с участием экспертов и представителей гражданского общества, как это уже было апробировано в процессе обсуждения поправок в земельный кодекс", — полагает политолог.
Кроме того, Султангалиев допускает, что озвученные во время обращении мысли появятся в более конкретном и детализированном виде в ежегодном послании президента народу. А слог этого обращения, по мнению политолога, указывает на то, что его готовила сильная, идеологически подкованная команда.
Напомним, что президент выступил с обращением на республиканских телеканалах страны. В нем он пояснил, как теперь будет распределяться власть, а также сообщил о том, что все конституциональные реформы будут вынесены на всенародное обсуждение.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сладкая Вата 26.01.2017 в 16:59:24 # 576300
Цитата: Сладкая Вата от 26.01.2017 16:59:24У Едридмадрида надо спросить
а чем политологи зарабатывают?
а чем политологи зарабатывают?