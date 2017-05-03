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Мнения
Письма из Ташкента. Уроки латиницы
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danilov 03 Мая 2017 в 14:01:55
Шухрат Хурамов размышляет об итогах 23-летней реформы шрифта узбекского языка и пользе ее уроков для казахов.

Я внимательно слежу за тем, что происходит в Казахстане, и вижу, что уже несколько лет там с повестки дня не сходит тема перехода на латиницу. Как и по многим другим вопросам, казахстанское общество разделилось на две части — противников и сторонников смены алфавита, причем вопрос сильно политизирован, так что места для лингвистики в дискуссии, собственно, и не остается. Поддерживающие латиницу видят в ней независимость и перспективы государственного языка, их оппоненты апеллируют к духовному наследию, написанному на кириллице.

Нам, узбекам, есть что сказать братьям-казахам по этому поводу. Ведь мы пережили все вышесказанное в конце 80-х годов прошлого века, когда в Узбекистане также разгорелись споры по поводу национального языка и алфавита, и там также не было места для науки и прагматизма, одна лишь превратно толкуемая политика и идеология.

Политизированная часть узбекской интеллигенции требовала отказаться от русского языка и кириллицы как можно скорей и перевести узбекскую письменность на латиницу. Мнение общественности или что-то другое, но уже 2 сентября 1993 года был принят закон «О введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике». Необходимость смены письменности в преамбуле документа объяснялась следующим образом:

«Настоящий Закон, основываясь на Конституции Республики Узбекистан, исходя из положительного опыта перехода узбекской письменности на латинскую графику в 1929-1940 годах, учитывая пожелания представителей широкой общественности, направлен на создание благоприятных условий, ускоряющих всесторонний прогресс республики и вхождение ее в систему мировой коммуникации».

Датой окончательного перехода страны на новую графическую систему определили 1 сентября 2005 года.

Узбекская письменность в течение двадцатого века четыре раза подверглась реформе. В 1929 году традиционный арабский алфавит заменили модифицированной латиницей, что отправило в небытие огромные пласты духовного и материального наследия, накопленного узбеками за тысячи лет. Арабский алфавит, служивший нашим предкам в течение 12 веков, объявили враждебным. Но и латиница долго не просуществовала: в 1940 году за основу узбекской письменности приняли кириллицу. Решение 1993 года о возвращении к латинской графике последнее, пока.

Этот закон был принят на волне эйфории и пантюркизма, завладевшего умами узбекской интеллигенции в начале 90-х. Примером служила Турция, в то время еще активно поддерживавшая узбекскую элиту и претендовавшая на роль нового «старшего брата». Осенью 1991 года в Анкаре под председательством президента Турции Тюргута Озала состоялся съезд президентов постсоветских тюркоязычных государств, где в числе прочих обсуждался вопрос о переходе на латинскую графику. Особенно активно выступали тогда такие уважаемые писатели, как Пиримкул Кадыров и популярный поэт Эркин Вахидов. Им не терпелось как можно быстрее дистанцироваться от кириллицы и русского языка. Русофобия стала частью идеологии молодой узбекской оппозиции, где доминировали представители творческой интеллигенции – и что бы ни говорили реформаторы, именно эти чувства подталкивали страну на такое важное, сложное и дорогое мероприятие. А говорили они, что латиница приобщит узбеков к мировому информационному и культурному пространству, повысит уровень образования и т.д. – в частности, эти аргументы приводил в парламенте страны писатель Кадыров.

И вот прошло 23 года, но приобщения к мировому информационному и культурному пространству не получилось – получилось все наоборот. Как в том анекдоте, латиница в Узбекистане так и не прижилась, а кириллица свое уже отжила.

Человеку со стороны, иностранцу трудно разобраться, какая письменность здесь считается государственной. На уличных надписях – рекламных объявлениях, плакатах, вывесках и дорожных указателях – наблюдается вавилонское смешение языков и алфавитов. Искусственно созданный новый латинизированный алфавит узбекского языка не вписался в культурное и информационное пространство страны. Латиницу удалось полностью внедрить пока только в школьную программу, учебники печатаются в официальной графике. Преобладает она и в написании названий улиц и транспортных маршрутов, надписях в метро, а вот на телевидении и кино применяют одновременно два алфавита: в одних фильмах и передачах заставки, титры и рекламные вставки снабжаются надписями на латинице, в других – на кириллице.

В зоне УзNETa используют оба алфавита. Веб-сайты государственных ведомств дублируют свое содержание не только на русском и английском языках, но сразу и на двух графиках. Информационные сайты также используют два варианта узбекской письменности. Культурная, информационная и научная среда продолжает использовать кириллицу. Газеты, журналы, художественная и научно-справочная литература печатаются на кириллице по одной простой причине – боязни потерять читателя. Не удается перевести на новую графику даже делопроизводство, в правительственных и нормативно-правовых документах, в деловой переписке люди используют кириллицу.

Это создает неудобства, ведь подросло новое поколение узбеков, воспитанное на латинице. Вся узбекская научно-справочная и образовательная база – фундаментальные труды по всем отраслям наук, диссертации, монографии, огромное количество документальной и специализированной литературы, учебники для вузов – созданы на кириллице. С переходом на латиницу этот интеллектуальный багаж для нового поколения потерялся, а новые книги – ни на кириллице, ни на латинице - в Узбекистане в таком количестве давно не издаются. Вот и получился результат, когда нет приобщения ни к мировому информационному пространству, ни к накопленному за предыдущие полвека научному и культурному багажу. На таком фоне общее снижение уровня науки, культуры, знаний и элементарной грамотности населения в постсоветский период выглядит закономерностью. Иначе быть не могло.

Я думаю, казахстанским реформаторам казахской письменности стоит учесть ошибки соседей и не повторять их, слишком уж высокую цену – образованием нации – придется платить.

http://esquire.kz/3724-pisma_iz_tashkenta_uroki_latinici
Комментарии, по рейтингу, по дате
  quny 03.05.2017 в 14:21:43   # 600668
Не убавить, не прибавить. Именно так и будет и здесь. А как же иначе, если перевод на латиницу не вызван объективной необходимостью, а чисто политическое решение. Причем преследуется цель не только и не столько дистанцироваться от РФ и русской грамоты, хотя и не без этого, имхо. Как верно подметил автор, вырастет новое поколение казахстанцев, которые не смогут читать литературу на современной казахской графике. Смогут, конечно, с трудом, транслит и все такое, но не станут, скорее всего. Так, из любопытства ради только. На новый алфавит переведут только особо достойные существующие произведения. Это будет стоить денег, поэтому переведено будет далеко не все. А то, что будет переведено, будет оплачено, по большей части, государством. Ну а новые книги будут писаться по новому. На выходе "новое поколение" с промыт с правильным пониманием политики парт государства.
Думаю, в этом и есть одна из основных целей нововведений. Безолглядная поддержка местных ура-патриотов прилагается, всеобщий одобрямс от "общественности" тоже, Ассамблея народов там и пр....
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  ustbe 03.05.2017 в 14:35:03   # 600674
Как будто Kазахи открыли ящик пандоры!?государство в котором вот вот исламисты захватят власть учат нас как нам быть.
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  wde 03.05.2017 в 14:59:33   # 600685
таблички на кириллице кто-то собирается отменять? в многих многоязычных странах таблички на разных языках. Конечно, есть правило консерваторов "не трогай то, что работает" но нам тоже надо было это сделать в 93 году, хотя сейчас есть на чьем примере учится и не допускать ошибок.
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