Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Мнения
О реальном положении дел с бизнесом в России
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 20 Июля 2017 в 11:43:25
Резкое и критичное выступление известного бизнесмена Дмитрия Потапенко - о реальном положении дел с бизнесом в России.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  СССР 20.07.2017 в 11:52:28   # 619056
Этот Потапенко ещё тот хитрый лис. Пятёрочка сеть маркетов это его. Спросите у него как он нагибает производителей. Дофига на него чего есть, какие только схемы мутные не использует. Кароче не такой он белый и пушистый бизнесмен.
Но это не отменяет тех фактов, о которых он сообщил.
Что у нас что и в России соседней бизнес вести честно невозможно
поощрить | покарать
  строитель 20.07.2017 в 11:54:35   # 619059
Господин Д потапенко почему-то назван предпринимателем. Он не занимается реальным производством. Он топменеджер в крупной иностранной конторе которая поднимает миллиарды на спекуляции ценными бумагами. Понятно что по его "бизнесу" эти санкции и бьют в первую очередь
поощрить | покарать
  SVOY 20.07.2017 в 12:05:36   # 619066
Вову с шайкой гнать в шею нужно пока не поздно.
поощрить | покарать (1)
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь