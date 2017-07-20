О реальном положении дел с бизнесом в России

Этот Потапенко ещё тот хитрый лис. Пятёрочка сеть маркетов это его. Спросите у него как он нагибает производителей. Дофига на него чего есть, какие только схемы мутные не использует. Кароче не такой он белый и пушистый бизнесмен.
Но это не отменяет тех фактов, о которых он сообщил.
Что у нас что и в России соседней бизнес вести честно невозможно
Господин Д потапенко почему-то назван предпринимателем. Он не занимается реальным производством. Он топменеджер в крупной иностранной конторе которая поднимает миллиарды на спекуляции ценными бумагами. Понятно что по его "бизнесу" эти санкции и бьют в первую очередь