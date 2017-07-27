"О глобальносте"

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Мура45 27 Июля 2017 в 08:59:14
Действительно, мы живём в век фрагментарного знания, всё инфпространство завалено просто зашкаливающим количеством бессвязного мусора. Каждый вечер по всем бесчисленным каналам начинаются ток-шоу, где обсуждают какую-то "сенсацыю": "Мать сначала воспитывала дочь с помощью подзатыльников, а теперь отправила в дурдом чтоб не делиться жилплощадью! Что предпринять против родителей шлёпающих детей, а потом не желающих прописывать жениха-наркомана и его родню с выкормышами от 10 баб?". Вопрос века, ёп. Или "Ростовчанин сбил бабушку мирно шедшую с тележкой по сельской дороге в магазин в 15 километрах от дома. Кто ответит за разбитую машину, утраченную тележку и потерявшую веру в людей бабулю?".
Ну, включите любой канал - там именно эту погребень обсуждают. В разгар рабочего дня сотни людей работоспособного возраста сидят и с жаром орут "Надо что-то делать!". Смотрят на весь этот апофеоз идиотии миллионы у экранов своих ящиков.Создаётся впечатление, что какой-то разовый, вытащенный спецом из какой-то дыры экзотический случай - опупеть какая проблема, нуждающаяся в специальном расследовании, пакете спецзаконов, назначения "Спецпредставителя президента по делам бабок буксирующих хозтелеги по дорогам Ростовщины". С расширением полномочий на все Федеральные округа. Так появляются законы о "борьбе с группами смерти", то "о предпринимательской деятельности детей от 14 лет", "о борьбе с настойкой "Боярышник" и прочая погребень, никакого отношения к реальности не имеющая.
Бабка, попавшая под колёса - единичная. За тыщу лет одна при таких вот трагических обстоятельствах попала и ещё тысячу лет не попадёт ни одна. Нафег нужен спецзакон о бабках с телегами, курсирующими просёлочными дорогами? Почему вообще эту бабку достали из нафталина, на дорогах в тот день погибло несколько десятков человек, кишками они разбросали ничем не интереснее, чем та бабка, почему на неё вообще обратили внимание, почему этот случай - "особый, нуждающийся в особом рассмотрении", что, другие погибшие в тот день не того вероисповедания были, о них крику не надо, спецзакона не надо? Ах, они "обычные", о них скушно! О них уже все законы существуют, но не работают, поэтому... надо всем миром издать ещё один неработающий закон об единичной бабушке, о случае, которых никогда не было до, и никогда не случится после! Л - логика, чо!
Та же ботва про "группы смерти". Никто их никогда не видел, никто не может сказать какое влияние осуществляют сии феномены в общей статистике, но раз кто-то по тиливизеру пукнул про единичный случай - все побежали бороться непойми с чем. Замечу, что ежегодно от суицида гибнет десятки тысяч несовершеннолетних. В 99,9% случаев причина - "Петя меня не любит!" (вариант: "Маша мне не дала"), "Папа наругал и не дал денег на дискотэку" и "У меня нехорошо из рта воняет, меня никто не любит - пойду повешусь!". Заметьте, что почему-то никто не бегает с законами принуждающими Петю любить, Машу - давать, папу - платить, нехорошо изо рта вонять - запретить, там. Пусть, мол, вешаются тыщщами, нам пофег. И только на какой-то экзотике, которая вообще - то ли есть, то ли насочиняли падкие до сенсаций журнализды - свет клином сошёлся, ага. Чтоб посадить какого-то явно психбольного с манией величия - Дума месяц заседала-дискутировала ни о чом. Хотя непонятно, чем им не нравится УЖЕ существующая статья "доведение до самоубийства", под которую подпадает строго и без всяких фокусов? Мало наказания, вам кажется? Ну так пропишите больше, ёп! Зачем спецзакон-то? Потому что идиоты и не могут думать глобально.
Фрагментарное сознание, распадающееся на кусочки, в которых не способны разглядеть целого. Какой-то один, попавшийся на глаза кусочек - раздувают до небес, при том, что он яйца выеденного не стоит, вообще. Так, трещалка на один вечер перед ящиком время провести.
Счас вот опять забегали с этим "детским трудом". Актуально ли это хоть кому-то? Нет. Дети в 14 лет в куклы ещё играют, их задницу вытереть и свой нос вымыть хрен заставишь, какая, в "красную армию", "работа" им? Они своё удержать не могут, когда пописать ходют, какие, к чёрту, "налогообложение детско-предпринимательской деятельности", вы там с осла попадали все? Для кого это? Для двух вундеркиндов на всю страну? Так им, именно как уникумам, и сейчас никто не мешает ничем заниматься. И налоги платить, и КЗоТ соблюдать, если так в пятой точке заиграло.Вундеркинды были всегда, детишки-актёры зарабатывающие мильоны, вундеркинды пиликающие на скрипице сольными концертами, патентующие изобретения, даже фирмы открывающие - ну совсем не новость. Единицы, конечно, но они существуют уже тыщщу лет и ни хрена им не мешало всем этим преспокойно заниматься, а тут вдруг у депутатиков под креслом заполыхало? С чего бы? А, у Малахова показали "проблему" такого "вундеркинда", полностью высосанную из пальца редакторами сего шоу? Понятно, чо.
Некоторые склонны подозревать "заговор". Типа: "злые депутаты решили легализовать децкий труд! Империализьм поднимает голову, они хочут зарабатывать на наших детях!". Прям рисуется картина рахитичных децсадовцев иссохшими от голоду ручонками точущими болты на стоящих бесконечными рядами станках, ага. Измученные авитаминозом подростки, упираясь артритными ногами в слежавшийся жидкий навоз катют чугуниевые болванки за пять копеек вагон, да. Вы с дуба рухнули там все, да? Какая, в задницу, "эксплуатация"? Эти на хрен пошлют, но работать не будут. Где вы эти картинки находите-то? Гораздо проще предположить, что депутатики - идиоты с фрагментарным сознанием. Они вообще неспособны думать о чём-то глобальном. Максимум - это сюжет с сегодняшнего телешоу - всё. На обобщении, осмыслении - что это, зачем, какова актуальность показанного в неких статистических масштабах - затык. Там, где должно быть "глобальное мышление" у них чёрное очко и рекламная пауза - всё.
Как, впрочем, и у большинства граждан, всерьёз всё это обсуждающих. У нас давно уже не "проблемы решают", а устраивают ток-шоу с мордобитием. Где смысл - не "решение проблем", а именно движуха и мордобитие в процессе. Чё там на выходе - всем по хрен. Порукой тому тонны законов никогда, нигде не применяемых и напрочь забытых сразу после принятия и шумного обсуждения с камланиями и прыжками.
Источник: http://vi4kin77.livejournal.com/480932.html
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