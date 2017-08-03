Мы создали страну, из которой хочется уехать

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Blackadder 03 Августа 2017 в 09:12:56
Итак, люди едут в другие страны, чтобы реализовать себя. Они охотно мирятся с дискомфортом, принимая правила игры чужой страны, но очень критично оценивают жизнь в Казахстане. Теперь мы решили узнать, почему и как это происходит, скучают ли они по родине и что советуют тем, что хочет последовать их примеру.
Не жалеете ли о своем решении покинуть Казахстан?
Светлана М., Германия
Много лет жалела. Скучала. А теперь понимаю, что жить в другой стране - это тоже подарок судьбы. Возможность испытать себя на прочность, узнать о себе много нового.
Жанна К., Германия
Иногда жалею, потому что мои старенькие родители очень скучали по мне, да и я тоже – по родным и друзьям. Таких друзей, как на родине, уже не будет.
Алма А., США
Нет, не жалею.
Евгения К.Канада
Алматы – моя родина. Сказать, что я люблю Алматы, это ничего не сказать. Я всегда буду помнить наш город таким, каким он был в моем детстве и юности. Мы долго решались на переезд, нас все устраивает в новой реальности, но то, что утром из окна я не вижу Большой Алматинский, а в воскресенье я не могу сгонять на Кок-Жайляу – это та самая тихая тоска, ощущение тяжелой утраты, от которой не убежишь, с которой примирился и просто несешь в себе. Это удел иммигрантов, раз и навсегда решивших «сменить родину на жизнь».
Абдыгали Али, Япония
Мне непонятен этот вопрос. Я не покидал Казахстан. Могу вернуться в любой момент. Сам я лично возвращаюсь в Казахстан периодически, чтобы начать новый бизнес.
Серик М., США
Нет, не жалею. Наверное, ещё и потому, что стараюсь вообще ни о чём не жалеть. Но и никаких мостов не хочу сжигать. Для меня эмиграция не означает потерю Родины или какое-то предательство. Всё-таки я там родился, у меня там остались родные мне люди, друзья. Всё равно неразрывные связи остаются, и было бы вообще классно ввести в Казахстане двойное гражданство, чтобы эти связи были ещё крепче.
Что можете посоветовать тем, кто сегодня совершенно точно решил покинуть страну?
Светлана М., Германия
Учите язык той страны, куда собираетесь ехать. Иначе придется очень трудно. И все же...и все же. ...хорошо подумайте. Чем старше, тем труднее менять почву. И потом. ...нельзя же всем жить в италиях, испаниях, германиях...кто-то же должен жить и в Казахстане. Прекрасная страна. Любую страну делает не только власть, ее делают и люди.
Жанна К., Германия
Сначала пожить там 2- 5 лет, а потом принимать решение. В чужой стране рассчитывать нужно только на себя, и настраиваться на психологические трудности, которые можно преодолеть. Детям легче – они рождены здесь. Это их родина.
Алма А., США
Надо понять, что именно человек сможет делать в новой стране и как себя применить. Нужно понимать, что необходимо принимать культуру и быт новой страны и быть открытым к людям и к новым изменениям, как ко внутренним, так и к внешним. Нужно понимать, что вначале нужно всегда доказывать, что ты не просто очередной эмигрант из страны третьего мира, что у тебя есть образование, культура и профессионализм. Не ожидать какой-то «случайной» помощи, хотя люди здесь всегда помогают и очень открыты, иногда даже больше, чем в Казахстане. Верить, что все возможно, что преграды только в наших головах. Трудиться-трудиться-трудиться.
Евгения К., Канада
Быть уверенным в своих действиях, не метаться, не искать виноватых.
Помнить ту землю, которая сделала из вас тех, кто вы есть. Пусть даже мы были лишь ее временными обитателями. Когда-то наши родители приехали в Казахстан, теперь наше поколение его покидает. В душе я навсегда дочь Средней Азии, люблю её, и всегда буду тянуться к ней.
Абдыгали Али, Япония
Покинуть Родину - звучит слишком громко. Лично я живу в Японии, чтобы обучится новому и внедрить это в Казахстане. Может, это попахивает популизмом, однако, это - правда.
Серик М., США
Честно говоря, даже не знаю, что посоветовать. У каждого человека своя мотивация, свой опыт. Наверное, просто быть готовым ко всему. Не помешает иметь «финансовую подушку» и не слишком много тратить на первых порах.
Каковы были решающие критерии новой страны проживания, которые повлияли на ваше окончательное решение эмигрировать именно сюда?
Алма А., США
- Я была знакома с культурой и знала язык, поскольку уже побывала в этой стране и приняла общие принципы проживания здесь. В этой стране для меня больше возможностей и в учебе, и в работе, чем в каких-либо других странах. Живем здесь меньше года, чувствуем себя хорошо.
Евгения К., Канада
Первое - социальные гарантии: бесплатная гарантированная медицина, образование, социальная поддержка, нормальный законодательно установленный уровень заработной платы (даже минимальной), позволяющий жить не испытывая трудностей с базовыми жизненными потребностями. Все это есть, без обмана.
Второе - уверенность в том, что законы соблюдаются, суды справедливы, не нужно «волосатых рук» и «агашек», чтобы доказать свою правоту или сделать дело.
Третье - дежурная улыбка, а не дежурное хамство.
Четвертое - возможность работать «как белый человек», нормированный рабочий день, который по достоинству вознаграждается. Нормированный – это значит, что есть нормы труда, а так как у меня трое маленьких детей – я могу работать лишь определенное количество часов (не 8 часов, а меньше), чтобы оставалось время на заботу о семье и детях. Заработок дает возможность ездить в отпуск в другие страны всей семье. В Казахстане курс тенге настолько слаб, что нашей семье из 5 человек очень накладно ездить за рубеж.
Мы живем здесь около года. Нас все устраивает; беспокоит только судьба родителей. Они уже пожилые люди и есть определенные правила, которым нужно соответствовать, чтоб перевезти их сюда.
Абдыгали Али, Япония:
Я уже 12 лет живу в Японии, дети чувствуют себя превосходно, владеют японским языком лучше меня, но я общаюсь с ними исключено на родном казахском языке. Но, как вы все поняли, в выигрыше остаётся наша мама.
Серик М., США
Было интересно попробовать пожить в стране, которая, в общем, лидирует по многим параметрам на Земле. Недаром американцы могут без виз посещать другие страны. А я вообще люблю путешествовать. Правда, уже несколько лет не покидал пределы США. Всё ещё «открываю» Америку.
Мы живем здесь уже более пяти лет. За это время пожили в разных городах и штатах. Это тоже хороший опыт «открывания» Америки. Жене, по-моему, здесь нравится. Ну и мне тоже.
P.S.:
Цифры о том, что из Казахстана уезжают высококвалифицированные специалисты у многих граждан вызывает ожидаемую панику. Но, если учесть, что мир охватила эпидемия миграции, то происходящее вполне логично и естественно. Мигранты открывают мир для себя. Миру – Казахстан. Кроме того, практически все они продолжают сохранять тесную связь с родиной, а часть – планирует когда-нибудь вернуться.
Источник: http://exclusive.kz/my_sozdali_stranu_iz_kotoroi_xochetsya-uexat
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