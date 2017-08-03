Почему они уезжают?

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 03 Августа 2017 в 12:25:27
Первым делом этот вопрос мы задали президенту Ассоциации вузов Казахстана Рахману АЛШАНОВУ, который много лет работает в этой сфере и является ректором одного из казахстанских частных вузов.
- Рахман Алшанович, что произошло в этом году? Окончили школу 131 тысяча 377 человек, и только 92 827 абитуриентов подали заявки на прохождение ЕНТ, которое теперь разделили на две части: первый экзамен - выпускной, а второй, отдельный - вступительный.
- На самом деле одиннадцатиклассники и раньше уходили в зарубежные вузы, особенно российские. В первую очередь именно потому, что они не хотели сдавать ЕНТ, - начал наш разговор Рахман Алшанович. - В итоге по всему периметру казахстанско-российской границы появились филиалы университетов и институтов соседней страны. Вчерашние школьники поступали в них, учились там год, потом переводились на платные отделения в казахстанские вузы - это не запрещено правилами приема в высшие учебные заведения. Но благодаря этому школьники могли не сдавать ЕНТ, а теперь у них такое право появилось официально.
- Но ведь далеко не все возвращались в наши университеты, и сейчас будет то же самое. Тем более после изменения формата ЕНТ в этом году резко возросло количество выпускников, которые сдали первую часть тестирования - получили итоговые оценки в школе, а от второй благополучно отказались. Они не хотят поступать в наши вузы.
- Пока мы не можем назвать точную цифру - прием документов шел до 31 июля, второй этап будет в августе. Говорить более конкретно можно будет только в конце лета. Но количество абитуриентов по сравнению с прошлым годом действительно уменьшилось, несмотря на то, что выпускников было больше. Если сравнить количество поступающих в этом и прошлом году в вуз, ректором которого я являюсь, документы подали на 24 человека меньше. Мне звонят коллеги из других учебных заведений и говорят, что у них примерно такая же картина. Они считают, что это произошло именно из-за нового формата ЕНТ: одиннадцатиклассникам не хватило времени на то, чтобы понять, что им предлагают, а с выпускниками колледжей, решивших получать высшее образование, просто напортачили.
- Что вы имеете в виду?
- Мы изначально говорили представителям Министерства образования: если у вас не хватает времени на то, чтобы спокойно и без срывов провести разделение ЕНТ на две части, давайте отложим это на следующий год. Я считаю, что правила приема в вузы должны быть в школах еще в начале учебного года. И учителя, и преподаватели должны заранее знать, что их ждет, а ученики иметь возможность спокойно выбрать предмет и подготовиться. А что произошло в этом году? О новом формате проведения ЕНТ было объявлено только весной, незадолго до начала выпускных экзаменов. Эта информация до конца не уложилась в головах, и в итоге люди проголосовали ногами...
- ...Ушли в российские вузы, которые в это время уже готовы чуть ли не вступительные экзамены принимать.
- Да. Аналогичная ситуация и с колледжами: студенты получили дипломы 24 июня, а документы на поступление в вуз нужно было сдать до 20 июня. Из-за несогласованности действий произошла неразбериха. Потом ситуация, конечно, разрешилась, но момент был упущен. В итоге недоработанные организационные вопросы привели к таким результатам.
- А может, дело в том, что выпускники просто не стремятся учиться в казахстанских вузах? Не хотят сдавать ЕНТ? Теперь им и вовсе облегчили жизнь.
- По разным оценкам, от 39 до 59 тысяч казахстанцев учатся в иностранных вузах. Многие из них - студенты филиалов российских университетов и институтов, которые работают у нас в Казахстане, - они фактически не выезжают за пределы страны. Но, конечно, немало и тех, кто действительно оказывается за границей. Посмотрите, в каждой школе висят плакаты, предлагающие образование в разных странах. У всех, кто делает такие предложения, первая мысль - заработать. И они поддерживают миф о том, что в казахстанских вузах все плохо. Хотя бакалавров, я считаю, у нас учат не хуже, есть специальности, в которых мы на голову выше.
- Но много ли таких? Ведь мифы “о плохих казахстанских вузах” никогда не слагают на ровном месте, всегда есть почва для подобных разговоров.
- Знаете, и у нас, и в России, и в Европе есть разные вузы, хорошие и не очень. В Казахстане учатся 40 тысяч иностранных студентов, и приезжают они из самых разных стран. Например, сейчас многие критикуют китайские вузы, их стало очень много. В некоторых в аудитории могут сидеть по две тысячи человек - первые три ряда слушают, а остальные...
- Но туда тем не менее едут. И вы сами это признаете. Может, дело еще и в том, что казахстанские вузы слишком дорого и не всегда адекватно себя ценят. В итоге образование на родине не всем, даже одаренным, ребятам оказывается по карману.
- Есть обоснованная стоимость грантов. Именно на нее ориентируются вузы, устанавливая стоимость обучения на платном отделении. У человека всегда есть выбор, куда пойти учиться. Да, есть ребята с прекрасными данными, которые не поступают на ту специальность, о которой мечтали, потому что на нее выделяют слишком мало грантов. И стараемся сделать так, чтобы система распределения грантов стала более справедливой и эффективной. Чтобы образование стало более доступным. в этом году количество грантов увеличили на 10 тысяч.
Но здесь есть другой момент: сейчас многие российские вузы из-за демографической ситуации не могут набрать нужного количества студентов даже на бюджетные места. Их представители приезжают к нам и приглашают наших выпускников. Они предлагают не только бесплатное обучение, но и комнаты в общежитиях и даже стипендии. Почему бы не поехать, например, в Самару жителям Актобе или Уральска - она же совсем рядом! Еще и ЕНТ сдавать не надо. Этот фактор особо не афишируется вышестоящими органами, но он есть. И он оказывает существенное влияние на ситуацию в сфере высшего образования Казахстана. Тем не менее я не вижу трагедии в том, что наши выпускники уезжают, ведь мы находимся в едином экономическом пространстве с Россией, это конкурентная среда. Не нужно драматизировать.
- Ну как же не драматизировать, если умные ребята уезжают учиться в другую страну, а потом остаются там работать?
- Это их выбор. И я не могу сказать, что уровень подготовки казахстанских студентов становится все ниже. Это не так. У нас тоже учится много сильных ребят. Из тех, кто выбирает иностранные вузы, десять процентов - это победители различных олимпиад и международных проектов. Остальные - обычные выпускники школ, которые, зная о тех условиях, о которых я сказал, уезжают учиться в Россию. Я нашему министру образования говорил, что у нас сложно проходят упрощения. В итоге мы сами толкаем людей к той ситуации, которую имеем сейчас. Вот не довели до ума изменения в формате ЕНТ и получили обратный эффект, холостой выстрел: пока доставали ружье, пока заряжали, пальнули - а цели уже нет. Но все равно нужно отшлифовать в течение года новый формат ЕНТ, учесть все погрешности и применять его. Извлечь из того, что мы имеем сейчас, серьезные уроки.
Российский чёс
- Мы работаем с российскими вузами по программе “Соотечественники” с 1995 года. И я могу сказать, что количество выпускников, которые уезжают туда учиться, с каждым годом растет, - рассказывает заместитель председателя республиканского славянского движения “Лад” Петр КУЗЬМЕНКО (г. Кокшетау). - Наши ребята не сдают ЕГЭ, как россияне, они проходят отдельные вступительные испытания. В этом году был очень большой всплеск желающих учиться в соседней стране. И они шли не только через нас - на север и восток Казахстана приезжали представители очень многих университетов из Томска, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, с которыми мы не сотрудничаем. Раньше они вообще не были представлены в регионе - и таких предложений стало намного больше. Как они действуют? В мае-июне в местных газетах появляются объявления о наборе абитуриентов в различные российские вузы. Их представители арендуют помещения, организуют приемные комиссии, а потом здесь же, никуда не выезжая, принимают экзамены. Начинаются они примерно 20 июня и продолжаются до 10-15 июля.ведь по законам России вступительные экзамены проходят до 20 июля, а зачисление студентов идет с 1 по 10 августа. Я считаю, что российские вузы занимаются чесом. Они стараются и заработать (ведь не все поступают на бюджетное отделение), и переманить мозги, потому что наши выпускники более ответственные и организованные. Из них получаются хорошие студенты, а затем специалисты.
- В регионы приезжают представители сильных вузов?
- Конечно, я считаю, что они сильнее наших. Начиная с 1995 года только при поддержке нашего движения 2800 ребят уехали учиться в Россию и окончили вузы. 95 процентов из них не вернулись в Казахстан. Почему они выбирают этот путь? Ни ЕНТ, ни ЕГЭ сдавать не нужно, обучение зачастую бесплатное, а сами вузы с хорошей материально-технической базой.
- Если все-таки приходится учиться платно, это обходится дешевле?
- Знаете, тут нельзя сказать однозначно: в некоторых вузах такая же цена, где-то дороже или, наоборот, дешевле. Все зависит и от учебного заведения, и от специальности.
Оксана АКУЛОВА, фото Владимира ЗАИКИНА, Алматы
http://www.time.kz/articles/territory/2017/08/02/pochemu-oni-uezzhajut
Комментарии, по рейтингу, по дате
Языками красиво чешут чинуши от образования в РК а работают по принципу " ЧЕМ ХУЖЕ ТЕМ ЛУЧШЕ " .