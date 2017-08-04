Ту ли модель высшего образования избрал Казахстан?

1. Ввести финансирование госвузов по набору и сохранять его 4 года. Это даст вузам возможность отчислять тех, кто не тянет. При оценке вузов (аттестация и пр.) учитывать процент отчисленных как один из положительных факторов2. Частные шарашки разогнать к чёртовой матери.3. Всю бюрократию ликвидировать в принципе. Вернуться к советским документам, когда у преподавателя была рабочая программа на 2-3 листах, а не 20-30 и журнал выполнения нагрузки Всё!4. Дистанционное образование ликвидировать, ибо оно к образованию никакого отношения не имеет, являясь просто продажей дипломов в рассрочку5.Публикации преподавателей в платных журналах считать преступлением, а не доблестью. Приравнять к покупке диссертации.6. Тесты в период учёбы ликвидировать как итоговый контроль, можно сохранить только как условие допуска до устного экзамена.7. Перестать загонять профессоров и доцентов в рамки: форма проведения экзамена, количество тестов, форма силлабуса и пр. Т.е. дать учёным проявить себя8. Перестать заниматься очковтирательством: английские группы, которые ни разу не английские, отличные оценки, которые по факту и на "3" не тянут и т.д.9. Разогнать все отделы-дармоедов и бюрократов. Вспомните, как учились мы: деканат, ректорат, комитет комсомола, учебная часть, бухгалтерия, отдел кадров - всё!. А как учатся наши дети? Загляните к ним в универ. Отделов в разы больше, чем учебных аудиторий, а каждый ведь плодит бумаги10. Перестать с утра до вечера твердить об инновациях. Хорош тот преподаватель, который научил. И безразлично как - хоть методами каменного века. Тем более, что инновации чаще всего никакие и не инновации, а всё то же самое, названное американскими терминамиНу, уж про коррупцию, про самодуров-руководителей разных звеньев и пр. я уж не говорю.