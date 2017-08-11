Почему молодежь больше не покупает машины и квартиры

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danilov 11 Августа 2017 в 17:46:32
Многочисленные исследования специалистов показывают, что поколение так называемых миллениалов — людей, которым сейчас до 30-35 лет, — уже редко покупает дома, а еще реже — автомобили. На самом деле они не делают сверхдорогих покупок вообще. Если не считать айфонов, разумеется.
В Америке людей в возрасте до 35 лет вообще называют «поколением арендаторов». Почему так происходит? Некоторые социологи убеждены, что это из-за того, что на долю современной молодежи приходится слишком много финансовых катаклизмов. А потому люди просто боятся брать «серьезные» кредиты.
Но даже не это главное. Дело в том, что поколение современных молодых людей отличается от поколения своих отцов другими ценностями.
Современная молодежь пересматривает понятие успеха. Если ранее успешными людьми считались те, кто владел собственным жильем и автомобилем, то сейчас в особом почете те, кто вкладывал деньги в опыт и впечатления: путешественники, экстремалы, стартаперы.
Молодые люди сознательно отказываются от покупки недвижимости и даже мебели, предпочитая арендовать их. Смысл в том, что теперь люди хотят не зажиточности и стабильности, а гибкий график, финансовую и географическую независимость.
Материальные вещи просто перестают интересовать людей. Зачем владеть автомобилем, если у вас есть такси? Это же, по сути, личный автомобиль с водителем. И пользоваться его услугами не дороже, чем владеть собственным авто.
Зачем покупать дом в живописном месте и ездить туда отдыхать, если жилье можно найти через Airbnb в любом уголке планеты? Вам не придется ни переплачивать за аренду, ни покупать недвижимость в полюбившейся стране. То же самое и с недвижимостью в своем родном городе. Во-первых, вы не знаете, как долго будете жить там, где живете. Во-вторых, зачем брать ипотеку на 40 лет, если можно смириться с тем, что проведешь всю жизнь в арендованном жилье? В конце концов, работу вы, скорее всего, в перспективе ближайших нескольких лет поменяете, и если вы арендуете жилье, то ничто не мешает вам перебраться поближе к офису. Forbes сообщает, что современные молодые люди меняют работу в среднем раз в три года.
Сама концепция владения вещами более не актуальна.
Обозреватель Atlantic Джеймс Гэмблин объясняет феномен так: «За последние десять лет психологи провели огромное количество исследований, доказывающих, что с точки зрения счастья и ощущения благополучия гораздо выгоднее тратить деньги на приобретение нового опыта, а не новых вещей. Это приносит больше радости».
Вот выдержки из статьи Гэмблина:
"Оказывается, люди больше не хотят слушать истории о том, где вы там купили дом. Они хотят услышать, какой замечательный вы провели уик-энд. Даже плохой опыт в конечном итоге становится отличной историей.
Социальное взаимодействие между людьми имеет определяющее значение в вопросе, будут они счастливы или нет. Так что вы должны говорить с другими людьми и иметь много друзей. Разумеется, другим будет приятнее слушать о том, как вы отправились в сумасшедшее путешествие или о том, как вы прожили год в дикой стране, а не о том, сколько квартир вы уже успели купить".
Есть еще кое-что. Дело в том, что вещи, которыми мы владеем, особенно если они очень дорогие, заставляют нас беспокоиться об их состоянии. Купите автомобиль — и вы будете вздрагивать каждый раз, когда за окном сработала чья-то сигнализация. Купите дом, навезите в него дорогой техники — и вы будете бояться ограбления. Не говоря уже о том, что автомобили царапаются, бьются, а ультрадорогие телевизоры имеют обыкновение выходить из строя через год эксплуатации. Полученный же вами опыт никто у вас уже не заберет.
Наши родители не имели возможности путешествовать так часто, как мы. У них не было возможности развлекаться так, как сейчас развлекаемся мы. У них не было столько возможностей начать новый бизнес, сколько у нас. Поэтому они инвестировали в дома и машины, а мы так поступать уже не хотим. В конце концов, любая наша покупка, если это не дом или квартира, обесценится со временем. А если вспомнить про то, как быстро в кризис дешевеет недвижимость, то все становится еще очевиднее.
Вот что главное — опыт: он не обесценится, и его невозможно украсть.
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