Инфляция и девальвация и вес мозга

Цитата: андремас от

Минусуют видимо те у кого мосх на 20 грамм тижалее Минусуют видимо те у кого мосх на 20 грамм тижалее

Незнаю какой у Вас или у меня мозг, чей тяжелее. Но статью минусанул из-за способа подачи. Выкладывать материал надо так как есть, без этих "прологов" и "эпилогов"! Понравилась статья-выкладывай, даже если опасаешься,что её не дочитают, потому что "многабукаф".