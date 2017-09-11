Давайте чмякаться некузяво

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N@VIGATOR 11 Сентября 2017 в 14:14:02
В пятницу, 8 сентября, авторам учебников пришлось взойти на свою Голгофу - провести пресс-конференцию. Основная мысль, которую они пытались донести до журналистов, - новая образовательная программа, апробированная в Назарбаев интеллектуальной школе, отвечает требованиям нового глобального общества. Но, похоже, понимания у прессы спикеры не нашли.
Ratel.kz решил взглянуть на ситуацию со стороны - мы попросили оценить скандальные учебники Екатерину ГАРАНИНУ, магистра филологии, старшего преподавателя кафедры русского языка и литературы Павлодарского государственного педагогического института.
- Екатерина, новые учебники меня смущают тем, что они структурированы не так, как в науке структурируют язык, как это обычно делалось даже в школьных учебниках. Допустим, если мы изучали части речи, то по содержанию учебника уже можно было понять, как их классифицировать - самостоятельные и служебные, имена, глаголы и так далее. А сейчас какие-то "топики" - астрономия, чудеса света, транспорт и инфраструктура. Что это вообще за подход?
- Учебник написан с точки зрения коммуникативного подхода. Традиционные учебники, по которым мы учились, писались с точки зрения структурно-семантического подхода, то есть материал в них был систематизирован по грамматическому принципу: например, существительное (грамматические категории существительных и орфограммы, с ними связанные), глагол (грамматические категории глагола и орфограммы, с ними связанные), сложное предложение (его синтаксические признаки и пунктограммы, с ними связанные) и т.д.
При коммуникативном подходе материал систематизируется по коммуникативно-лексическим темам. Темы в учебнике соответствуют возрастным особенностям ученика, так что, на мой взгляд, с систематизацией в учебнике всё хорошо. Просто эта систематизация идёт другим, непривычным для нас способом.
Коммуникативный подход предполагает развитие четырёх основных умений: слушание, говорение, понимание и письмо, и он носит практико-ориентированный подход. Отсюда и такая система заданий: напишите сообщение, посмотрите и проанализируйте ток-шоу и т.д. Хотя и традиционные задания, связанные с орфографией, пунктуацией и грамматикой, в учебнике тоже есть.
- Вам не кажется, что коммуникативный подход хорош для преподавания иностранного языка, а носители пострадают от такого подхода: у них не будет видения языка как структурированной системы?
- И структурно-семантический, и коммуникативный подходы в области изучения языков давно существуют и хорошо разработаны. Кому-то больше нравится первый, кому-то - второй, но при умелом преподавании оба подхода могут давать хорошие результаты (а при бездарном преподавании какой подход ни возьми - всё равно ничего хорошего не выйдет).
- Родителям в новых учебниках не понравился выбор тем и новояз, который используется в заданиях. Как вам такое наполнение учебников - "лайкнули" бы его?
- Сам отбор лексических тем и языкового материала мне нравится, потому что они приближены к практике живой разговорной речи ученика. Учебник учит грамотно говорить и писать на том материале, с которым ребёнок постоянно сталкивается в реальной жизни, и это замечательно. Изучение языка на оторванном от реальности языковом материале (как это часто было в прежних учебниках) приводит к тому, что в сознании ребёнка уроки русского языка и знания, на них полученные, - это одно, а живая речь - совсем другое. Но уроки языка должны учить грамотно обращаться с живым языком, с живой речью в её естественной среде.
В учебнике много заданий на развитие речи - это очень хорошо. Потому что развитие речи - это беда современных детей. Их нужно целенаправленно учить говорить и писать, порождать связную - и не просто связную, а изящную и красивую речь. И делать это нужно именно на современном языковом материале, чтобы ребёнок видел, что правильная, чистая, красивая речь возможна всегда, а не только тогда, когда речь в тексте идёт о берёзках и джайляу.
- Но изучение смайликов - это разве не перебор? Они к семиотике относятся, но не к самому языку.
- Смайлики давно пора изучать в школе, я считаю. Иногда даже научную статью пишешь - и так хочется вставить смайлик, а нельзя. А он бы прям по теме был.
И вообще, смайлики - это часть языковой интернет-системы. Язык интернета, хотим мы того или нет, существует как часть языковой реальности и будет развиваться. И наши дети будут говорить и писать на этом языке, опять-таки вне зависимости от нашего желания. Это естественный процесс развития коммуникации в XXI веке, который не остановить. Так почему бы и не включить его в школьную программу?
- А улучшить вам в этих учебниках что-нибудь хочется?
- Конечно, при желании можно найти, что в этом учебнике можно усовершенствовать, потому что усовершенствовать можно всё. Но это не отменяет того факта, что это хорошо написанный учебник, в который заложен коммуникативный подход.
Кстати, традиционные лексические темы: "Языки Казахстана", "Родина", "Труд" - в учебнике тоже есть. Чего все прям так набросились на ютуб и ток-шоу, словно им посвящён весь учебник? В пятом классе даже стихотворение БРЮСОВА "Не позволяй душе лениться", которое было в советских учебниках русского языка, есть. Куда ещё традиционней и "классичней-то"?
Единственное, мне бы, конечно, хотелось больше орфографических и пунктуационных заданий, учитывая, насколько сложна русская орфография и пунктуация. Вот тут, мне кажется, учебник можно дополнять и улучшать. А вот с точки зрения заданий по развитию речи - всё очень хорошо.
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Sr. Leonsio 11.09.2017 в 14:23:48 # 630209
И Микадо опередил. Хотел ещё написать, что надо посмотреть на успеваемость самой этой защитницы, может, какая-нибудь обыкновенная тупая овца
Sr. Leonsio 11.09.2017 в 14:39:47 # 630218
Цитата: Inspektor от 11.09.2017 14:25:47
"ГОВОРЕНИЕ" - что то я таких слов не знал раньше, по моему данное действие обозначали словом "речь". По ходу системный сбой.
"ГОВОРЕНИЕ" - что то я таких слов не знал раньше, по моему данное действие обозначали словом "речь". По ходу системный сбой.
Говорение - это сложное слово, обозначающее невкусное варение.
Смайлик в серьёзном тексте - научном, публицистическом и т.д. - есть неуважение к читателю. Дескать, читатель такой балбес, что он не понимает, чьто это смешно, сомнительно или возмутительно, ему для этого смайлик нужен. Тьфу! Тупизм!
Да, не смешно! Страшно, ужасно!
В конце концов, делайте с казахским языком, что хотите. На латиницу переходите, на шумерскую клинопись! Оставьте русский язык в покое! Оставьте советские учебники! Или возьмите российские! Уроды! Эту придурашную Сабитову хоть покажите!
Может! А может они просто наркоманы?
Когда первый раз прочел ахинею Петрушевской, всего пару строк...первое, что выдал мне мой мозг - абыр-абыр- абырвалг, Москва швея, примус, примус, пивная еще парочку!