О том, чем стоит заняться после Ехро

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Гость 11 Сентября 2017 в 16:00:43
Между тем латинизация казахского не формальная процедура, не бюрократическая новация. По своему потенциалу эта реформа способна стать более масштабным проектом, чем даже Астана.
Да, столица «с нуля» – это волевой и крайне символический старт, но такое на практике бывало. А вот переход за одно поколение к другим цивилизационным стандартам… В обозримом времени только Ататюрк готов был на нечто подобное. Но в Турции эта готовность была вызвана экстремальными условиями, в которых производилась национальная перезагрузка, – крахом страны, новыми вызовами, войной.
В нашем случае языковая реформа сопоставима только с независимостью 91-го. И значит она для нас точно не меньше. Впервые во главу угла поставлена национально звучащая, гуманитарная цель. Не мантры про стабильность и спокойствие, не отстраненные экономические цифровые показатели, а перспектива подлинного казахского развития. Полноценное возвращение собственного языка, возможность выражать себя на нем, а не так, как решила когда-то очередная колониальная администрация. Недолгий период нашего национального возрождения в ХХ веке был стремительным, но он был общим тюркским – и латинским.
Сейчас многие, и прежде всего чиновники, не видят этих гигантских перспектив и воспринимают реформу как тривиальное аппаратное задание. С другой стороны, и оппозиционеры, вроде как отдающие себе отчет в значимости ценностей, проявляют минимальную степень дальновидности, по привычке призывая переключиться на коррупционные обвинения и тому подобные заурядные скандалы (при всей их важности для политики для истории они по большому счету лишены веса). А ведь для стремительно самоорганизующейся общественной жизни в стране латинизация способна стать единственным недостающим звеном.
Даже чисто прагматически видны немедленные возможности для сетевого сообщества, освобожденного от кириллических клавиатурных стандартов, ограничений и кодировок, получающего свободный доступ к изобилию технологий и решений нового уровня. Это внятная дополнительная мотивация для владения казахским. А независимая национальная идентичность формируется сегодня преимущественно в интернете.
У Казахстана появилась задача, стоящая того, чтобы, объединившись, игнорировать политические и клановые разногласия. Впервые Казахстан может зазвучать по-новому и по-своему. Для общественного мнения все это беспрецедентно. При этом власть, которую неоднократно и оправданно обвиняли в низкой исторической скорости, отставании страны на магистрали мирового прогресса, формирует передовую повестку дня. Мы неоднократно слышали о единстве нации, но на деле оно возникает исключительно тогда, когда у нации есть общее реальное дело.
В реформе есть и просветительский потенциал, который позволяет в новых условиях дать рестарт обучению казахскому – так, чтобы это было свежо, увлекательно, доходчиво. Есть возможности роста для международного рейтинга страны, культурного интереса к нам. Отзывы о языковой реформе доказывают, что она явно вышла за рамки внутреннего дела Казахстана. Значит, это не меньший повод подчеркнуть нашу уникальность и непреклонность в отстаивании суверенитета. В пакете президентских инициатив по обновлению Конституции неизменность суверенитета постулируется на уровне преамбулы. Языковую реформу можно назвать действенной практической поддержкой этой идеи, и на этот раз практика значимее и качественнее.
Нагнетание некоторыми политиками у наших соседей по этому поводу истерики и прочего негатива связано либо с их невежеством, либо с нежеланием понимать и признавать простые вещи. В принципе, это их право. Казахстан определился со своими партнерами и дорожит этим партнерством. Но не будет ни для кого ни колонией, ни зоной влияния. Казахстан взял на себя и строго исполняет обязанности по поддержке всех национальностей и конфессий на своей территории. Но только сильная самостоятельная нация способна защищать других и отвечать за свои обязательства.
Наш язык – это только наше дело. Языковая реформа имеет цивилизационное значение и выходит за рамки любой политики. Но отрицать, что она имеет и политическое значение, тоже неверно, а то и малодушно. Когда твой язык переделан в угоду чьим-то пожеланиям, ты и сам выходишь слабым политическим субъектом. Скорее бесплатным дополнением к другим. Латинизация дает нам собственные орбиты, когда смыслы становятся ясны как звезды – мы единая тюркская цивилизация, а не произвольная территория без имени и отчества. Дружба с соседями, иностранные языки, включенность в мировую экономику – все это хорошо. Но у нас есть собственное имя и собственная судьба.
Мы – крупнейшее в мире тюркское государство. И мы станем флагманом этой цивилизации. Чем раньше начнем сознавать и признавать эти реалии, тем лучше. Болезненная мнительность в отстаивании казахских приоритетов, дурная политкорректность сыграли с нами злую шутку. Вернее, сыграли со всеми, просто мы не сразу сделали надлежащие выводы.
В сегодняшнем мире говорят на новом языке, отстаивают национальный интерес любой ценой и не боятся показаться недостаточно милыми и обходительными. Мягкие игрушки не в тренде. Самое время одновременно с графикой сменить и политический язык. Не то можно стать совсем непонятными. Отстать на эпоху (если не на две) – это как раз о той зоне риска, в которой находятся политики Казахстана.
Сегодня мировоззренческая ограниченность надежно объединяет и провластных, и оппозиционных. Попытки говорить на языке устаревших понятий, обозначать координаты движения, давно обесцененные историей, даже использовать просроченную терминологию – все это выдает людей, запутавшихся во времени. Очевидный пример – «национализм». Еще недавно и на Западе, и на Востоке многие не готовы были использовать такой термин для обозначения своей решимости быть самими собой. Сегодня он в ряду общеупотребимых, даже обыденных. Лидера Национального фронта Франции (еще недавно партию называли крайними, а сегодня она на выборах на втором месте) принимают в Кремле, сама эта партия – приоритетный союзник России, нашего союзника. Мы должны делать выводы. Национальное производство тоже должно быть поддержано на государственном уровне.
Мир сейчас далеко не такой, каким был несколько лет назад и каким мог бы быть дальше, если бы не победа Дональда Трампа, дезинтеграция ЕС, мигрантский кризис и его последствия, ситуация с Украиной и Сирией. Это другой мир. И он требует новых, более сильных подходов. Фактически в один момент обанкротились политические системы никчемного центризма, идейной невыразительности, благих пожеланий «чтобы всем было хорошо». Они не работают ни как избирательные технологии, ни как нормативы межгосударственных отношений. Скажут, примеры Франции и Англии во всех смыслах далеки, но любые их колебания автоматически затрагивают и нас. В экономическом выражении это лет десять как понятно уже всем. Доходчивость остальных тезисов лучше испытать не на собственном примере…
https://forbes.kz/life/opinion/imya_nasvoem_yazyike_1505114331
Комментарии, по рейтингу, по дате
Один только перевод слова Казахстан во всех официальных документах в копеечку вылезет.
Цитата: Manitu от 11.09.2017 16:46:39
Экспа закончилась. Пилить нечего.
Экспа закончилась. Пилить нечего.
Везде пилять и ничего, так что без паники...
Цитата: Hairless от 11.09.2017 16:30:51
Голимая пропаганда, набор громких фраз ни о чем.
Голимая пропаганда, набор громких фраз ни о чем.
Как не о чём? Очень даже о чём. Оголтелый махровый национализм! Оказывается, всё предыдущее культурное развитие Казахстана было ущербным и вынужденным колониальной администрацией. Ну, зато хоть честно, для чего всё это нужно. Ни для какого развития языка, науки, культуры, а чтобы быть как можно дальше от России.
Цитата: Софруджу от 11.09.2017 18:12:31
а чтобы быть как можно дальше от России.
а чтобы быть как можно дальше от России.
Да,подальше от России...И тогда заживем...А то северный сосед угнетает, колонизирует )
Цитата: Desperado от 11.09.2017 18:00:57
А че не арабская вязь? Абай на ней писал, да и дольше она у нас была чем латиница.
А че не арабская вязь? Абай на ней писал, да и дольше она у нас была чем латиница.
Так там сложнее уж легче кривой латиницей казахские слова писать.
alpha_portal 11.09.2017 в 20:09:07 # 630287
Пусть делают че хотят
Все равно нас не спросят да и зачем?
2030 уже перевыполнили? Заранее все освоили , щас за пару лет 2050 освоим
А алфавит вобще за годик сделаем
Мы как всегда с вами жить хорошо будем завтра. А сегодня пашите и пашите чтобы не загнуться в бублик... и вспаминайте как хорошо вы жили вчера
Оголтелый махровый национализм!
Где именно таковой нашёлся?
Сладкая Вата 11.09.2017 в 21:32:20 # 630300
кстати кто владеет казахским давно уже смс-ки и сообщения в чатах пишут на английском, а кто никогда не употребляет в повседневной жизни казахский, те в основном учат английский и другие иностранные языки, то им в дальнейшем возможно будут более понятны специфические буквы на латинском, а те кто никогда не употребляет казахский и никогда не планировал изучать, положа руку на сердце скажут, что ничего не теряют.
Лично моё мнение, насчёт данной статьи, наконец-то более менее внятное объяснение и адекватный анализ по поводу латинизации, тем более наверху уже всё решили за нас.
Aboka 11.09.2017 в 21:39:18 # 630304
пишу смски на кириллице. вапще никаких трудностей с этим нет - включите казахский язык в настройках и усё.