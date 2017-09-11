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Мнения
О том, чем стоит заняться после Ехро
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Гость 11 Сентября 2017 в 16:00:43
После Ехро у нас не остается масштабных задач, привязанных к конкретным датам. Именно по ним до сих пор соотносило свои действия казахстанское руководство, выстраивая логику последовательных этапов. Пока же остается единственный стратегический ориентир – заявленная президентом страны латинизация национального алфавита. Задача, масштаб которой, на мой взгляд, перекрывает все прежние, вместе взятые. Однако резонанс этой темы – и в государственных установках, и в общественном мнении, и в историческом понимании – очевидно, на сегодня недостаточный. А зачастую проблему вообще сводят к лингвистическим методикам и финансовым отчетностям, тем самым прямо игнорируя либо заваливая горой банальностей ее историческую миссию.



Между тем латинизация казахского не формальная процедура, не бюрократическая новация. По своему потенциалу эта реформа способна стать более масштабным проектом, чем даже Астана.

Да, столица «с нуля» – это волевой и крайне символический старт, но такое на практике бывало. А вот переход за одно поколение к другим цивилизационным стандартам… В обозримом времени только Ататюрк готов был на нечто подобное. Но в Турции эта готовность была вызвана экстремальными условиями, в которых производилась национальная перезагрузка, – крахом страны, новыми вызовами, войной.

В нашем случае языковая реформа сопоставима только с независимостью 91-го. И значит она для нас точно не меньше. Впервые во главу угла поставлена национально звучащая, гуманитарная цель. Не мантры про стабильность и спокойствие, не отстраненные экономические цифровые показатели, а перспектива подлинного казахского развития. Полноценное возвращение собственного языка, возможность выражать себя на нем, а не так, как решила когда-то очередная колониальная администрация. Недолгий период нашего национального возрождения в ХХ веке был стремительным, но он был общим тюркским – и латинским.

Сейчас многие, и прежде всего чиновники, не видят этих гигантских перспектив и воспринимают реформу как тривиальное аппаратное задание. С другой стороны, и оппозиционеры, вроде как отдающие себе отчет в значимости ценностей, проявляют минимальную степень дальновидности, по привычке призывая переключиться на коррупционные обвинения и тому подобные заурядные скандалы (при всей их важности для политики для истории они по большому счету лишены веса). А ведь для стремительно самоорганизующейся общественной жизни в стране латинизация способна стать единственным недостающим звеном.

Даже чисто прагматически видны немедленные возможности для сетевого сообщества, освобожденного от кириллических клавиатурных стандартов, ограничений и кодировок, получающего свободный доступ к изобилию технологий и решений нового уровня. Это внятная дополнительная мотивация для владения казахским. А независимая национальная идентичность формируется сегодня преимущественно в интернете.

У Казахстана появилась задача, стоящая того, чтобы, объединившись, игнорировать политические и клановые разногласия. Впервые Казахстан может зазвучать по-новому и по-своему. Для общественного мнения все это беспрецедентно. При этом власть, которую неоднократно и оправданно обвиняли в низкой исторической скорости, отставании страны на магистрали мирового прогресса, формирует передовую повестку дня. Мы неоднократно слышали о единстве нации, но на деле оно возникает исключительно тогда, когда у нации есть общее реальное дело.

В реформе есть и просветительский потенциал, который позволяет в новых условиях дать рестарт обучению казахскому – так, чтобы это было свежо, увлекательно, доходчиво. Есть возможности роста для международного рейтинга страны, культурного интереса к нам. Отзывы о языковой реформе доказывают, что она явно вышла за рамки внутреннего дела Казахстана. Значит, это не меньший повод подчеркнуть нашу уникальность и непреклонность в отстаивании суверенитета. В пакете президентских инициатив по обновлению Конституции неизменность суверенитета постулируется на уровне преамбулы. Языковую реформу можно назвать действенной практической поддержкой этой идеи, и на этот раз практика значимее и качественнее.

Нагнетание некоторыми политиками у наших соседей по этому поводу истерики и прочего негатива связано либо с их невежеством, либо с нежеланием понимать и признавать простые вещи. В принципе, это их право. Казахстан определился со своими партнерами и дорожит этим партнерством. Но не будет ни для кого ни колонией, ни зоной влияния. Казахстан взял на себя и строго исполняет обязанности по поддержке всех национальностей и конфессий на своей территории. Но только сильная самостоятельная нация способна защищать других и отвечать за свои обязательства.

Наш язык – это только наше дело. Языковая реформа имеет цивилизационное значение и выходит за рамки любой политики. Но отрицать, что она имеет и политическое значение, тоже неверно, а то и малодушно. Когда твой язык переделан в угоду чьим-то пожеланиям, ты и сам выходишь слабым политическим субъектом. Скорее бесплатным дополнением к другим. Латинизация дает нам собственные орбиты, когда смыслы становятся ясны как звезды – мы единая тюркская цивилизация, а не произвольная территория без имени и отчества. Дружба с соседями, иностранные языки, включенность в мировую экономику – все это хорошо. Но у нас есть собственное имя и собственная судьба.

Мы – крупнейшее в мире тюркское государство. И мы станем флагманом этой цивилизации. Чем раньше начнем сознавать и признавать эти реалии, тем лучше. Болезненная мнительность в отстаивании казахских приоритетов, дурная политкорректность сыграли с нами злую шутку. Вернее, сыграли со всеми, просто мы не сразу сделали надлежащие выводы.

В сегодняшнем мире говорят на новом языке, отстаивают национальный интерес любой ценой и не боятся показаться недостаточно милыми и обходительными. Мягкие игрушки не в тренде. Самое время одновременно с графикой сменить и политический язык. Не то можно стать совсем непонятными. Отстать на эпоху (если не на две) – это как раз о той зоне риска, в которой находятся политики Казахстана.

Сегодня мировоззренческая ограниченность надежно объединяет и провластных, и оппозиционных. Попытки говорить на языке устаревших понятий, обозначать координаты движения, давно обесцененные историей, даже использовать просроченную терминологию – все это выдает людей, запутавшихся во времени. Очевидный пример – «национализм». Еще недавно и на Западе, и на Востоке многие не готовы были использовать такой термин для обозначения своей решимости быть самими собой. Сегодня он в ряду общеупотребимых, даже обыденных. Лидера Национального фронта Франции (еще недавно партию называли крайними, а сегодня она на выборах на втором месте) принимают в Кремле, сама эта партия – приоритетный союзник России, нашего союзника. Мы должны делать выводы. Национальное производство тоже должно быть поддержано на государственном уровне.

Мир сейчас далеко не такой, каким был несколько лет назад и каким мог бы быть дальше, если бы не победа Дональда Трампа, дезинтеграция ЕС, мигрантский кризис и его последствия, ситуация с Украиной и Сирией. Это другой мир. И он требует новых, более сильных подходов. Фактически в один момент обанкротились политические системы никчемного центризма, идейной невыразительности, благих пожеланий «чтобы всем было хорошо». Они не работают ни как избирательные технологии, ни как нормативы межгосударственных отношений. Скажут, примеры Франции и Англии во всех смыслах далеки, но любые их колебания автоматически затрагивают и нас. В экономическом выражении это лет десять как понятно уже всем. Доходчивость остальных тезисов лучше испытать не на собственном примере…

https://forbes.kz/life/opinion/imya_nasvoem_yazyike_1505114331
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 11.09.2017 в 16:30:51   # 630248
Голимая пропаганда, набор громких фраз ни о чем.
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  Manitu 11.09.2017 в 16:46:39   # 630252
Экспа закончилась. Пилить нечего. А тут такие неограниченные возможности для воровства открываются. Причём не на один год. Так что затягиваем пояса потуже и готовимся в одно прекрасное утро проснуться офигенно умными. Потому как латиница наше всё.
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  Nafis 11.09.2017 в 16:58:20   # 630255
Кто нибудь озвучит во сколько нам обойдется переход на латиницу???
Один только перевод слова Казахстан во всех официальных документах в копеечку вылезет.
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  jumanjiqz 11.09.2017 в 17:20:29   # 630261
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  jumanjiqz 11.09.2017 в 17:30:27   # 630265
Цитата: Manitu от 11.09.2017 16:46:39
Экспа закончилась. Пилить нечего.

Везде пилять и ничего, так что без паники...

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  Desperado 11.09.2017 в 18:00:57   # 630271
А че не арабская вязь? Абай на ней писал, да и дольше она у нас была чем латиница.
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  Софруджу 11.09.2017 в 18:12:31   # 630274
Цитата: Hairless от 11.09.2017 16:30:51
Голимая пропаганда, набор громких фраз ни о чем.

Как не о чём? Очень даже о чём. Оголтелый махровый национализм! Оказывается, всё предыдущее культурное развитие Казахстана было ущербным и вынужденным колониальной администрацией. Ну, зато хоть честно, для чего всё это нужно. Ни для какого развития языка, науки, культуры, а чтобы быть как можно дальше от России.
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  vvka 11.09.2017 в 19:34:58   # 630284
Цитата: Софруджу от 11.09.2017 18:12:31
а чтобы быть как можно дальше от России.

Да,подальше от России...И тогда заживем...А то северный сосед угнетает, колонизирует )
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  Рамзес 11.09.2017 в 19:49:53   # 630286
Цитата: Desperado от 11.09.2017 18:00:57
А че не арабская вязь? Абай на ней писал, да и дольше она у нас была чем латиница.

Так там сложнее уж легче кривой латиницей казахские слова писать.
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  alpha_portal 11.09.2017 в 20:09:07   # 630287
Культур мультур понимаешь
Пусть делают че хотят
Все равно нас не спросят да и зачем?
2030 уже перевыполнили? Заранее все освоили , щас за пару лет 2050 освоим
А алфавит вобще за годик сделаем
Мы как всегда с вами жить хорошо будем завтра. А сегодня пашите и пашите чтобы не загнуться в бублик... и вспаминайте как хорошо вы жили вчера
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  bolatbol 11.09.2017 в 20:19:55   # 630288
Где в каком языке есть буквы ө қ ү ұ ә ң? У нас уникальный алфавит. Как у китайцев. Грузин. Японцев. Арабов. Зачем стараться походить на европейцев? Что за ущербность? Казаху ближе ушанка чем цилиндр. Валенки а не ботфорты. Косы а не каре шаровары шалбары а не бриджи или килт. Азиат стремящийся стать европейцем теряет свое лицо.
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  Мура45 11.09.2017 в 20:54:23   # 630293
Quote:
Оголтелый махровый национализм!


Где именно таковой нашёлся?
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  Денис222 11.09.2017 в 21:13:48   # 630297
Правители, а давайте еще раз экспо зая/беним! А, что опыт (в том числе по распилу) имеется! А давайте столицу перенесем, куда нить на запад, а? Нефть же есть, и еще какие-то недра земли казахской...всему миру покажем, что мы во всем первые... денег же до/хуя!
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  Сладкая Вата 11.09.2017 в 21:32:20   # 630300
время покажет, жаль только у каждого из нас ограничено и нет 2х или 3х жизней, чтобы посмотреть, че там будет
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  Aboka 11.09.2017 в 21:39:18   # 630304
В принципе, если бы не тотальная коррупция, за латинизацию в обществе было бы больше поддержки,
кстати кто владеет казахским давно уже смс-ки и сообщения в чатах пишут на английском, а кто никогда не употребляет в повседневной жизни казахский, те в основном учат английский и другие иностранные языки, то им в дальнейшем возможно будут более понятны специфические буквы на латинском, а те кто никогда не употребляет казахский и никогда не планировал изучать, положа руку на сердце скажут, что ничего не теряют.
Лично моё мнение, насчёт данной статьи, наконец-то более менее внятное объяснение и адекватный анализ по поводу латинизации, тем более наверху уже всё решили за нас.
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  332-712 11.09.2017 в 21:48:35   # 630309
Quote:
Aboka 11.09.2017 в 21:39:18 # 630304


пишу смски на кириллице. вапще никаких трудностей с этим нет - включите казахский язык в настройках и усё.
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