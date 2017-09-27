Правильность социализма

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chimkentec 27 Сентября 2017 в 10:26:45
Не смотря на это, сторонников социалистических идей не становится меньше.
Предлагаю вашему вниманию хронику одного из самых недавних экспериментов - венесуэльского.
Любопытен этот текст тем, что нынешнее состояние этого государства было предсказано автором текста десять лет назад - сразу же после начала строительства "светлого будущего".
Январь 2007:
Хуго Чавез объявил о начавшейся национализации и сообщил, что он сейчас построит социализм. Мне интересно, наши левые умники - как они считают, это правильный социализм, или неправильный? Или им надо подождать, чем дело кончится, чтобы решить? Им это почему-то виднее с конца.
На мой взгляд, по всем родовым признакам, это самый, что ни на есть правильный и подлинный социализм. Даже подвид укажу - социализм нефтяной. Я готов предсказать, чем кончится дело - на этом основании.
Первый шаг - отнять и поделить. В поделить попадет примерно 10% от отнять, остальное разложится между уничтожить и припрятать. Жить стало лучше, жить стало веселее. Народ славит Чавеза.
Второй шаг - постепенное рационирование всего. Борьба со спекуляцией. Создание министерства сельского хозяйства. "Проклятые империалисты хотят задушить молодую социалистическую республику!" Новости дня - "досрочно построена нефтяная вышка". Президент приказал выделить больницам CAT сканеры. Прошла встреча руководства Партии с Учеными.
Третий шаг - беспощадная борьба со спекуляцией. Битва за урожай. Первоочередная задача - накормить народ. Америка хочет нас погубить. Они бряцают оружием и провоцируют по всей границе. Если не Президент - нам всем хана. Введение виз на выезд, чтобы предотвратить отток изменников родины.
И так далее. Единственно, что изменилось, после окончательной победы социализма в СССР, - строители социализма поняли, что их работы не бессрочные. Что означает - надо думать о будущем и откладывать впрок. А тут социализм как раз нефтяной, значит, есть резервы. Как думаете, сколько бабок Чавез отложит себе на пенсию? Или, раз уж мы начали задавать вопросы, как думаете - через сколько лет они начнут импортировать кофе?
Март 2007:
Строительство идет по плану.
Национализация, экспроприации ферм в пользу кооперативов, с дефицитом мяса, перебоями с кофе (это в Венесуэле, да?), черным рынком, облавами на кулаков, укрывающими сахар от народа и так далее. Боливар не выдерживает. Все это вперемешку с обвинениями, что экономику нарочно подрывают проклятые американские империалисты, закрытием непокорных телеканалов, закупками оружия и получением специальных властных полномочий для дальнейшего социалистического строительства.
Пара замечаний: во-первых, я слыхал, что многие любители социализма полагают, что либертарианцы говорят глупости и предлагают нереализуемую утопическую модель. Во-вторых, каждый раз, когда строительство социализма увенчивается полным пиз успехом - эти же самые люди рассказывают, что это был неправильный социализм и результатом эксперимента считаться не может.
Само по себе это меня бы не беспокоило - скажем, если кто-то начнет у меня спрашивать, чем я объясняю проблемы в капиталистическом Китае, то я ведь тоже скажу, что капитализм там "неправильный". Однако, разница в том, что я-то, во-первых, могу объяснить, что именно там неправильно. И мое объяснение - сильный госконтроль за экономикой - будет тютелька в тютельку соответствовать моему определению капитализма - как системы экономической свободы и весьма и весьма ограниченного вмешательства государства в экономику.
Словом, вопрос у меня. Не мог бы мне кто-то из тех, кто говорит про "неправильный социализм", оценить перспективы конкретно Венесуэлы? И, заодно, пояснить - как они определяют, какой социализм правильный? Неужели ж только потом - по результатам? Типа - пока не навернулся, то все берите с него пример, а как посыпалось - так значит, он был неправильный. Это бы было равносильно весьма позорному признанию, что они не в состоянии предвидеть печальные последствия тех или иных экономических действий. Даже и не последствия, а хотя бы общее направление вверх или вниз - не берутся угадать.
Чтобы презрительно смотреть на либертарианцев, любитель социализма должен уметь пощупать набухающий социалистический бутон, понюхать его или даже лизнуть, кто не брезгливый - и дать оценку, типа, - "Этот настоящий. Вот расцветет - и будет пахнуть". И не забыть сказать - чем.
Февраль 2008:
С сомнительным удовольствием (чисто научного плана, и с глубоким хуманическим прискорбием) докладываю, что строительство социализма в Венесуэле идет по предсказанному пути.
Хуго Чавез обвинил компании Nestlé и Parmalat в укрывании еды от народа. По сообщению Рейтерса, имеется дефицит сахара, мяса, яиц и молока. Блоомберг говорит - не хватает также риса и масла. Сам Хуго (в соответствии с предсказаниями) объясняет это тем, что враги укрывают еду, капиталисты жадные, происки Америки и, наконец, тем, что возрос уровень жизни народа, он стал больше есть и еда кончилась.
Разумеется, никаких супер-прорицательских способностей мне не потребовалось. И, думаю, это понимают даже левые. Я думаю, они и сами прекрасно знали, чем дело кончится.
Я думаю так, что левые отлично знают, что полный социализм во всех индустриях приводит к экономической смерти. И их идея состоит в том, чтобы устроить социализм в некоторых местах, а остальные использовать как дойных коров для подпитки. Что-то типа идеи, что можно найти тот оптимальный уровень песка в моторе, при котором он не глохнет. И, типа, начинают подсыпать по щепоточке и приговаривать - "вот, мол, правые говорили, что не будет работать - а он работает..."
Мотор с небольшим количеством песка, конечно, может как-то работать. И, если рядом нету чистого мотора, то сравнивать не с чем, и можно даже утверждать, что скрип, скрежет и дымок из подшипников - это не от песка вовсе, а проблемы любого мотора. Мол, любой мотор дымит, скрежещет и воняет гарью - хорошо еще, что добавили песку, а то вообще непонятно, что было бы.
Но это полбеды. Беда в том, что логика социализма требует продолжать подсыпать. Регуляция раздачи требует регуляции производства. Регуляция кому что положено обрубает стимулы производить и ведет к дефициту, и неизбежному рационированию. Рационирование само порождает коррупцию и потребность во все новых регуляциях - больше двух в одни руки не давать, первая пайка социально полезным, ветераны получают сахар вне очереди и так далее.
Регуляция сельского хозяйства потребует регуляции магазинов, войне с перекупщиками, регуляции торговли тракторами, потом любой техникой. Регуляция медицины ведет к регуляциям во всех сопредельных областях, включая парикмахерские.
И все это сопровождается одобрительным бубнежом левых - "и правильно, и нужно лицензировать парикмахерские, детские сады и поваров-кондитеров. А как же иначе? Мы же идиоты! Точнее, я не идиот, но все остальные - точно. Государственная лицензия - единственное, что охраняет нас от шарлатанов!"
Потом они долго и нудно ноют, что детские сады стали ужасно дорогими. Разумеется, государство не виновато - как у Шавеза, виноваты Капиталисты, которые укрывают излишки детских садов от народа.
Ноябрь 2009:
Последние новости: в Венесуэле проблемы с электричеством и водой. Чавез сообщил, что некоторые (очевидно, вредители) слишком долго моются под душем, хотя трех минут достаточно. Сказал, - сам попробовал. И нормально. Совсем не воняло.
Январь 2010:
Венесуэла импортирует кофе. Полная сбыча предсказаний. И, заодно, ответ на вопрос, заданный в 2007: менее, чем через три года.
Правительство винит кулаков фермеров, которые укрывают кофе от народа. Фермеры объясняют, что государственные цены сделали выращивание кофе невыгодным. Министр сельского хозяйства объясняет, что контроль за ценами необходим, иbo народ имеет право на доступную еду.
Июнь 2010:
Предсказанный Третий шаг: борьба со спекуляцией. Армия устраивает обыски, и захватывает еду, которую кулаки-спекулянты укрывают от народа. Чавез объясняет, что буржуазия хочет задушить молодую советскую республику.
Май 2013:
The Guardian: Кончилась Туалетная бумага.
Министер Коммерции заявил, что это результат чрезмерного спроса, вызванного кампанией в прессе, нацеленной на саботаж страны.
Июнь 2013:
Второй по численности штат Венесуэлы - Сулия - на следующей неделе в ответ на растущий дефицит продуктов и товаров ежедневного пользования опробует в качестве эксперимента систему продовольственных карточек.
Да че там пробовать?! Пора уже студентов на картошку посылать, они еще карточки не распробовали...
Сентябрь 2013:
Четыре месяца назад, как мы помним, кончилась туалетная бумага. Мне уже несколько человек наисали, - фабрика туалетной бумаги национализирована. Такова суровая логика социализма.
Ноябрь 2013:
Мне уже несколько человек намекнули, что пора, но мне, признаться, немного надоело обновлять эту серию.
Венесуэла строит стандартный социализм. Как социалисты борются с инфляцией? Ну, посылают вооруженных людей контролировать цены на товар народного потребления. Армия оккупирует магазины и продает товар по подлинной социалистической цене. Социалисты обожают слово "доступный".
Следующий шаг, - они, с некоторым удивлением обнаружат, что товаров стали как-то меньше завозить. Судя по новостям, они уже определили, что против них ведется экономическая война по командам из Вашингтона. Как и предсказывалось.
Декабрь 2013:
Одним словом, все идет по плану, - борьба со спекуляцией, враги вокруг, железный занавес, и, самое главное, Мадуро узаконил для себя то, что Обама вынужден делать явочным порядком, - Национальная Ассамблея дала Мадуро полномочия самому решать, что запрещено, а что позволено.
Январь 2015:
Последние новости: жители Венесуэлы выстраиваются в огромные очереди в продовольственные магазины, некоторые товары приходится долго искать. Фотографии полок в магазинах напоминают 91-й год в России.
Правительство отвечает ограничениями на то, сколько раз в неделю можно ходить в магазин, и объясняет, что еды в Венесуэле полно, что доказывают очереди, которых бы не было, если бы не было еды, да?
Я так полагаю, социализм построен. И, судя по всему, это тот самый "развитой" социализм, которым кончилось дело в 91-м в СССР.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Колумбия
Перу
Эквадор
Гайана
Суринам
Французская Гвиана
Панама
Коста-Рика
Никарагуа
Гватемала
и еще другие.
Они не строят социализм.
Как там с уровнем жизни?