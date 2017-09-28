О конкурентноспособности

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danilov 28 Сентября 2017 в 16:48:21
Россия поднялась на пять пунктов вверх в рейтинге наиболее конкурентоспособных стран мира, и это при том, что против неё введёны экономические санкции со стороны США и Европейского Союза.
Казахстан наоборот вылетел из 50-наиболее конкурентоспособных стран мира, с учетом того, что это была общенациональная идея.
Сегодня социальная сфера в Казахстане и стандарты жизни граждан не соответствуют общепринятым мировым параметрам.
Почему в Казахстане сегодня минимальный размер заработной оплаты составляет всего 24 тысячи 459 тенге, то есть около 72 долларов США? Например, в Камбодже (Кампучия) – одной из самых беднейших стран Юго-Восточной Азии, минимальная заработная плата установлена в размере 128 долларов или (по курсу Национального банка РК – это 43 тысячи 682 тенге). Минимальная зарплата в России составляет 7 тысяч 800 рублей (по курсу Национального банка РК – это 46 тысяч 488 тенге). В России минимальная зарплата больше, чем в Казахстане более чем на 22 тысячи тенге.
Минимальная зарплата на Украине составляет 3 тысячи 200 гривен или (по курсу Национального банка РК – это 41 тысяча 120 тенге).
В этой связи, Правительству страны надо уровень минимальной зарплаты в Казахстане поднять хотя бы до уровня России, Украины и Камбоджи. Я не говорю уже до уровня минимальной оплаты труда в Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Сербии, Хорватии, Македонии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Эстонии.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: КЕДЫ от 28.09.2017 16:51:33
Про Словакию и их зп не согласен так как бывал там. Нищебродская страна.
Про Словакию и их зп не согласен так как бывал там. Нищебродская страна.
С чем не согласен? Что надо довести уровень хотя бы до уровня нищебродских стран?
Цитата: СССР от 28.09.2017 16:54:47
С чем не согласен? Что надо довести уровень хотя бы до уровня нищебродских стран?
Цитата: КЕДЫ от 28.09.2017 16:51:33
Про Словакию и их зп не согласен так как бывал там. Нищебродская страна.
Про Словакию и их зп не согласен так как бывал там. Нищебродская страна.
С чем не согласен? Что надо довести уровень хотя бы до уровня нищебродских стран?
С тем, что там намного беднее чем в Казахстане люди живут.
Возможно, в среднем да - беднее. Но у нас средний уровень держится за счёт супербогатеев, которых в Словакии, наверно, гораздо меньше. Но у нас полно людей, живущих в полной нищите. И это не обязательно алкаши, бомжи и т.д. Это работающие люди!