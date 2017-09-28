О конкурентноспособности

Цитата: КЕДЫ от

Про Словакию и их зп не согласен так как бывал там. Нищебродская страна. Про Словакию и их зп не согласен так как бывал там. Нищебродская страна.

С чем не согласен? Что надо довести уровень хотя бы до уровня нищебродских стран?