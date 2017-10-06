Почему акимы не жалеют денег на благоустройство, но закрывают глаза на ЖКХ?

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danilov 06 Октября 2017 в 14:52:13
Между тем нас ждет очередная волна повышения тарифов на коммунальные услуги, и власти снова объясняют ее необходимость плохим состоянием тепло-, водо-, энергоисточников и сетей, на реконструкцию и ремонт которых, мол, требуются деньги. Странная получается ситуация: на внешнее украшательство городов акимы даже в сложных финансовых условиях не жалеют бюджетных (фактически народных) средств, а вот на то, чтобы этот самый народ получал качественные комуслуги и при этом не тратил на них значительную часть своих скудных доходов, денег нет. В чем причина такого перекоса?
Петр Своик, экономист:
«А им и не полагается этим заниматься»
– Как вы считаете, почему акимам выгоднее заниматься благоустройством городов, нежели решением коммунальных проблем?
– Во-первых, это все-таки наша общенациональная традиция – показать товар лицом. Сплошные понты, сверху донизу. Можешь последнее имущество продать, но накрыть гостям богатый стол — обязан...
Второе — это элементы феодализма в нашем, казалось бы, демократическом государстве. Это вам не Швеция, где премьер-министр ездит на работу на велосипеде, а рядовой полицейский может его спокойно оштрафовать. Наш начальник должен быть обязательно как-то приподнят, дистанцирован от простого народа. Поэтому акимы даже небольших городков живут у нас во дворцах, а улицы, по которым они обычно ездят, хорошо освещены и благоустроены (фонари, цветы, фонтаны и т. д.).
Ну и, наконец, третье – это самый простой и эффективный способ понравиться вышестоящему начальству. Ведь сколько бы аким ни перекапывал теплосети, никто его за это не похвалит, только упрекать будут: мол, почему у тебя тут все перекопано… На этом деле никакой славы он себе не поимеет. А вот если он проведет высоких гостей по красивым улицам и площадям, то сразу заработает и похвалу, и благодарность.
– Ну, а если аким вдруг сильно захочет заняться коммуналкой – что ему помешает?
– Есть две основные причины того, почему местные власти не лезут в коммуналку. Во-первых, им и не полагается этим заниматься. Аким, конечно, может устанавливать размер тарифов, давать команду на их повышение и т. д., но формально он к этому никакого отношения не имеет. Как ни странно, но наша тарифная политика централизована, и решаются такие вопросы в Астане и в областных филиалах Комитета по регулированию естественных монополий.
Во-вторых, у местных властей нет никаких рычагов влияния на ситуацию в ЖКХ. Она ведь со времен Советского Союза никем не контролируется, не нормируется и не аудируется. Все, что наши власти знают про состояние тепловых, водопроводных и электрических сетей, они слышат от самих монополистов. Никакой системы внешнего независимого профессионального аудита у нас нет. Самое смешное, что и сами монополисты знают о своих делах далеко не все. Причина опять-таки в отсутствии соответствующего мониторинга...
Вот почему в этой отрасли мы видим столь неконтролируемый распил денег, причем по всей вертикали: бригадиры ремонтных бригад, начальники цехов, директоры предприятий, руководители холдингов — все потихоньку «пилят». И никто не знает, сколько именно уходит «на сторону». Я предполагаю, что примерно от 15 до 25 процентов.
Ну, это уже такой сложившийся баланс… Поэтому любой здравомыслящий аким понимает, что ему туда лучше не соваться, все равно порядка он там не наведет. Если местные власти и вмешиваются в коммунальные дела, то только по крайней необходимости, когда жареный петух уже клюет нестерпимо в темечко.
– А как вы в целом оцениваете состояние коммунальной инфраструктуры в стране? Насколько мы близки к коммунальному коллапсу, которым нас постоянно пугают?
– Коллапса не будет! Хотя бы потому, что коммуналка имеет свойство самозащищаться. Чтобы ее окончательно добить, нужно приложить какие-то дополнительные усилия. А у нас все держится на принципе минимальной необходимости.
Коммунальные платежи по большей части идут в дело. При всем том распиле, который происходит в этой отрасли, ее нельзя назвать курортом или местом для легкой добычи денег. Отнюдь. Это очень сложная и ответственная персональная работа. И те люди, которые этим занимаются, все-таки стараются не доводить ситуацию до совсем уж плохой.
Да, степень износа остается высокой, но и до катастрофы дело не доводится. Там, где совсем тяжело, концентрируются ресурсы, и ситуация как-то поправляется. А после того, как поправили, можно дальше жить и «пилить». Все относительно налажено: повсюду куча проблем, но ничто не обрушивается. И не обрушится.
Валдис Лукшонис, садово-парковый дизайнер, активист (г.Актау):
«В благоустройстве города некоторые чиновники видят кормушку»
– Благоустраивать город гораздо проще и легче, нежели наводить порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве. Тем более что на эти цели деньги выделяются из бюджета безвозмездно, а это значит, что часть их легче положить в карман. Ведь у горожан нет возможности контролировать расходы бюджетных средств и работу компаний, занимающихся озеленением и благоустройством.
У нас в целом отсутствует система народного контроля с широкими полномочиями, как это было до перестройки и развала СССР. Государственный аппарат давно привык жить отдельно от своих граждан и вспоминает о народовластии только во время выборов. Ни о какой демократии в такой ситуации не может быть и речи.
Что касается самой системы ЖКХ, то она очень мутная и почти бесконтрольная. Деньги в основном выделяются из республиканского бюджета, и лишь только около 30 процентов – из регионального. Поэтому ни у одного акима нет желания вмешиваться в работу ЖКХ, тем более что они не властны контролировать расходы республиканских средств.
– Как известно, в 2011 году была принята Программа модернизации ЖКХ, реализация которой завершится в 2020-м. Есть ли от нее хоть какой-то эффект?
– Цель модернизации ясна – чтобы население было удовлетворено качеством коммунальных услуг. В программе даже приводятся цифры: к 2015-му в каждом регионе страны должны быть удовлетворены не менее 50 процентов потребителей (чего не случилось); к 2020-му – не менее 70 процентов. Возникают резонные вопросы. Какие социальные классы и слои населения останутся довольны, а какие нет? И почему не все население страны?
Ответ очевиден. Оглянувшись вокруг, мы увидим, как стремительно развивается частный сектор. Коттеджи растут как грибы после дождя, и, разумеется, они нуждаются в тепло-, водо– и газоснабжении, а также в канализационной системе для сточных вод. Вот там-то в основном и ведутся работы по прокладке труб, электрокабеля и прочего. Хозяева таких домов, как правило, люди обеспеченные и могут себе это позволить. Думаю, они-то и остались довольны. Впрочем, так же, как и граждане, купившие квартиры в новостройках.
А что делать простому рабочему классу с мизерной зарплатой, людям с кредитами, пенсионерам и малообеспеченным семьям? Государство, разумеется, предоставляет всем помощь, но какую? В чем она заключается? В том, чтобы дать в долг под низкие проценты на ремонт, а потом забрать эти деньги, чтобы снова дать в долг, но уже другим.
Думаю, мало кто остался удовлетворен таким «ремонтом». Во-первых, получить кредит от государства в рамках программы модернизации не так-то просто: нужно попотеть, оформляя документы, потратить немало времени. Во-вторых, программа буксует на уровне исполнения: сомнительные компании работают некачественно, тянут резину, а то и вовсе забывают, за что получают деньги. В-третьих, часто такой ремонт людям буквально навязывают, невзирая на их несогласие и неплатежеспособность (для осуществления ремонта достаточно голосов двух третей жильцов дома).
То есть, как ни крути, с программой или без, люди ремонтируют свое жилье по-прежнему за свой счет. И городские улицы благоустраиваются, по сути, на их же деньги. Так почему бы не спросить у самих граждан, что для них лучше – в каком ремонте или благоустройстве больше всего они нуждаются?
– А сколько примерно стоит отремонтировать многоквартирный дом?
– Для этого заглянем в 2015 год, когда закончился первый этап модернизации ЖКХ. Государство тогда выделило (на возвратной основе) из республиканского бюджета на ремонт 208 домов 3,9 миллиарда тенге, то есть в среднем около 40 млн. тенге на каждый. Это довольно приличная сумма. Но я сомневаюсь, что она полностью пошла на ремонт этих домов. Лично не видел ни одного дома, отремонтированного должным образом на 40 млн. тенге.
– Бытует мнение, что на ЖКХ воровать сложнее, чем на благоустройстве...
– Разумеется, город должен быть красивым и радовать своих жителей. А это невозможно сделать без зеленых насаждений. И, кстати, на озеленение из бюджета выделяются огромные суммы. Вот только не все они тратятся по назначению. Посудите сами. Можно, к примеру, не использовать дорогостоящие удобрения, которые так необходимы при посадке саженцев и ежегодной подкормке растений, а в отчетах указать, что они были приобретены, использованы и почва под деревьями, цветами, кустарниками и на газонах хорошо удобрена. Кто это проверяет? Никто и никогда! Или можно сократить полив растений, отказаться от правильной обрезки деревьев (у нас тупо обрезают им все ветви и называют это «культурной омолаживающей обрезкой»). Да можно много чего не делать, но получать за это деньги и тратить на свои нужды, ведь возвращать их государству не нужно в отличие от горожан, которым на благоустройство своих домов государство дает деньги в долг. Чувствуете разницу?
Сейчас стало модным стелить тротуарную плитку и менять бордюры. Но разве кто-то станет проверять, уложен ли под эту плитку необходимый дренаж, чтобы она впоследствии не поплыла и не проваливалась? То же самое касается асфальта, который кладут тонким слоем в целях экономии (для своего кармана) Разумеется, асфальт быстро приходит в негодность. Потом придет новый аким и будет все переделывать, снова тратя народные деньги и на всем экономя, предпочитая выгоду качеству.
Проблема в том, что в любой работе по благоустройству города многие чиновники и акимы видят кормушку, будь то дворец спорта, фонтаны, дороги или скверы. Те компании, которые берутся за эти проекты, прекрасно понимают, каким способом они могут выиграть тендер. Естественно, после всех подкупов и откатов они будут использовать сомнительные материалы и дешевую рабочую силу, чтобы самим подзаработать, а потом еще раз дать на лапу, чтобы приняли объект, как суперский, и подписали акты выполненных работ.
Вот вам и ответы на все вопросы. В стране разгул коррупции, которую мнимо пытаются ликвидировать без помощи народа. А это невозможно!
– Что же делать?
– Считаю, что акимы городов и сел должны выбираться горожанами и сельчанами путем прямого голосования. Таким же способом они должны смещаться с должностей, если не выполняют возложенных на них обязанностей. Только тогда они будут заниматься нуждами людей, а не стремиться улучшить свое благосостояние за счет различных махинаций (мягко сказано).
Плюс необходимо возродить народный контроль с широкими полномочиями, чтобы каждый проект обсуждался с населением. Пусть граждане открыто голосуют за то, что им нужно: фонтан возле торгового центра или замена труб, кинотеатр или зеленый парк. Акимы должны напрямую контактировать со своими избирателями, а не скрываться за шторами акимата. Выйти в народ и поговорить с людьми!
Что касается ЖКХ, то считаю, что его в нынешнем виде нужно ликвидировать и создать новую систему, которая позволит людям жить, а не выживать.
Автор: Сауле Исабаева
https://camonitor.kz/29190-pochemu-akimy-ne-zhaleyut-deneg-na-blagoustroystvo-no-zakryvayut-glaza-na-zhkh.html
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