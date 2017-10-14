Кыргызстану нужно было продать энергетику иностранцам, тогда бы жили не хуже Казахстана, - Марченко
danilov 14 Октября 2017 в 00:16:55
"Мы приватизировали наши крупнейшие месторождения Тенгиз и Королевское, совместным предприятием с участием американцев. Потом через несколько лет крупнейшее месторождение – Карачаганак. Если бы в Кыргызстане в 1993 году, точно по такой же схеме, приватизировали бы гидроэлектроэнергетический потенциал, легко считается, что сейчас поступление в бюджет Кыргызстана с учетом разницы в размерах населения были бы приблизительно такие же, как поступления от нефтегазового сектора Казахстана. ", – рассказал в интервью экс-глава Нацбанка РК.