Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Мнения
Кыргызстану нужно было продать энергетику иностранцам, тогда бы жили не хуже Казахстана, - Марченко
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Октября 2017 в 00:16:55
"Мы приватизировали наши крупнейшие месторождения Тенгиз и Королевское, совместным предприятием с участием американцев. Потом через несколько лет крупнейшее месторождение – Карачаганак. Если бы в Кыргызстане в 1993 году, точно по такой же схеме, приватизировали бы гидроэлектроэнергетический потенциал, легко считается, что сейчас поступление в бюджет Кыргызстана с учетом разницы в размерах населения были бы приблизительно такие же, как поступления от нефтегазового сектора Казахстана. ", – рассказал в интервью экс-глава Нацбанка РК.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Денис222 14.10.2017 в 00:53:53   # 636932
Элита жила бы не хуже...а народ так и жил бы. В Казахстане народ не на много богаче, чем в Кыргызстане...Вообще кому интересно, что там этот Марчен/ко говорит?
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь