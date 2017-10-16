Кадры не решают, кадры притворяются тупыми

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Гость 16 Октября 2017 в 13:54:52
Сосновый бор в бумажных стаканчиках
Читаю одно интервью и плачу навзрыд. Вот суть. Парень из простой актюбинской семьи, в школе - математик, призер всевозможных мировых олимпиад, потом закончил Гарвард бесплатно - универ сам понес расходы, лишь бы дать уникальному мозгу лучшие возможности. Талант, словом. И что? Работает в МФЦА у КЕЛИМБЕТОВА под руководством!
Застрелите меня хотя бы из водяного пистолета! МФЦА! Ну не будет в Казахстане Дубая, и этих тонн денег сюда не прибудет, пока, не знаю, арабы в мире не закончатся или Китай с Россией не построят по всему Казахстану Хайперлуп, зачем-то передав все политические козыри свободки в руки казахам. Футуристика-2090!
Получается, мозг математика пропадает, и это просто оправдание для таких, как Нематыч: мол, вот какие умы есть у меня в команде! А развернуться-то некуда! Отчеты и анализы для амбиций президента? Какой еще мировой финцентр?!! Нематыч, постеснялся бы сажать сосновый бор в бумажные стаканчики!
Другой парень. Ходил, боролся за «Народное IPO». Видно, очень видно, душой болел, а не чтобы «отстреляться». Образование тоже межгалактических размеров, харизма, умение подать себя, простота, доброжелательность. Но вот! IPO. Встретила его на тренинге для журналистов, куда явились только начинашки, как я, и старые казахскоязычные рыбы пера советской закалки. И что? Он нам объяснял, что такое «акция». Я думала про себя: капе-е-ец, что он тут делает с такой башкой? Потом спустя год или два узнала, что он ушел оттуда и начал свое дело. Успешное и себе под стать. Как же я обрадовалась тогда! Супер!
Такой же чувак был в Нацбанке. Работа - инвестировать пенсионные деньги в акции. Образование высшее в очень прямом смысле этого слова: англии, европы, рай банковских финансистов. Но! Кто ему позволит вкладывать пенсионные деньги в выгодные акции - эпплы и алибабы, ну, пусть другие, даже казахстанские? Это же личный карман наших банковских олигархов! Кто ему даст умно крутить эти деньги для блага будущих пенсионеров?!! Все только свыше по приказу, а он как кассир. Кидайте в меня тряпки, я темный человек, но видя, как «преумножаются» наши пенсии и куда их тратят... не знаю. Тут не ум решает, а политика, не аналитик, а политик. Опять красное дерево в дохлой почве.
Упоротый мир кривых зеркал
Еще один молодой человек. Учился в Китае, знает много чего, в том числе знатных в бизнесе китайцев по всей стране. Всех объездил за 7-8 лет. Уникальный опыт. Но! Сейчас перекладывает бумажки в помощниках у ИСЕКЕШЕВА (аким Астаны. – Ред.). Типа зазывает китайских инвесторов в Казахстан. Ёпрст! Китайский инвестор даже лизнуть ноги нам не даст, пока ему это невыгодно, и это только и только политическая тема.
Вместо того чтобы мутить потрясающий бизнес с китайцами, продавать стартапы гонконгским венчурам, привозить сюда заводы с технологиями, он ходит по всяким форумам дружбы народов хвостиком у агашек. Знаю я эти форумы. Улыбка на лице, дуля в кармане. Мясо даже наше не берут. А с чего это СИ (Си Цзинпинь, председатель КНР. – Ред.) должен нам свой рынок открывать, когда мы его агропланы срываем? Не верю, хоть убейте.
Вот я когда-то мечтала сделать великое дело для своей страны, Қазақстаным, өлем сен үшін! Родители мои, простые дальнобойщик и повариха, ничегошечки не знают и власть не имущие, тоже поддерживали. Мол, дочка должна стать финдиром «Казмунайгаза». Приехали. Еще кем-то там на креслах. Мечты из простокваши, короче.
Рабига Абдикеримова.
Потом я пошла стажироваться в эту сферу, хотя бы бесплатно ксерить и у шредера стоять. А там сидит дочь крепостного, как я, и делает работу за семерых, за целый департамент! Она еще и не в штате, кажется, была. Вторая профи, которая делала всю работу, сидит на жалком месте главспеца лет триста, бастыком ей точно никогда не стать.
И ходит один мальчик вприпрыжку, на большой дорогой тачке, в мозгах опилки, улыбашка и симпатяшка. Вот ему каждый день уроки по бухгалтерии проводили. «Голубчик, ты так не делай, а так делай, это ж неверно ты табличку заполнил». Соверши эту ошибку крепостная, ей бы голову оторвали. Не удивлюсь, если малый уже бастычит где-то.
Я тогда поняла, что это упоротый мир кривых зеркал, где всё не так, как я себе рисовала в моменты жертвенной, пламенной любви к родине. Уверена, есть нацкомпании, где царит нормальное отношение и нет мальчиков-опилок, но, увы, их не большинство. И мне бы пришлось триллиард лет терпеть, стараться, расти непонятно куда в этой атмосфере. Чтобы иметь надежду на чудо повышение. И то не точно. О, нет.
Я не понимаю тех, кто стремится в «самруки» и «байтереки»
Мечта моя получить гвоздики из рук президента за вклад в национальную экономику и медаль в сервант притихла. Нет, сдохла. Больше трепетных снов-мечт работать на госслужбе или в нацкомпаниях для блага народа у меня не возникало.
Я не понимаю тех, кто стремится обязательно в «самруки» и «байтереки» попасть. Особенно после «Болашака». Попадают туда - и всё, пиши, пропало, не знаешь, чего они там достигают как личности, какие успехи, какие прорывы делают. А ведь далеко не тупые, напротив - созданы, чтобы менять и преображать, умные и воспитанные. Наверное, «планы нации» для агашек пишут или лошадками работают. Их выбор.
Достигли бы эти светлые головы чего-то сами, независимо от госструктур, вдали от крыла госмужей. Мозги же на месте! Суперкомпания, новая технология, опыт, связи в мире, деньги, наконец! Прикиньте, сын продавца овощей из Балхаша стал технарем, в Гугле отработал, потом создал финтех какой-то, и продал сид (seed, «посевная» стадия стартапа. - Ред.) «Самсунгу», или Джеку МА, или американцам, неважно. А потом начал без остановки врубать такие проекты с айтишниками из таразов, семсков, экибасов и продавать, продавать, продавать. Конечно, это было бы лучше для Казахстана, чем сто тыщ финансовых центров «Астана» в стеклянных пустышках!!!
Хорошие примеры уже есть. Молодой человек после универа, в порывах о долге перед народом, устроился в министерство на должность спеца с зарплатой чуть выше нуля. Пахал, наверное, как ошарашенный, такие идеалисты не ради денег работают. А потом сказал себе: «Қой, так никуда не годится» - и уехал работать в Сингапур. Набрался там опыта и вернулся в Казахстан директором филиала сингапурской компании. Уже с другими понятиями, с другими глазами, которые в том министерстве никогда так и не открылись бы, хоть умри от переработки.
Потом решил, что система образования в Казахстане имеет несколько изъянов, мягко говоря. Замутил с партнерами образовательный стартап. В прошлом году в него инвестировали 10 млн долларов. Центры есть почти по всей стране и будет больше. И у такого человека не отожмешь просто так бизнес. И не впихнешь в программу «Сто школ, сто больниц» для отчетности перед президентом. И он будет диктовать свои условия, и он будет обучать «старосветов» из областных управлений образования. И попробуй ему взятку дать. Всю систему сейчас меняет один этот стартап, аналитика в образовании появилась. А до этого в акиматах сидели, не могли оцифровать данные, чтобы хотя бы в «экселе» что-то там складывать.
Источник: страница Рабиги АБДИКЕРИМОВОЙ в Facebook.
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 16.10.2017 в 13:59:07 # 637311
Интересный проект, ну и реклама хорошая)