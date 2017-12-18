Невыученные уроки



Однако, если власть срочно не «повзрослеет» и не начнет вести себя по-мужски, ситуация может пойти вразнос — так, что мало никому не покажется. На этот счёт в нынешнем году было столько предупреждающих звонков, что у меня в ушах звенит. А у вас?

Quote:У меня в ушах звенят звонки в виде елейных речей Запада, вот кто может воспользоваться обстановкой без колебаний, имея богатейший опыт в таких делах. Последние два десятилетия тому яркое доказательство. Не дай бог власти прозевают, убаюканные сладкими речами.