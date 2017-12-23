Независимый Казахстан: Политика многовекторности как условие существования страны

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едридмадрид 23 Декабря 2017 в 12:01:06
Когда в 1991 году на месте Советского Союза образовалось пятнадцать независимых государств, перед каждым из них встала необходимость выбора своего места в мире. Это был не только выбор модели общественного развития, соответствующих векторов внутренней и экономической политики. Надо было точно определить свои отношения с другими государствами, с окружающим человечеством, выработать приоритеты внешней политики. Последний выбор был очень важен потому, что от него зависело, испытают или нет только родившиеся государства угрозы их национальной целостности, то есть выживут они или нет.
Ещё в 1991-1993 годах, cразу после обретения независимости, руководство Казахстана сформулировало основную концепцию своей внешней политики молодой страны: многовекторность.
По словам президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, многовекторность означает «развитие дружественных и предсказуемых взаимоотношений со всеми государствами, играющими существенную роль в мировых делах и представляющими для нашей страны практический интерес». Таким образом Казахстан, в силу своего положения в центре Евразии граничащий со множеством различных государств, выбрал наиболее рациональный подход во внешней политике.
Одним из первых шагов в рамках сформулированной политики многовекторности стал отказ от ядерного потенциала – четвёртого в мире на тот момент. Конечно, это были не казахстанские, а советские ракеты и атомные боеголовки. Но они в момент распада СССР находились на территории Казахстана. И формально страна могла претендовать на эту часть «имущества» бывшего СССР.
Но руководство Казахстана проявило мудрость, сделало всё для того, чтобы эти арсеналы покинули территорию республики. Этот шаг позволил получить международное признание со стран Запада и международных организаций.
«Исторический опыт страны, чья земля использовалась как полигон для испытаний ядерного оружия, а в результате 500 ядерных испытаний подверглись радиации более полутора миллиона наших граждан и обширные территории, привел нас к иному пониманию безопасности. Уничтожение запасов оружия и ядерных материалов привнесло в наш регион безопасность и стабильность», – отмечал Назарбаев.
С тех пор Казахстан стал одним из самых ярых противников распространения ядерного оружия, активно содействуя созданию в 2009 году в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия. А 29 августа - день закрытия Семипалатинского ядерного испытательного полигона, крупнейшего на всём постсоветском пространстве, - с подачи Казахстана был объявлен ООН Международным днём действий против ядерных испытаний.
Одной из последних антиядерных инициатив стало открытие в Казахстане Банка низкообогащённого урана под эгидой МАГАТЭ в августе 2017 года. По заявлению представителей международной организации, банк способствует делу ядерного нераспространения, предоставляя странам ядерное топливо, которое возможно использовать только в мирных целях.
Второй важнейшей составляющей международного авторитета Казахстана стала борьба с терроризмом и миротворческие инициативы. Напомним, что став членом Совета Безопасности ООН – первой из стран Центральной Азии - Казахстан представил на обсуждение членов Организации предложенный Назарбаевым Манифест «Мир. XXI век», который содержит алгоритм совместных действий всех стран по прекращению конфликтов и международного насилия.
"На XXI век человечество возлагало надежду как на новую эру глобального сотрудничества, - отметил, представляя документ, Нурсултан Назарбаев. - Но сегодня это может оказаться призрачным миражом. Миру вновь угрожает опасность, и недооценивать ее масштабы нельзя. И эта угроза - глобальная война!»
«Договор о нераспространении ядерного оружия не выполняет своего предназначения. Смертоносное оружие и технологии его изготовления из-за двойных стандартов крупных держав расползлись по всему миру. Их попадание в руки террористов - дело времени".
"В XXI веке человечеству нужно сделать решительные шаги в сторону самодемилитаризации, - отметил в манифесте президент Казахстана. - В противном случае планета превратится в огромную безлюдную свалку радиоактивных материалов. Поэтому человечеству необходима всеобъемлющая программа "XXI век: мир без войны".
В Совете Безопасности ООН Казахстан возглавил три наиболее ответственных санкционных комитета СБ ООН – по борьбе с ДАИШ и «Аль-Каидой», по движению «Талибан» и Афганистану, а также по Сомали и Эритрее, где активно действует террористическая группировка «Аш-Шабаб».
Благодаря авторитету Назарбаева Астана стала местом проведения переговоров по мирному урегулированию в Сирии. Астанинский процесс, который выступает дополнением к Женевском формату этих переговоров, внося огромный вклад в прекращение огня в Сирии.
Астанинский формат привел к самому продолжительному прекращению огня в нынешнем сирийском конфликте, создал предпосылки для создания четырёх «зон деэскалации».
Напомним, что восьмой раунд сирийских переговоров проходит в Астане 21-22 декабря.
http://nsn.fm/eurasia/nezavisimyy-kazakhstan-politika-mnogovektornosti-kak-uslovie-sushhestvovaniya-strany.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Впрочем, текст типично для канала Хабар, если сменить термины и понятия- по стилистике ничем не отличается от пурги советских газет. Лениндык Комсомол жасасын, однако...
Единственно, последнее время перестали включать в тексты упоминания о том, каких высот в мировых рейтингах добился молодой центральноазиатский барс. И понятно почему --- http://www.ratel.kz/outlook/kazahstan_zavershaet_2017_j_god_pad eniem_vo_vseh_kljuchevyh_mirovyh_re jtingah
Данный материал есть литературе нужно хорошо его поискать.