Как присоединялся Казахстан к России на самом деле? — Султанов

Границы делимитировали и признали?Признали и делимитировали.Ну, и всё! Живём дальше!

По статье, хан Младшего жуза расчитывал стать единым ханом всех трех жузов на том основании, что именно воины Младшего жуза внесли большой вклад в общую победу над джунгарами.

Но ему не дали возглавить, и он решил поднять свой статус начав переговоры с РИ.