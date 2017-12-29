Как присоединялся Казахстан к России на самом деле? — Султанов

историк и политолог...
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Ал 29 Декабря 2017 в 16:07:34
Считается, что в российском подданстве казахи искали спасения от джунгарских набегов. Но на самом деле врагов у казахов хватало и без джунгар. Сегодня их стараются лишний раз не упоминать — скорее всего, из соображений политкорректности. Зато всяческих мистификаций и спекуляций относительно российской политики в последнее время появилось предостаточно. Об этом рассказывает историк и политолог Булат Султанов.
Этим интервью портал 365info открывает цикл материалов по истории Казахстана — от древности до современности.
Когда истина дешевле
— Болат Клычбаевич, почему для первой беседы вы выбрали именно тему присоединения Казахстана к России?
— Хоть история сама по себе наука объективная, зато историки у нас большей частью субъективны. К сожалению,слишком многие пишут исторические книги и статьи не по совести, а по принципу «чего изволите»
Исторические работы (и работники), в первую очередь отвечающие интересам не истины, а правителей и элит, это даже не наше изобретение. Они появились с момента начала истории цивилизации. И я хотел бы объективно и в доступной форме посмотреть на события, оценки которых сегодня особенно часто или неверны, или фальсифицируются сами факты.
С одной единственной целью — чтобы они обосновывали те или иные принципы руководства разными странами.
А чтобы дальше вся беседа была понятнее, начнем с терминов. В современной политической литературе один из самых неудачных терминов при разговоре о Казахстане — «Центральная Азия». В советское время был термин «Средняя Азия и Казахстан», под которым подразумевались Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркмения и Казахстан.
И это определялось не только экономическим районированием СССР (который являлся самостоятельным экономическим регионом), но и тем, что Казахстан, в отличие от соседей по региону, являлся евразийской мультэтнической поликонфессиональной республикой.
Географически только мы граничим и с Россией, и с Китаем, а эти четыре государства были типично азиатскими.
Кстати, отличие Казахстана от республик Средней Азии не только географические или экономические, но и то, каким образом они входили в состав Российской империи. Но об этом чуть позже.
Так вот, Центральная Азия в классической географической науке включает в себя не только государства нашего региона, но также Монголию, западную часть Китая и южную часть Сибири. Когда СССР распался, в начале 90-х предпринимались попытки объединения государств в какую-то форму.
Вот тогда-то президент Кыргызстана и предложил термин «Центральная Азия». Который употребляется до сих пор, хотя и некорректен.
— Но вернемся к теме интервью. Вы обещали рассказать, в чем разница между присоединением к Российской империи Казахстана и стран Средней Азии.
— Общеизвестно, что первым в состав России вошел Младший жуз. Весь процесс присоединения Казахстана к России в литературе и советского периода, и в последующие годы все время связывался с агрессией Джунгарского ханства.
Но в случае с Младшим жузом джунгарами дело не ограничивалось.
Джунгарское ханство (остатки западно-монгольского кочевого государства) располагалось на территории нынешнего Синьцзян-Уйгурского автономного округа, на протяжении многих лет казахи постоянно воевали с джунгарами. При этом запад Казахстана от Джунгарии очень далек.
В 1723 году произошло очередное крупное вторжение джунгар, подвергшиеся нападению казахские роды вынуждены были откочевать, уйдя к Ходженту, Самарканду, дошли даже до Ташкента. Если изучать карту,
логичнее было бы предположить, что после этого в первую очередь искать себе покровителей и союзников в борьбе против джунгар начал бы Старший жуз
Но первым к России обращается Младший. Почему?
В конце 17 — начале 18 веков попытки создать казахское централизованное государство не удались. Тем не менее, казахскому ополчению под командованием хана Младшего жуза Абулхаира удалось нанести джунгарам ряд поражений. Но
из-за распрей и интриг среди казахских ханов Абулхаир со своими воинами вернулся на запад страны
В окружении врагов
— Казахов войны с джунгарами конечно ослабили, но дело в том, что эти набеги не были единственной или главной причиной. Сегодня, видимо, из политкорректности, мы или замалчиваем, или пытаемся убрать на второй план, какая на самом деле была ситуация в степи на тот момент.
Казахи Младшего жуза постоянно подвергались нападениям бухарских правителей, Хивинского и Кокандского ханств, туркменских племен, яицких и сибирских казаков.
А с запада постоянно происходили набеги племен башкиров и волжских калмыков. Хива вообще была центром работорговли по всей Средней Азии, и им было чем поживиться в казахских кочевьях. Так что когда мы говорим о событиях 18 века, следует честно признать, что причиной обращения Младшего жуза за помощью к России стали нападения не только и не столько джунгар, но и всех вышеперечисленных соседей.
Как известно, Абулхаир хан 10 октября 1731 года присягнул Российской империи. В 1734 году с аналогичной просьбой обратился хан Среднего жуза (который постоянно воевал с джунгарами) Семеке. Но это процесс немножко затянулся. Последним вступил Старший жуз.
И вот тут есть очень интересный факт, который сейчас тоже не особо афишируется, хотя вроде и не замалчивается. Как известно, Абылай хан в 1748 году принял российское подданство.
В 1756 году он же принимает еще и китайское подданство — такой вот интересный феномен дипломатических отношений восемнадцатого века. Наши историки утверждают, что при этом он все же сохранил свою самостоятельность. Так что когда мы иной раз говорим о многовекторной политике, сразу вспоминается Абылай хан.
Вопрос жизни и смерти
Но вернемся к Старшему жузу. Он стал последним, потому что часть земель находилась под властью Коканда. Казахи зимовать уходили на юг, где на них начинались набеги. Причем нападали не только кокандские ханы, но и хивинские, а также правители многочисленных бекств. Их вообще было около 115. Они то входили, то выходили из состава Хивы и Коканда.
На юге казахи постоянно поднимали восстания против кокандцев и хивинцев. Например, в 1821, 1843, 1845 годах. И наконец в 1858 году в районе Аулие-Аты началось одно из самых крупных восстаний казахов против Коканда.
Восставшие дошли до Пишпека и даже захватили несколько кокандских крепостей.
Тем временем Российская империя столкнулась с необходимостью колониального завоевания среднеазиатских государств.
Продвижение России на юг сопровождалось строительством крепостей и опорных пунктов. В 1854 было заложено укрепление Верное, которое уже на следующий год, даже не будучи городом, стало превращаться в центр Семиреченского края.
Но дальнейшей экспансии начинают мешать Коканд, Хива и Бухара.
В октябре 1860 года кокандцы отправляют в Семиречье двадцатитысячное войско, чтобы закрепить свое владычество в этом регионе. Эта армия двинулась на Верное. Навстречу им выдвинулись русские части под командованием на тот момент подполковника Герасима Колпаковского.
Недалеко от Алматы есть населенный пункт Узун Агаш — в том месте произошло большое сражение, где столкнулось кокандское войско и русская армия при поддержке отрядов казахских джигитов. Сражение длилось три дня — с 19 по 21 октября.
Несмотря на многократное превосходство, кокандцы потерпели неудачу.
А нынешний проспект Достык в Алматы в досоветское время носил имя генерала Колпаковского.
До узунагашского сражения власть кокандцев простиралась практически до самого Верного. И казахи натерпелись от них немало.
Сам вопрос стоял о месте и роли казахских родов в Семиречье
Так что когда мы говорим о колониальном завоевании Средней Азии Российской империей, нужно учитывать и эти факторы.
Выбрали не только защиту, но и товары
Еще в конце 18 века казахи, теснимые агрессорами, в поисках спасения переходили Урал. А в 1801 году император Павел 1 разрешил создать на территории между Уралом и Волгой Букеевскую орду (ныне часть ЗКО) во главе с султаном Букеем. Букеевская орда была больше, чем Бельгия, Нидерланды и Люксембург вместе взятые.
Созданием Букеевской орды казахов фактически вывели из под ударов разных грабителей — между ними встала русская армия.
Некоторые историки абсолютно правильно отмечают, что были и экономические причины присоединения. В России произошла промышленная революция, оттуда к нам начали идти товары качественнее и дешевле, чем ремесленные изделия из мастерских Хивы и Бухары. По аналогии можно вспомнить, как многие индийские ремесленники разорились после того, как на территорию Индии хлынули промышленные английские товары. В общем, когда у казахов оказался выбор, они его сделали в сторону российских товаров.
Кочевое хозяйство вообще не может существовать без торговли с городами: туда идут мясо, шерсть и кожа, а обратно — металл, украшения и многое другое. Так что такой поворот к российским товарам нанес сильный удар по ремесленному производству среднеазиатских государств и их экономическому развитию.
Наступление с двух направлений
— Итак, как развивались события после сражения у Узун Агаша?
— Экспансия России в Среднюю Азию продолжается. Россия предпринимает эти походы в противовес потугам Англии проникнуть в этот же регион. Причем первые попытки предпринимал еще Петр 1. Он отправил в Среднюю Азию несколько экспедиций, но все они окончились неудачей. Например, таковым стал в 1713 году поход Берковича-Черкасского в Хиву: 4-х тысячный отряд был полностью уничтожен, что надолго отбило у российского правительства охоту к дальнейшим экспедициям.
После того, как в состав Российской империи вошли Младший и Средний жузы, значительная часть Старшего осталась под управлением Кокандского ханства.
С этих территорий и начинаются новые попытки России войти в Среднюю Азию.
Военные экспедиции начались сразу с двух направлений: оренбургского и сибирского. Планировалось, что отряды соединятся в районе сырдарьинских городов, в частности, Туркестана и Чимкента (которые в то время тоже были кокандскими). И уже в 1864 году эти части начали движение.
— Если не ошибаюсь, у кокандцев что-то отбили еще раньше?
— Да, с оренбургского направления еще в 1853 году приходил граф Василий Перовский, который 1 июля взял хорошо укрепленную кокандскую крепость Ак-Мечеть. Затем ее переименовали в форт Перовский, а в 1925 году, в честь Красной Армии, в Кызылорду. Это название сохранилось и до сих пор.
В 1853 году кокандцы предпринимали неоднократные попытки отбить крепость, но гарнизон разгромил многократно превосходящие силы противника. Форт стал краеугольным камнем новоучрежденной Сырдарьинской линии, на которой было выстроено еще много укреплений (Казалинск, Карамакчи и так далее).
Как у кокандцев Чимкент с Туркестаном отбирали
— Кокандское ханство объявило России газават — священную войну.
Однако при этом не прекратились набеги на окрестные казахские аулы и кишлаки.
После того, как Колпаковский недалеко от Верного разбил их двадцатитысячное войско (о чем мы тоже уже говорили), началось дальнейшее продвижение российской армии на юг.
В 1864 году из Верного выходит отряд полковника Михаила Черняева.
4 июня Черняев берет штурмом крепость Аулие-Ата (ныне город Тараз).
Чуть позже вышедший из Перовска оренбургский отряд под командованием полковника Веревкина выбил кокандцев из Туркестана.
На этом поход не закончился — в июле Черняев подошел к сильно укрепленному Чимкенту. Но сил для штурма было недостаточно, поэтому он предпочел соединиться в Туркестане с Веревкиным. В сентябре объединенные силы (под командованием только что произведенного в генералы Черняева) возвратились к Чимкенту и 22 сентября предприняли успешный штурм, овладев укреплением, которое защищал десятитысячный гарнизон.
— Я читал, что в сам Чимкент проникли вообще через водопровод.
— Да. Черняев решил развивать успех и дальше, он выдвинулся к Ташкенту, в конце сентября подошел к городу и 1 октября начал штурм. Но он оказался неудачным, генералу пришлось в этот раз отступить в Туркестан.
Теперь уже кокандцы решили, что пора что-то предпринимать. В декабре 1864 года около 10 тыс. кокандцев выдвинулись к Туркестану, рассчитывая застать его защитников врасплох, но по дороге натолкнулись на казачье подразделение, которое задержало продвижение противника. Туркестанский гарнизон успели оповестить о наступлении. Кокандцы возвратились обратно.
Взятие Туркестана и Чимкента означало соединение оренбургской и сибирской линий.
На этом захват российской армией у кокандцев территорий, ныне входящих в состав Казахстана, практически завершается.
Дальше — уже наступление непосредственно на Кокандское ханство (было окончательно завоевано в 1868 году), Хивинское ханство (разгромлено в 1873 году) и Бухарский эмират (покорен в 1868 году). Но это уже, как говорится, совсем другая история.
Сегодня мы часто говорим о неких особенностях юга Казахстана — и они на самом деле есть. Потому что долгое время этот регион входил в состав среднеазиатских феодальных государств, где существовала своя специфика, в частности, значительная часть населения занималась оседлым земледелием. И те характерные отличия, которые сегодня наблюдаются в менталитете и традициях северных и южных казахов, в том числе произошли именно оттуда
Живи и дай жить другим
— Интересный момент — в мирном соглашении с Хивой, которое было подписано только 12 августа 1873 года, первым же пунктом стояло «полное умиротворение казахских степей».
Были также пункты «прекращение торговли невольниками», освобождение пленных подданных Российской империи (о том, что Хива была центром работорговли в Средней Азии, и откуда именно брались пленные, мы уже говорили). Когда поход на Хиву только готовился, в качестве одного из его обоснований как раз и упоминали прекращение набегов на российских подданных в лице казахов (набеги кокандцев к тому времени уже остановили) и обеспечение спокойствия и торговли в степи.
Для Российской империи вообще было важно доказать необходимость завоевания государств Средней Азии «из благородных побуждений».
Говорилось и о «естественных границах России», и о прекращении междоусобиц, и об остановке разбойничьих набегов. На самом деле, по моему мнению, эта экспансия в первую очередь исходила из соображений военно-политических. Российская империя на протяжении нескольких веков вела войны на южном и юго-восточном направлении для решения двух важнейших задач.
Во-первых, выход к Босфору и Дарданеллам, контроль над этими проливами и завоевание Константинополя. И второе — открыть себе дорогу в Индию. Это предпринимал еще Петр 1, но у него не получилось. Потом в 1801 году Павел 1 даже договорился с Наполеоном Бонапартом о совместном походе в Индию, но помешала преждевременная смерть российского императора.
Дело в том, что нельзя представлять все в черно-белых красках. Потому что и разбойничьи набеги среднеазиатских феодалов на соседей, в том числе на казахов, и кровопролитные междоусобицы в Средней Азии на самом деле были.
Если говорить предметно о казахах, вхождение в состав Российской империи просто создало для них пояс безопасности.
Примерно так же обстояло дело и в русско-турецких войнах: с одной стороны, можно действительно говорить о захватнических походах российской армии, а с другой — в результате походов на Балканы болгары, сербы и другие южно-славянские народы получили независимость и освободились из-под владычества турок.
Не смотрите в прошлое с позиций настоящего
Весь период колонизации Средней Азии вообще нельзя оценивать односторонне, как сейчас пытаются сделать. С одной стороны, вооруженное сопротивление тех же кокандцев подавлялось быстро и жестко, а с другой — на присоединенных территориях началось развитие промышленности.
Строились железные дороги, создавались первые промышленные предприятия (хлопко-обрабатывающие, текстильные). Начались разработки месторождений цветных металлов, а в Западном Казахстане добыча нефти.
Строительство железных дорог связывало Среднюю Азию с промышленными центрами империи и втягивало регион в общероссийский экономический рынок.
Российская империя в своей колониальной политике старалась не делать «резких движений», не нарушать жизненный уклад местных народов. Был сохранен суд казиев по мусульманскому религиозному праву, а у кочевников — суд биев по адату. Вообще, эту тему необходимо рассматривать и через призму культурно-цивилизационного развития.
И в любом случае следует иметь ввиду, что все военные походы Российской империи в Среднюю Азию делались в интересах правящей элиты того времени. И переводить их оценку в русло современных конфликтов (в том числе и межэтнических) нельзя ни в коем случае.
А Казахстан, напомним это еще раз, в состав империи вошел совершенно добровольно — для защиты от внешних врагов.
https://365info.kz/2017/12/kak-prisoedinyalsya-kazahstan-k-rossii-na-samom-dele-2-chast/
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 29.12.2017 в 16:32:33 # 652258
Признали и делимитировали.
Ну, и всё! Живём дальше!
Сладкая Вата 29.12.2017 в 18:50:31 # 652289
Цитата: Мура45 от 29.12.2017 17:37:46
Границы делимитировали и признали?
Признали и делимитировали.
Ну, и всё! Живём дальше!
Границы делимитировали и признали?
Признали и делимитировали.
Ну, и всё! Живём дальше!
всегда найдутся долбо**ы, которым не имеется все.
А по факту страны появляются и исчезают, кто знает, как будет выглядеть карта мира через 300 лет.
Это естественные процессы.
Цитата: Erjan34 от 29.12.2017 19:25:44
ничего нового не написал
ничего нового не написал
Это старое молодежь не знает. Их учат, что Россия завоевала и притесняла всячески Казахстан. Тут некоторые писали, что казахи строили города и им по тысяче лет. Прочтите эту статью им, пусть знкют, что города были кокандцев и жили там, по переписи населения начала 20 века, преимущественно сарты, то бишь узбеки.
Цитата: старик от 29.12.2017 20:23:27
Даже читать не стал!
Даже читать не стал!
Так что когда мы иной раз говорим о многовекторной политике, сразу вспоминается Абылай хан.
KapitanNemo 29.12.2017 в 21:38:14 # 652318
Редчайший случай в истории, когда порабощается государство образующий народ.
Все другие Империи в рабство загоняли инородцев.
Для сравнения в одно и тоже время в США в рабстве находилось 15% населения.
В РИ 30%.
Причем в чисто русских губерниях нормой было 50%, а в некоторых доходило до 80%.
Видные европейские историки отмечали, что в РИ в отличие от других европейских держав, положение инородцев было не хуже, а иногда лучше положения русских.
Далеко ходить не надо.
В СССР 70% бюджета давала РСФСР. При этом уровень жизни областей РСФСР был хуже, чем у других союзных республик.
KapitanNemo 29.12.2017 в 21:51:24 # 652320
Цитата: Стрельцов от 29.12.2017 21:22:27
интересна версия по истории за этот период у Узбеков ..?!
интересна версия по истории за этот период у Узбеков ..?!
Есть одна пословица у них.
"Там, где ступает сапог русского солдата, даже сорняк прорасти не может".
По статье, хан Младшего жуза расчитывал стать единым ханом всех трех жузов на том основании, что именно воины Младшего жуза внесли большой вклад в общую победу над джунгарами.
Но ему не дали возглавить, и он решил поднять свой статус начав переговоры с РИ.
Младший жуз просто называется Младшим, на тот момент он был самым многочисленным и воинственным.
Цифры разные встречались, в объединенном войске трех жузов, Младший составлял 40-50%.
KapitanNemo 29.12.2017 в 22:09:30 # 652322
Там раньше добывали соль. За этот городок постояно совершали взаимные набеги казахи и башкиры.
Это веселое занятие продолжалось пока РИ не построила там Оренбургскую пограничную линию из крепостей и не установила новые правила.
По статье, хан Младшего жуза расчитывал стать единым ханом всех трех жузов на том основании, что именно воины Младшего жуза внесли большой вклад в общую победу над джунгарами.
Но ему не дали возглавить, и он решил поднять свой статус начав переговоры с РИ.
Но ему не дали возглавить, и он решил поднять свой статус начав переговоры с РИ.
пиздёшь чистой воды...
никакого подданства он не принимал. письмо, а точнее, якобы перевод который всем нам показывали совсем не означает, что его не накалякали где-то там в коридорах московских дворцов. если бы он принял подданство, то не было бы нужды всю жизнь воевать против других подданных короны. и убит он был как раз тем, кто имел очень тесные связи с игельстромом. а покинул он ставку после аныракайской битвы не потому, что возникли разногласия, а потому что земли остались без защиты, а на них постоянно нападали науськаные кремлём казаки и калмыки. кстати, джунгар вооружил так же кремль. политика- мать ее, делали то, что например сейчас творят янки, но янки мудаки, а эти почему-то хорошие
Цитата: KapitanNemo от 29.12.2017 22:09:30
В Оренбургской области есть курорт Соль-Илецк.
Там раньше добывали соль. За этот городок постояно совершали взаимные набеги казахи и башкиры.
Это веселое занятие продолжалось пока РИ не построила там Оренбургскую пограничную линию из крепостей и не установила новые правила.
В Оренбургской области есть курорт Соль-Илецк.
Там раньше добывали соль. За этот городок постояно совершали взаимные набеги казахи и башкиры.
Это веселое занятие продолжалось пока РИ не построила там Оренбургскую пограничную линию из крепостей и не установила новые правила.
соль илецк? это земля казахов и башкиров, они не набеги совершали, а пытались бороться с незванными гостями. и река называется илек. на этих землях жил род табын, который позднее разделился, часть стала казахами, а другая пополнила башкирский этнос
]В Оренбургской области есть курорт Чёрный дельфин[/
😂😂😂😂😂😂
Цитата: KapitanNemo от 29.12.2017 22:09:30
В Оренбургской области есть курорт Соль-Илецк.
Там раньше добывали соль. За этот городок постояно совершали взаимные набеги казахи и башкиры.
Это веселое занятие продолжалось пока РИ не построила там Оренбургскую пограничную линию из крепостей и не установила новые правила.
В Оренбургской области есть курорт Соль-Илецк.
Там раньше добывали соль. За этот городок постояно совершали взаимные набеги казахи и башкиры.
Это веселое занятие продолжалось пока РИ не построила там Оренбургскую пограничную линию из крепостей и не установила новые правила.
офигенный городок. У меня там близкий кореш живет. вот где люди вообще не смотрят кто ты по национальности. немного криминальный город, но я там реально душой отдыхаю если повезет вырваться в гости.