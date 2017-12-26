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Зачем многие люди выставляют свою жизнь напоказ?
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Serg155 26 Декабря 2017 в 17:00:47
В наше время, в век почти свободной информации, стало модно выставлять всю свою жизнь напоказ. Это звучит странно, но есть люди, которые едят, спят и даже рожают детей на камеру, и это смотрят другие люди. Те кто смотрит - проживает чужую жизнь, а те кто выставляет - живут не для себя, а для других.

Зачем афишировать свою жизнь?
На этот вопрос меня натолкнула моя знакомая. Сидя в кафе, он проронила такую фразу, которая прочно засела в моей голове.
"Вот у них (Ленки, Катьки, Васьки) всё хорошо. Фоточки выставляют, на море ездят, Ленка вон себе туфли новые купила, дрогущие. Катя вообще замуж выскочила, и у ней на свадьбе Оксимирон (хз я как это пишется) пел."
Говорила она это с завистью, и сетовала на то, что ей вот нечем похвастаться. Ни туфель у неё, ни жениха. На мой вопрос "Зачем?", она удивлённо на меня посмотрела и промолчала.
А вот и правда, нахрена? Что бы все завидовали? Потешить свою самолюбие? Долго я ломала голову над этим вопросом, и вот к каким выводам пришла:
Ведут публичную жизнь люди двух категорий. Первая категория зарабатывает на этом деньги. На рекламе, на лайках и известности. А вторая группа делает это для того, что бы заставить всех верить в их счастье. А счастье ли это, если его нужно всем доказывать?

• Первую категорию мы не трогаем, там всё ясно. Бабки, бизнес, бабло, бабосики. Они уже создали определённое направление людей, которые путешествуют, на этот зарабатывают, и снова путешествуют на заработанные деньги. За такими даже в какой то степени интересно наблюдать, и узнавать что-то новое. Их я трогать не буду, хотя и к ним у меня есть парочка вопросов.
• Большой интерес представляет вторая категория. Им за это не платят, но они всё равно упорно выставляют свои котлеты с картохой в соц сети, подписывая этот божественный обед примерно так: #вкусняшка #нямка #вкусноем #самаготовила
* Для таких уникумов стоит напомнить, для чего нужен хештег (#). Он нужен для облегчения поиска фото. Например вы выложили фотки с Нашествия и подписали их хештегом #нашествие2017, и все увидели их и может кто-то нашёл на них себя. Неужели они думают, что кто-то будет искать их задрипанные котлетки?
Так вот, эта самая "жизнь напоказ" рождает неясные тренды. Например стали модны собаки породы хаски. Каждый мечтает о хасе, но никто даже и понятия не имеет о том, как его воспитать. У нас в доме 8 (!) собак этой породы, и только две умеют вести себя нормально.
Это всё чушь по сравнению с тем, что делают с собой девушки ради красивых фоток. Если вдруг у тебя волосы не крашенные наполовину, брови не как в инстаграме, ты не носишь чокер и не делаешь модных жестов (я не знаю как их описать, но я их точно видела) - на тебя посмотрят как на дебила.
И все сплошь и рядом недовольны своей жизнью. Обычная работа, семейные ценности, дети - всё это скучно, и не возбуждает интерес публики. Каждый второй социопат, каждый третий непризнанный гений. Что, вообще происходит, куда мы катимся?

Источник: https://fishki.net/2467693-zachem-mnogie-ljudi-vystavljajut-svoju-zhizny-napokaz.html © Fishki.net
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 26.12.2017 в 17:28:20   # 651431
Всегда по приколу зайти на одноклассники, пофасепалмить над своими знакомыми. На хрена они все это выкладывают? Загадка!
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  Livi 26.12.2017 в 17:55:46   # 651445
Я отношусь к 3ей категории людей,у которых новая фотка появляется раз в полгода)))
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  Мура45 26.12.2017 в 17:58:40   # 651448
Цитата: Livi от 26.12.2017 17:55:46
Я отношусь к 3ей категории людей,у которых новая фотка появляется раз в полгода)))


Это ооочень часто..
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  Livi 26.12.2017 в 18:00:46   # 651450
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  Jokerkz 26.12.2017 в 19:29:57   # 651474
У меня немного другое отношение к данной теме. Я ярый сторонник фразы: "Счастье любит тишину", т.е. выставлять фотки из разряда "хобби" вполне нормально, но никак не фотки самого себя/жены/детей/родственников. Реально, моя мордалица есть только в одной соц.сети и фотке этой года 4 точно. Всё. Остальное знать миру не нужно
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  РусланY 26.12.2017 в 20:29:31   # 651493
Вообще не понимаю соц сети чесслово.
Нигде меня нет. Только ватсап - ито для работы в основном.
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  Templar 26.12.2017 в 21:12:28   # 651504
Объяснение этому только одно - пофыепывацца хотят. Типа у них в жизни все классно. Ну сходят к кому-то на свадьбу раз в месяц, и давай, плять, бегом в соц.сети выкладывать.

Я, например, никого близко не подпущу к своей личной жизни.

И мне пох на то, что едят в моем окружении, что одевают, и куда ездят. Реально пох.
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  bIP6bIC 26.12.2017 в 22:26:32   # 651518
Цитата: Templar от 26.12.2017 21:12:28
Объяснение этому только одно - пофыепывацца хотят. Типа у них в жизни все классно.

Да да, и айфонама покупается именно по этому принципу: мол сосите все, а я хожу с айфонам! И я круче всех вас!
До чего люди глупы порою бывают...
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  arhar 26.12.2017 в 23:03:14   # 651535
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