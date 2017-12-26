Зачем многие люди выставляют свою жизнь напоказ?

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Serg155 26 Декабря 2017 в 17:00:47
Зачем афишировать свою жизнь?
На этот вопрос меня натолкнула моя знакомая. Сидя в кафе, он проронила такую фразу, которая прочно засела в моей голове.
"Вот у них (Ленки, Катьки, Васьки) всё хорошо. Фоточки выставляют, на море ездят, Ленка вон себе туфли новые купила, дрогущие. Катя вообще замуж выскочила, и у ней на свадьбе Оксимирон (хз я как это пишется) пел."
Говорила она это с завистью, и сетовала на то, что ей вот нечем похвастаться. Ни туфель у неё, ни жениха. На мой вопрос "Зачем?", она удивлённо на меня посмотрела и промолчала.
А вот и правда, нахрена? Что бы все завидовали? Потешить свою самолюбие? Долго я ломала голову над этим вопросом, и вот к каким выводам пришла:
Ведут публичную жизнь люди двух категорий. Первая категория зарабатывает на этом деньги. На рекламе, на лайках и известности. А вторая группа делает это для того, что бы заставить всех верить в их счастье. А счастье ли это, если его нужно всем доказывать?
• Первую категорию мы не трогаем, там всё ясно. Бабки, бизнес, бабло, бабосики. Они уже создали определённое направление людей, которые путешествуют, на этот зарабатывают, и снова путешествуют на заработанные деньги. За такими даже в какой то степени интересно наблюдать, и узнавать что-то новое. Их я трогать не буду, хотя и к ним у меня есть парочка вопросов.
• Большой интерес представляет вторая категория. Им за это не платят, но они всё равно упорно выставляют свои котлеты с картохой в соц сети, подписывая этот божественный обед примерно так: #вкусняшка #нямка #вкусноем #самаготовила
* Для таких уникумов стоит напомнить, для чего нужен хештег (#). Он нужен для облегчения поиска фото. Например вы выложили фотки с Нашествия и подписали их хештегом #нашествие2017, и все увидели их и может кто-то нашёл на них себя. Неужели они думают, что кто-то будет искать их задрипанные котлетки?
Так вот, эта самая "жизнь напоказ" рождает неясные тренды. Например стали модны собаки породы хаски. Каждый мечтает о хасе, но никто даже и понятия не имеет о том, как его воспитать. У нас в доме 8 (!) собак этой породы, и только две умеют вести себя нормально.
Это всё чушь по сравнению с тем, что делают с собой девушки ради красивых фоток. Если вдруг у тебя волосы не крашенные наполовину, брови не как в инстаграме, ты не носишь чокер и не делаешь модных жестов (я не знаю как их описать, но я их точно видела) - на тебя посмотрят как на дебила.
И все сплошь и рядом недовольны своей жизнью. Обычная работа, семейные ценности, дети - всё это скучно, и не возбуждает интерес публики. Каждый второй социопат, каждый третий непризнанный гений. Что, вообще происходит, куда мы катимся?
Источник: https://fishki.net/2467693-zachem-mnogie-ljudi-vystavljajut-svoju-zhizny-napokaz.html © Fishki.net
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Livi от 26.12.2017 17:55:46
Я отношусь к 3ей категории людей,у которых новая фотка появляется раз в полгода)))
Я отношусь к 3ей категории людей,у которых новая фотка появляется раз в полгода)))
Это ооочень часто..
Цитата: Мура45 от 26.12.2017 17:58:40
Это ооочень часто..
Цитата: Livi от 26.12.2017 17:55:46
Я отношусь к 3ей категории людей,у которых новая фотка появляется раз в полгода)))
Я отношусь к 3ей категории людей,у которых новая фотка появляется раз в полгода)))
Это ооочень часто..
Иногда тоже об этом думаю
Нигде меня нет. Только ватсап - ито для работы в основном.
Я, например, никого близко не подпущу к своей личной жизни.
И мне пох на то, что едят в моем окружении, что одевают, и куда ездят. Реально пох.
Цитата: Templar от 26.12.2017 21:12:28
Объяснение этому только одно - пофыепывацца хотят. Типа у них в жизни все классно.
Объяснение этому только одно - пофыепывацца хотят. Типа у них в жизни все классно.
Да да, и айфонама покупается именно по этому принципу: мол сосите все, а я хожу с айфонам! И я круче всех вас!
До чего люди глупы порою бывают...