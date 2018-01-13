Доктор Курпатов о том, как вот-вот мы станем овощами в цифровом мире.

Лично моя теория, когда искусственный интеллект станет абсолютно мыслить самостоятельно и без помощи человека - произойдет новая техническая революция, и многие специальности для людей будут невостребованы, люди будут невостребованы, но тогда на какие шиши эти люди будут покупать товары и услуги у корпораций, если у них не будет работы? Кому корпорации будут продавать свои товары, произведенные роботами? Думаю будут ограничивать количество роботов на производствах и в других сферах, давая возможность заработать и людям. Вот же дилемма возникнет.