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Воспитание. Как добиться авторитета у ребёнка
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lokidogma 16 Января 2018 в 13:41:17
Многие родители задаются этим вопросом. К сожалению, это весьма непростая задача на определённом этапе развития личности сына или дочери — продолжать быть для них авторитетом. Ребёнок — такое существо, которое плохо воспринимает наставления или примеры поведения человека, которого он не уважает. Поэтому борьба за авторитет в глазах ребёнка — это борьба, которую родителям приходится вести каждый день, каждый час и каждую минуту своей семейной жизни.
Авторитет — это сочетание положительной оценки, признания заслуг, достоинств и превосходства человека, которые способствуют добровольному подчинению его воле или выполнению каких-либо действий по его указанию или примеру. Из этого определения вытекает то, что авторитет не является данностью. Его не получают за возраст, пол или за положение в обществе, как думают некоторые. Его в каждом конкретном случае надо заслужить.

Для того, чтобы добиться уважения ребёнка, надо проникнуться его интересами, понять, что для него важно. Это предполагает то, что родителям следует жить жизнью ребёнка и развиваться вместе с ним, разбираться в его увлечениях, интересоваться, чем он живёт. Это не значит, что надо впадать в детство или регрессию, сюсюкаться с ним или делать ути-пути, как это любят бабы. Это значит осознавать важность всех этапов становления личности и не смотреть на его интересы, достижения и стремления свысока, как на что-то неважное, несерьёзное или преходящее.

Главная проблема современного общества и семьи, на мой взгляд, — это разрыв связи поколений. Прекращение передачи полезных знаний, социальных навыков, опыта, мировоззрения и системы ценностей от родителей детям. Во многом этому способствует и современная буржуазная массовая культура, и экономика, которые умышленно обесценивают взрослых в глазах детей ради получения прибыли.

Для восстановления значимости родителей в жизни детей необходимо как можно чаще совместно проводить время в компаниях, где люди разных возрастов занимаются полезными, развивающими, увлекательными делами.

Возьмите себе за правило, хотя бы 1-2 дня в неделю всей семьёй посвятить делам, которые интересны вашим детям.

Для этого в первую очередь необходимо создать соответствующий круг общения по интересам. Дружите семьями с людьми, у которых схожий взгляд на мир и интересы.

Исключите любое употребление спиртного и поболтушки, обсуждения коллег или знакомых, когда вы совместно проводите время с детьми.

Очень хорошие результаты дают мероприятия, где проводятся командные игры. При чём в таких играх взрослым нужно быть перемешанными с детьми в одной команде, чтобы взрослые показывали детям положительный пример. Тем самым можно завоевать уважение ребёнка.

Очень хорошие результаты дают совместные дискуссии с участием детей и взрослых, где детям тоже даётся возможность высказаться, где они не только могут развить навыки публичных выступлений, чёткого формулирования своих мыслей, правильной постановки вопросов и обоснованных, логичных ответов, но и получить честные ответы на свои вопросы либо обратную связь от взрослых.

Понятно, что для всего этого требуется как минимум достаточно свободного времени и материальных ресурсов. С другой стороны — это хороший повод задуматься, справедливо ли устроено наше общество, если мы даже не можем выделить время и деньги на саморазвитие и на развитие наших детей.

Надеюсь, я дал достаточно пищи для размышлений,

С вами как обычно был Рома Стобед.

https://vk.com/club138211643
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 16.01.2018 в 14:03:42   # 655477
Увы.
7 лет -Мама знает всё
11 лет- Наверно, мама знает не всё
16 лет - Мама ничего не понимает в жизни.
19 лет - Отстань, мама!
40 лет - Мама знала всё
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  GoodZone 16.01.2018 в 14:57:37   # 655482
ТО что связь поколений сознательно нарушена это понятно, понятно и то для чего это делается (повышение пенсионного возраста этому способствует)... но мы забываем, что воспитание состоит из мелочей. Приведу подсмотренный мною на днях пример из жизни. Стою в очереди в "магнуме", передо мной стоит молодая женщина лет 26, ее мама (предполагаю) лет 50 и в тележке на спец. сиденье сидит дочь (и внучка по совместительству) лет 4... Ребенок нужно сказать активный, интересующийся, что для этого возраста вполне нормально. Мама начинает выкладывать из тележки продукты, дочь пытается развернуться (сидит спиной к продуктам) и тоже что-то вытаскивает и кладет на прилавок. Мама начинает ее ругать, типа ты мне мешаешь, успокойся и т.п., как часто мы это наблюдаем, привычная картина... Вот только если посмотреть глазами ребенка, то получается, что ребенок пытается помочь матери (искренне по-детски как может желает ей облегчить определенную работу), но вместо похвалы, или объяснения как правильно сделать, или совместного проведения времени получает порцию ругани, что для него равносильно наказанию. В следующий раз этот ребенок станет помогать матери? а потом мать в будущем будет ругать ее за то, что та ей не помогает и не делает что-то... где логика, взрослые?.. а рядом стоит ее мать и молчит, наверное считает, что все правильно...
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