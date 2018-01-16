Воспитание. Как добиться авторитета у ребёнка

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lokidogma 16 Января 2018 в 13:41:17
Авторитет — это сочетание положительной оценки, признания заслуг, достоинств и превосходства человека, которые способствуют добровольному подчинению его воле или выполнению каких-либо действий по его указанию или примеру. Из этого определения вытекает то, что авторитет не является данностью. Его не получают за возраст, пол или за положение в обществе, как думают некоторые. Его в каждом конкретном случае надо заслужить.
Для того, чтобы добиться уважения ребёнка, надо проникнуться его интересами, понять, что для него важно. Это предполагает то, что родителям следует жить жизнью ребёнка и развиваться вместе с ним, разбираться в его увлечениях, интересоваться, чем он живёт. Это не значит, что надо впадать в детство или регрессию, сюсюкаться с ним или делать ути-пути, как это любят бабы. Это значит осознавать важность всех этапов становления личности и не смотреть на его интересы, достижения и стремления свысока, как на что-то неважное, несерьёзное или преходящее.
Главная проблема современного общества и семьи, на мой взгляд, — это разрыв связи поколений. Прекращение передачи полезных знаний, социальных навыков, опыта, мировоззрения и системы ценностей от родителей детям. Во многом этому способствует и современная буржуазная массовая культура, и экономика, которые умышленно обесценивают взрослых в глазах детей ради получения прибыли.
Для восстановления значимости родителей в жизни детей необходимо как можно чаще совместно проводить время в компаниях, где люди разных возрастов занимаются полезными, развивающими, увлекательными делами.
Возьмите себе за правило, хотя бы 1-2 дня в неделю всей семьёй посвятить делам, которые интересны вашим детям.
Для этого в первую очередь необходимо создать соответствующий круг общения по интересам. Дружите семьями с людьми, у которых схожий взгляд на мир и интересы.
Исключите любое употребление спиртного и поболтушки, обсуждения коллег или знакомых, когда вы совместно проводите время с детьми.
Очень хорошие результаты дают мероприятия, где проводятся командные игры. При чём в таких играх взрослым нужно быть перемешанными с детьми в одной команде, чтобы взрослые показывали детям положительный пример. Тем самым можно завоевать уважение ребёнка.
Очень хорошие результаты дают совместные дискуссии с участием детей и взрослых, где детям тоже даётся возможность высказаться, где они не только могут развить навыки публичных выступлений, чёткого формулирования своих мыслей, правильной постановки вопросов и обоснованных, логичных ответов, но и получить честные ответы на свои вопросы либо обратную связь от взрослых.
Понятно, что для всего этого требуется как минимум достаточно свободного времени и материальных ресурсов. С другой стороны — это хороший повод задуматься, справедливо ли устроено наше общество, если мы даже не можем выделить время и деньги на саморазвитие и на развитие наших детей.
Надеюсь, я дал достаточно пищи для размышлений,
С вами как обычно был Рома Стобед.
https://vk.com/club138211643
Комментарии, по рейтингу, по дате
7 лет -Мама знает всё
11 лет- Наверно, мама знает не всё
16 лет - Мама ничего не понимает в жизни.
19 лет - Отстань, мама!
40 лет - Мама знала всё