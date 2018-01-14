Казахстан стал частью глобальной политики в трудное для мировой истории время

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danilov 16 Января 2018 в 14:02:05
На эту неделю запланирован визит главы Казахстана в США, где ожидается не только его выступление в Совете безопасности ООН, но и встреча с президентом США Дональдом ТРАМПОМ. Как оценивают этот визит в самих США? Стоит ли ждать от него каких-либо результатов? Как следует относиться к экстравагантным внешнеполитическим движениям Д. Трампа? Эти и другие вопросы я задал известному американскому эксперту Полу СТРОНСКИ, бывшему директору департамента России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности США, ныне профессору Джорджтаунского университета, а также старшему научному сотруднику Фонда Карнеги.
- Уважаемый г-н Стронски, во-первых, я хотел бы поблагодарить вас, что вы нашли время и желание дать это интервью. Давайте начнем с такого вопроса. Какую характеристику вы дали бы внешней политике США, которую с приходом Дональда Трампа в Белый дом шутливо называют «Twitter-дипломатия»? Стала ли эта политика более непредсказуемой?
- Соединенные Штаты, безусловно, стали менее предсказуемыми при президенте Трампе. Он совсем иной тип президента, нежели его предшественники. Мне всё еще трудно понять его внешнеполитический подход и фактически всё его президентство. Будучи популистом, он изо всех сил старается поставить свою предвыборную риторику в действующую внешнюю политику, что очень сложно сделать.
Будучи бывшим профессиональным дипломатом, я нахожу его Twitter бесполезным, а его недавняя твиттерная война с северокорейским лидером вызывает беспокойство и ощущение ненужности. С другой стороны, я думаю, что его Twitter-постам уделяется слишком много внимания.
Например, на прошлой неделе, когда СМИ сосредоточились на твитах Трампа, они проигнорировали тот факт, что руководство США решило пересмотреть свою внешнюю политику по отношению к Пакистану, разработало новые подходы к борьбе с ДАИШ, обсудило иммиграционную политику, Северную Корею, международную торговлю и провело встречу с премьер-министром Норвегии.
В любом случае, внешнеполитический процесс продолжается. Он, конечно, отличается от внешнеполитического подхода президента Барка ОБАМЫ, но всё же политика США не такая нестабильная, как это нередко подают СМИ.
- Какое место во внешнеполитических приоритетах США сейчас занимает Центральная Азия? Будет ли работать формула С5+1 (5 стран Центральной Азии + США), которая была реализована еще при Бараке Обаме?
- Если бы вы спросили меня в конце декабря прошлого года, насколько высоким приоритетом для Соединенных Штатов является Центральная Азия, я бы сказал, что это относительно низкий приоритет. Географически США находятся далеко от центральноазиатского региона и имеют с ним ограниченные торговые связи. США начали отдаляться от этого региона, когда бывший президент Барак Обама объявил о сокращении войск в Афганистане.
Тем не менее, сдвиг в политике США в отношении Пакистана повлияет и на подходы к Центральной Азии. Администрация Дональда Трампа недавно объявила, что откажется от финансовой помощи Пакистану в сфере безопасности, потому что эта страна не приложила достаточно усилий для эффективной борьбы с террористическими сетями, действующими на пакистанской земле.
Напряженность между США и Пакистаном, вероятно, означает, что между должностными лицами США и их центральноазиатскими коллегами будет активизироваться взаимодействие по вопросам региональной безопасности. Этот сдвиг может еще раз повысить роль Центральной Азии в качестве ключевого партнера по безопасности для Соединенных Штатов, в борьбе с терроризмом и нестабильностью в Афганистане, как это было около десяти лет назад.
Что касается формулы «C5+1», то Дональд Трамп уже пытался отменить многие из достижений во внешней политике бывшего президента Б. Обамы. Таким образом, будущее многих инициатив, начатых командой предыдущего президента, неопределенно.
Госсекретарь США Рекс ТИЛЛЕРСОН участвовал в этом формате, но вполне возможно, что он может оставить свою должность, поэтому будущее «C5+1» неясно. Это, однако, не означает, что двустороннее и многостороннее взаимодействие между Соединенными Штатами и Центральной Азией прекратится. Большая часть работы, начатой при «C5+1», продолжилась на рабочем уровне даже после того, как Дональд Трамп занял свой пост.
- Можно ли сказать, что США потеряли военно-политическое влияние на постсоветском пространстве по причине усиления активности России и Китая?
- Я думаю, что США никогда не хотели играть доминирующую роль на постсоветском пространстве, хотя российские СМИ уже давно заявляют об этом. Как я упоминал ранее, США географически расположены далеко от региона и не имеют в нем обширных торговых связей. Американское общество сейчас больше озабочено Латинской Америкой и терроризмом. Конечно, США были наиболее активны в Центральной Азии в разгар афганской войны. Но после сокращения американского военного присутствия в Афганистане еще при Бараке Обаме США отдалились от региона.
С другой стороны, США будут продолжать оказывать помощь в области обеспечения безопасности, чтобы помочь странам Центральной Азии обладать более мощными возможностями, в первую очередь, в борьбе с экстремизмом и терроризмом.
- А как воспринимают Казахстан в американском политическом и экспертном сообществе - как одного из важных стратегических партнеров США на постсоветском пространстве или же как не самого ключевого игрока?
- Казахстан, вероятно, является самым важным партнером для Соединенных Штатов в Центральной Азии. Это экономический двигатель региона, и американские компании считают это самым привлекательным местом для бизнеса в Центральной Азии, в том числе и потому, что здесь пока сохраняется политическая стабильность. В то же самое время другим важным партнером для США в регионе является его самая густонаселенная страна - Узбекистан.
И американские эксперты надеются, что экономические изменения в Узбекистане приведут к активизации регионального сотрудничества, которое может принести пользу людям во всех странах Центральной Азии.
Я также приветствую те различные реформы, о которых ваше правительство уже объявило.
Если они будут реализованы на практике, то повысят качество государственного управления, увеличат подотчетность государства перед людьми, сделают более благоприятным инвестиционный климат и, надеюсь, помогут улучшить экономику. Однако многие из нас спрашивают, будет ли ваше правительство полностью выполнять эту программу реформ, поскольку не всегда так было в прошлом.
На мой взгляд, эти реформы являются ключевыми для обеспечения долгосрочной экономической и политической независимости вашей страны и привлечения широкого круга иностранных инвесторов, которые могут помочь диверсифицировать вашу экономику.
Разве это не одна из целей при создании Международного финансового центра в Астане? Конечно, сейчас ваша экономика, вероятно, слишком зависит от Китая. И эта зависимость может увеличиваться в ходе подключения к китайской инициативе «Один пояс, один путь».
Но вам нужно разработать планы по использованию этой инициативы для привлечения других инвесторов - например, из Европы, США, Японии, Кореи, Сингапура или ОАЭ, которые могут помочь создать новые отрасли или воспользоваться преимуществами новых транспортных перевозок, а также инфраструктурных проектов, которые будут реализованы в Казахстане в рамках инициативы «Один пояс, один путь».
- Есть такое мнение, что Казахстан для США интересен как дополнительный канал связи с Россией, учитывая тесные личные контакты президентов В. ПУТИНА и Н. НАЗАРБАЕВА. Так ли это на самом деле? И что может изменить жесткую позицию западных стран к России после аннексии Крыма?
- Я думаю, что отношения между Западом и Россией серьезно испорчены, и Казахстан вряд ли сможет сыграть большую роль в улучшении этой ситуации. Американцы, безусловно, приветствуют любые усилия, которые Казахстан может предпринять в качестве моста между Россией и Западом. В российско-американских отношениях обе стороны допустили ошибки.
У обоих государств есть экстремальные и часто ложные представления о том, что делает другая сторона. Но межгосударственные отношения находятся в очень плохом состоянии, и вряд ли они изменятся. Хотя многие люди предполагали, что отношения между США и Россией улучшатся после победы Дональда Трампа на президентских выборах, но в 2017 году они даже ухудшились.
- Бывший государственный секретарь США Хиллари КЛИНТОН называла Евразийский экономический союз попыткой возрождения Советского Союза? А каково ваше мнение по поводу перспектив этого интеграционного проекта?
- Евразийский экономический союз не имеет успеха. Если вы посмотрите на дипломатическую раздробленность и закрытие границы между Казахстаном и Кыргызстаном в прошлом году, то увидите, что ЕАЭС не работает, как предполагалось. Россия также оказала большое давление на другие государства, чтобы ускорить их присоединение к союзу.
В результате это сделало данное региональное объединение скорее геополитическим проектом, чем экономическим. Тем более что в экономическом плане ЕАЭС не работает эффективно. Вместо ускорения экономического роста он способствовал распространению экономических проблем, с которыми столкнулась Россия, и на другие страны, как, например, сокращение денежных переводов в Кыргызстан или Армению.
Я также думаю, что Евразийский экономический союз не может конкурировать с китайскими инвестициями. У Китая гораздо больше денег, чтобы реализовать свое экономическое видение. Существует много разговоров о том, как связать китайский проект «Один пояс, один путь» с Евразийским экономическим союзом. Но это трудно сделать, потому проект «Один пояс, один путь» связывает мировые рынки, а Евразийский экономический союз, наоборот, пытается создать закрытый рынок.
С моей точки зрения, ЕАЭС также не является угрозой Западу. Тем не менее, раз он создан и существует, я бы хотел, чтобы этот региональный проект работал лучше, чтобы помочь улучшить экономики всех государств-членов. Но сейчас этого пока не видно.
В то же самое время, китайский проект хотя и является важным, но тоже не способен решить все проблемы региона. Это очень амбициозный проект, и неясно, сможет ли Китай реализовать свое видение глобальной связи. Если у Китая получится выполнить данную миссию, то это поможет связать Восток и Запад, увеличить торговлю и снизить зависимость многих стран Евразии от России как экспортного маршрута.
Но важно, чтобы Казахстан разработал собственное видение того, как использовать все эти новые китайские проекты таким образом, чтобы экономический и промышленный рывок страны раскрыл бы больше возможностей для граждан Казахстана.
Если Казахстан этого не сделает, проект «Один пояс, один путь» окажется для него лишь кучкой дорог и рельсов через территорию вашей страны без каких-либо экономических выгод для казахстанского народа.
- Одним из поводов для визита президента Н. Назарбаева в США явилось то, что Казахстан стал непостоянным членом Совета безопасности ООН, а также в январе и председателем Совбеза на короткий период. Внутри страны это подается как один из триумфов казахстанской внешней политики. Но как оценивать эти события с точки зрения глобальной мировой политики?
- Обретение статуса непостоянного члена Совета безопасности ООН, безусловно, является достижением. Но Казахстан стал частью глобальной политики в очень трудное время для мировой истории. Существует дестабилизация обстановки во всем мире, будь то на Ближнем Востоке, в Европе или в Соединенных Штатах.
Наши предположения о том, как структурируется мир, меняются. Частично это связано с ростом популизма и национализма.
Ни одна страна не застрахована от растущего народного недовольства правительствами и политическим истеблишментом, и неясно, в какой стране зародится следующая популистская волна. В мире также наблюдается большой беспорядок из-за огромных технологических изменений.
Интернет, киберопасность, криптовалюты оказывают влияние на международную систему и права частных лиц. Всё это вызывает изменения в глобальном управлении, а Организация объединенных наций - это место, где мировые державы должны обсуждать все тревожные тренды. Поэтому пребывание в Совете безопасности ООН - большая ответственность, особенно сейчас.
Место Казахстана в Совбезе ООН также сопряжено с риском, особенно в то время, когда между Россией и Западом происходит глубокий разрыв, а между Китаем и Западом - более мелкие (но управляемые) проблемы. После обретения независимости Казахстан выстроил очень успешную многовекторную дипломатию, добиваясь хороших связей со всеми основными державами.
В Организации объединенных наций Казахстан долгое время пытался использовать свою способность воздерживаться от голосования по спорным вопросам, когда Россия и Запад или Китай и Запад имели серьезные разногласия. Но непостоянным членам Совета безопасности ООН гораздо труднее воздерживаться высказывать свое мнение по поводу противоречивых голосов в Организации объединенных наций, поэтому Казахстану будет сложнее балансировать между различными интересами всех своих дипломатических партнеров, как это было в прошлом.
- Возможно, одной из тем переговоров президентов США и Казахстана будет афганский фактор. Какую позицию может занять Дональд Трамп по Афганистану, где возрастает риск активизации боевиков ДАИШ, которые бежали из Сирии и Ирака?
- Действительно, одним из главных пунктов встречи между президентом Д. Трампом и президентом Н. Назарбаевым является Афганистан.
Администрация Д. Трампа объявила, что увеличит присутствие американских войск в этой стране, хотя детали этого увеличения и численность войск неизвестны общественности. Это связано с тем, что в течение последних 18 месяцев мы наблюдали в Афганистане нестабильность, особенно в его северной части, вдоль границы с Центральной Азией. Больше войск США в Афганистане означает более широкое военное сотрудничество между США и Казахстаном.
Уже заключены соглашения о транзите оборудования США через Казахстан. Это выгодно обеим странам. У Казахстана есть четкие экономические выгоды, и транзит через Центральную Азию является более безопасным, чем через Пакистан, что является очевидной выгодой для Соединенных Штатов. Также американцы обеспокоены перемещением бойцов ДАИШ с Ближнего Востока в Афганистан. Именно поэтому я считаю, что решение администрации Д. Трампа увеличить численность войск США в Афганистане является правильным.
- Еще одной темой переговоров двух президентов может стать нераспространение оружия массового поражения. Как вы думаете, угрожает ли миру ядерный конфликт с учетом того, что количество государств, которые обладают ядерным оружием, за последние 50 лет увеличилось?
- Я также обеспокоен распространением ядерного оружия и ухудшением обстановки на Корейском полуострове. У меня не вызывает доверия северокорейский режим, и динамика взаимных обвинений между лидером Северной Кореи и президентом Дональдом Трампом бесполезна. Я также не думаю, что Дональд Трамп как-то сконцентрирован на этой теме и действительно серьезно заботится о ядерном нераспространении, как это делал президент Барак Обама.
Стоит отметить, что это была одна из самых важных инициатив Барака Обамы, но президент Трамп не любит то внешнеполитическое наследство, которое осталось от предшественника.
Это значит, что президент Н. Назарбаев, который является одним из активных сторонников ядерного нераспространения, в том числе из-за печальной ядерной истории Казахстана, может найти Дональда Трампа менее вовлеченным в этот вопрос, чем был Барак Обама.
http://ratel.kz/outlook/kazahstan_stal_chastju_globalnoj_po litiki_v_trudnoe_dlja_mirovoj_istor ii_vremja
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