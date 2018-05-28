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Медицина в Америке. Взгляд изнутри
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NBE 28 Мая 2018 в 11:43:33




Комментарии, по рейтингу, по дате
  X-Daemon 28.05.2018 в 12:03:52   # 678903
Как можно его слушать если он через это не проходил. Говорит что мизерная часть от денег идет врачу, но в то же время говорит что стать врачем очень и очень сложно. Напрашивается вопрос: нафига так сильно напрягаться если получать мизерную зарплату?

Короче ниачем. Сплошное бла-бла-бла
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  Zoggyla 28.05.2018 в 12:05:20   # 678904
У этого чувака куча видеоблогов о страшной Мерике.
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  babki 28.05.2018 в 13:01:51   # 678909
Совсем не убедительная речь, ноль цифр и фактов, да и дикция клонит ко сну
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  андремас 28.05.2018 в 13:59:13   # 678918
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  baglankz 28.05.2018 в 13:59:15   # 678919
Короче, этот мужик видимо сидит где-то в Залипухински и рассуждает о системе здравоохранения США. Во первых, это физически не невозможно, а возможно, даже закончив ЮКГМА можно сдать USMLE ( экзамен в 3 тура) и получить лицензию врача, конечно в первое время вы будете проходить ординатуру около 2-х лет в определенной клинике,которая вас примет, но потом можно работать где хочешь. Во-вторых, учеба действительно дорогая около 50 штук бакинских в год, 4 года подряд, в хорошей медицинской школе,плюс оплачиваемая интернатура от 2-6 лет ( зависимости от специальности), половина суммы от того что ты заработал бы будучи полноценным врачом с лицензией. В третьих, если он был бы умным как он себя назвал, тогда точно сдал бы экзамен и работал бы врачом который минимум зарабатывает 120 штук баксов в год а в среднем 250 штук, не все врачи конечно там супер-спецы, но общий контингент около 70%-80% врачей знают свое дело хорошо, так как, если кого-нибудь угробят, судебные иски, сотни тысяч до миллиона баксов штрафы , вплоть до лишении лицензии не избежать. Поэтому целеустремленные врачи из бывшего СССР которые устали от нищенской зарплаты и отношения государства к этой благородной профессии ( наряду с педогогами), едут и сдают экзамен, что реально не тяжело, и в 80% случаев проходят.
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  baglankz 28.05.2018 в 14:22:37   # 678926
Цитата: андремас от 28.05.2018 13:59:13
Пожалста, источник, авторитетней некуда

http://time.com/5005076/stress-anxiety-symptoms/


Проведите такой же опрос в РК и поймете почему Казахстан занимает первое место по суициду в мире. Если в штатах есть работа даже с зарплатой 50 тыс $ в год для семьи из 6-ти человек ( при этом это чуть ниже сред. зарплаты на одного работающего в семье), медстраховку при такой зарплате будет оплачивать государство для все семьи, и еще можно подать на пособие, а это около 1500$ для такой семьи, питаться дома, а не в кафешках каждый день как это делают амеры, не пить и не курить, не расстраиваться из-за мелочей в быту, и радоваться каждому дню, тогда поверьте мне, можно счастлива и комфортно жить как это делал я. Я понимаю, что в Шыме можно жить как "король" за такую зарплату, но плюсы в штатах: работающие законы, минимум бюрократии, хорошие дороги, переспектива для детей, доступность новых технологий, хорошая медицина, хорошое высшее образование и среднее тоже (не везде но если живешь в хорошем районе) всякая там мелочь услуг предоставляемых государством, из -за которых здесь в РК просто приходишь в бешенство тупизмом, отсутствие коррупции и так далее. Есть конечно минусы, не рай все таки, но с ними можно жить как и живем в Казахстане, где плюсы только сами люди, родные, общение, родные места, вкусная еда, менталитет -все ограничивается только народом, и то в последнее время и он испортился из-за коррупции, жажды наживы, нищеты-факторы которые заглушают человечество внутри себя и уничтожают то что было взращено когда то славным советским человеком.
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  андремас 28.05.2018 в 14:36:09   # 678931
Мужик тот живёт в Калифорнии всю жизнь, родители мигрировали.

А про КЗ и речи нет..
В статье Тайм сказано что 43% американцев испытывают стресс из-за состояния системы здравоохранения
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  baglankz 28.05.2018 в 14:50:11   # 678937
Цитата: андремас от 28.05.2018 14:36:09
Мужик тот живёт в Калифорнии всю жизнь, родители мигрировали.

А про КЗ и речи нет..
В статье Тайм сказано что 43% американцев испытывают стресс из-за состояния системы здравоохранения


я понял что сказано в статье, все таки медицинскую школу UCLA закончил ,я к тому что везде есть проблемы, КЗ это сравнение, просто я здесь и там жил, поэтому тем более если он живет в штатах он должен знать как работает система
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  Пернебек 28.05.2018 в 18:21:17   # 678977
Есть хороший американский документальный фильм "Здравозахоронение". Там американцы сами критикуют свою систему здравоохранения, прежде всего за нереальную дороговизну. В фильме один американец рассказывает, что сделал операцию, и с него сняли 200 тыс. долларов, а потом он узнал, что такая же операция в Европе стоит 50 тыс. долларов.
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