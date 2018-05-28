Медицина в Америке. Взгляд изнутри

Комментарии, по рейтингу, по дате
Короче ниачем. Сплошное бла-бла-бла
http://time.com/5005076/stress-anxiety-symptoms/
Цитата: андремас от 28.05.2018 13:59:13
Пожалста, источник, авторитетней некуда
http://time.com/5005076/stress-anxiety-symptoms/
Пожалста, источник, авторитетней некуда
http://time.com/5005076/stress-anxiety-symptoms/
Проведите такой же опрос в РК и поймете почему Казахстан занимает первое место по суициду в мире. Если в штатах есть работа даже с зарплатой 50 тыс $ в год для семьи из 6-ти человек ( при этом это чуть ниже сред. зарплаты на одного работающего в семье), медстраховку при такой зарплате будет оплачивать государство для все семьи, и еще можно подать на пособие, а это около 1500$ для такой семьи, питаться дома, а не в кафешках каждый день как это делают амеры, не пить и не курить, не расстраиваться из-за мелочей в быту, и радоваться каждому дню, тогда поверьте мне, можно счастлива и комфортно жить как это делал я. Я понимаю, что в Шыме можно жить как "король" за такую зарплату, но плюсы в штатах: работающие законы, минимум бюрократии, хорошие дороги, переспектива для детей, доступность новых технологий, хорошая медицина, хорошое высшее образование и среднее тоже (не везде но если живешь в хорошем районе) всякая там мелочь услуг предоставляемых государством, из -за которых здесь в РК просто приходишь в бешенство тупизмом, отсутствие коррупции и так далее. Есть конечно минусы, не рай все таки, но с ними можно жить как и живем в Казахстане, где плюсы только сами люди, родные, общение, родные места, вкусная еда, менталитет -все ограничивается только народом, и то в последнее время и он испортился из-за коррупции, жажды наживы, нищеты-факторы которые заглушают человечество внутри себя и уничтожают то что было взращено когда то славным советским человеком.
А про КЗ и речи нет..
В статье Тайм сказано что 43% американцев испытывают стресс из-за состояния системы здравоохранения
Цитата: андремас от 28.05.2018 14:36:09
Мужик тот живёт в Калифорнии всю жизнь, родители мигрировали.
А про КЗ и речи нет..
В статье Тайм сказано что 43% американцев испытывают стресс из-за состояния системы здравоохранения
Мужик тот живёт в Калифорнии всю жизнь, родители мигрировали.
А про КЗ и речи нет..
В статье Тайм сказано что 43% американцев испытывают стресс из-за состояния системы здравоохранения
я понял что сказано в статье, все таки медицинскую школу UCLA закончил ,я к тому что везде есть проблемы, КЗ это сравнение, просто я здесь и там жил, поэтому тем более если он живет в штатах он должен знать как работает система