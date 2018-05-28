Тарирберген проводит опрос о Крымском мосте

Цитата: Dior от

Интересно, что "оборотни" сейчас выть будут, которые не признают Крым Российским. А, оборотни? Скулите. Вас меньшинство Интересно, что "оборотни" сейчас выть будут, которые не признают Крым Российским. А, оборотни? Скулите. Вас меньшинство

беги за "дошираком" - БОЛЬШИНСТВО ТЫ НАШЕне буду выкладывать давать повод ватниками- портянкам " поскулить " - про то как россияне ( молодые , даже школьники ) знают историю своей страны - особенно Великую Отечественную Войну ,фули молодежь такая - сейчас многие российские говно каналы смотрят - особенно новости - читать же ( и соображать и анализировать ) НЕ МОГУТ