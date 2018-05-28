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Тарирберген проводит опрос о Крымском мосте
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danilov 28 Мая 2018 в 18:53:17
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dior 28.05.2018 в 19:10:50   # 678983
Интересно, что "оборотни" сейчас выть будут, которые не признают Крым Российским. А, оборотни? Скулите. Вас меньшинство
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  едридмадрид 28.05.2018 в 19:14:55   # 678984
Цитата: Dior от 28.05.2018 19:10:50
Интересно, что "оборотни" сейчас выть будут, которые не признают Крым Российским. А, оборотни? Скулите. Вас меньшинство


беги за "дошираком" - БОЛЬШИНСТВО ТЫ НАШЕ

не буду выкладывать давать повод ватниками- портянкам " поскулить " - про то как россияне ( молодые , даже школьники ) знают историю своей страны - особенно Великую Отечественную Войну ,

фули молодежь такая - сейчас многие российские говно каналы смотрят - особенно новости - читать же ( и соображать и анализировать ) НЕ МОГУТ
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  SVOY 28.05.2018 в 19:30:02   # 678988
Крым и Крымский мост это вовины амбиции, нахуй не нужные россиянам. Но платить за эти амбиции будет народ. Очень дорого и очень долго.
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  едридмадрид 28.05.2018 в 19:39:38   # 678990
Цитата: SVOY от 28.05.2018 19:30:02
Крым и Крымский мост это вовины амбиции, нахуй не нужные россиянам. Но платить за эти амбиции будет народ. Очень дорого и очень долго.


иногда понты ( амбиции дороже денег )

фули всю внешную политику просрали , скоро в Грузии - НАТО будет , не удивлюсь на границе с Белгородской облости , со стороны Украины - тоже через некоторое время НАТО стоять будет

весь мир уже плюется при упоминаниии России с его новорусским миром ( который Кремль повесивь на уши россиянам и прочим - спустиль потом эту идею в унитаз), -

про экономику внутренную ( можно промолчать ) уже офф на последнем Петербурском форуме - озвучиваються проблемы

зато крымскиймостнаш - который пока какой небудь дебил не взорвал

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  андремас 28.05.2018 в 19:44:21   # 678992
Собрался кружок....

Жгите!
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  GoodZone 28.05.2018 в 19:46:20   # 678993
Последний мужчина хорошо сказал! Это "политически подкованному" антиватнико-антипутинскому МЕНЬШИНСТВУ... Вы можете хоть от**сать сами себе, НО мост построен, Крым в России, Путин - президент...
Кстати были в 1917 году меньшевики - не верили в рабочий класс и крестьянство...
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  Kol 28.05.2018 в 19:46:45   # 678994
https://youtu.be/B0C3_NHoVrY
Здесь вся сущность Танирбергена.
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  Николаz 28.05.2018 в 19:59:27   # 678996
Промолчу как Путин всё проср...л, а выдаёт за достижение.
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  едридмадрид 28.05.2018 в 19:59:37   # 678997
Цитата: GoodZone от 28.05.2018 19:46:20
Последний мужчина хорошо сказал! Это "политически подкованному" антиватнико-антипутинскому МЕНЬШИНСТВУ... Вы можете хоть от**сать сами себе, НО мост построен, Крым в России, Путин - президент...
Кстати были в 1917 году меньшевики - не верили в рабочий класс и крестьянство...


как говорится покарал за незнание темы

короче , чел под ником ГУДЗОН -я вот не понимаю вроде твердый ватники- про проладку которая с годами превратилась в портянку - тоесть вроде старый (типа "мудренный" ) ватник с "яйцами с которых песок сыпится" - не то что сопливая тупая проплаченная тутешная ватная молодежь,

и такое позорное , на троечку познание в истории СССР

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  едридмадрид 28.05.2018 в 20:04:15   # 678998
так вот

" История России. Том 2. XIX–XX века. Учебное издание
Авторы: В. Болоцких, В. Деев, В. Кузнецов"

" Такой союз имел под собой мощную социальную базу так как рабочие , крестьяне и солдаты в 1917 году больше частью не разделяли социалистические партии ( а большевики- коммунисты тоже партия) , А ПОДДЕРЖИВАЛИ ВСЕХ ВХОДИВШИХ В СОСТАВ СОВЕТОВ "

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  Zoggyla 28.05.2018 в 20:05:46   # 678999
Ты, пип пип блин, пип пип сударь либерастный, когда людей оскорблядь прекратишь?Админ, пип пип макни его по полной!
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  едридмадрид 28.05.2018 в 20:09:53   # 679001
продолжаем там же

" В марте -апреле 1917 года на 94 крупнейших заводах Петрограда с 356 тысячами рабочих политическое предпочтение распределялось следующим образом

14,6% - поддерживали большевиков

10,2% -поддерживали меньшевиков и эсеров

а остальные 69,5%- не определили своё отношения к партиям , но рассматривали все партии Петросовета как социалистические и не видели особой разницу между ними "

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  едридмадрид 28.05.2018 в 20:10:48   # 679002
Цитата: Zoggyla от 28.05.2018 20:05:46
Ты, пип пип блин, пип пип сударь либерастный, когда людей оскорблядь прекратишь?Админ, пип пип макни его по полной!


стучать и жаловаться - западдло ,

иди лучше историю учи
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  Zoggyla 28.05.2018 в 20:11:59   # 679003
Цитата: едридмадрид от 28.05.2018 20:10:48
Цитата: Zoggyla от 28.05.2018 20:05:46
Ты, пип пип блин, пип пип сударь либерастный, когда людей оскорблядь прекратишь?Админ, пип пип макни его по полной!


стучать и жаловаться - западдло ,

иди лучше историю учи
тебе то как раз и не впадлу- это я точно знаю.
ЗЫ. Хамство должно быть наказано.
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  старик 28.05.2018 в 20:14:02   # 679004
Мужик хорошо сказал, мол мост для людей и это хорошо, мое мнение такое же.
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  едридмадрид 28.05.2018 в 20:15:43   # 679005
да и ещё про историю

особенно касаемо что рабочие и крестьяне , солдаты и прочие те годы

Раскол РСДРП ( Российская социал-демократическая РАБОЧАЯ партия )на меньшевистскую и большевистскую фракции к ноябрю 1917 становится окончательным

так что если бы не масса рабочих и их поддержка - революции бы не было , а партия РСДРП - была и там были меншевики

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  GoodZone 28.05.2018 в 20:16:52   # 679006
едридмадрид 28.05.2018 в 20:04:15 # 678998

И что это меняет, ты хотел сказать, что меньшевики отпочковались от большевиков? И?
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  едридмадрид 28.05.2018 в 20:20:56   # 679007
Цитата: Zoggyla от 28.05.2018 20:11:59
Цитата: едридмадрид от 28.05.2018 20:10:48
Цитата: Zoggyla от 28.05.2018 20:05:46
Ты, пип пип блин, пип пип сударь либерастный, когда людей оскорблядь прекратишь?Админ, пип пип макни его по полной!


стучать и жаловаться - западдло ,

иди лучше историю учи
тебе то как раз и не впадлу- это я точно знаю.
ЗЫ. Хамство должно быть наказано.


а ты что впрягаешся за своего куратора - он что реально такой беспомошный как и все тут диванные ватники -портянки , я вам тему( кость) кинул -вот теперь и облизывайте

фули это же для тупых про меньшевиков написать( прпердеть )

и их МЕНЬШЕВИКОВ из далекого 1917 года связать с ПУТИНЫМ президентом , КРЫМОМ и ещё в кучу всякого всяго

как говориться нахер КАЧЕСТВО - главное массовость и количество
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  едридмадрид 28.05.2018 в 20:23:31   # 679008
Цитата: GoodZone от 28.05.2018 20:16:52
едридмадрид 28.05.2018 в 20:04:15 # 678998

И что это меняет, ты хотел сказать, что меньшевики отпочковались от большевиков? И?


тему закрыли смотри года и месяцы,
фули для массы портянок ты как то тянешь на знатока ,
но для меня так " мелочь пузатая " в этой помойке ( как выразился портфил)

так что бери зачетку и иди учи , будет тема новая подискусируем , ну а так мимо кассы

P.s. и забери своего жалобщика нечто под ником ЗОГУЛЯ , скоро каникулы пусть хоть воздухом подышит - пока ты ГУДЗОН будешь гранит науки грызть
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  Zoggyla 28.05.2018 в 20:30:13   # 679009
Мне по хрену ваши академические трения. Я за корректность и уважение к оппоненту. Ну раз тебя взволновал вопрос про б и м. То основное их отличие было в революционности и масштабности партии. Б были за реальное революционное членство в партии, а м за любого сочуствующего ( необязательно принимающего участие в ревборьбе). Иначе говоря, КПСС с 60х годов стала воплощением мечты м.
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  GoodZone 28.05.2018 в 20:31:40   # 679010
Опять прорвало, чудес не бывает...
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  Dior 28.05.2018 в 20:43:30   # 679011
Цитата: SVOY от 28.05.2018 19:30:02
Крым и Крымский мост это вовины амбиции, нахуй не нужные россиянам. Но платить за эти амбиции будет народ. Очень дорого и очень долго.

А то, что за аренду Севастополя теперь никто не платит ничего? Нет? И доход от Крыма теперь в РФ перетекает. И на эти деньги мост построили. Не вариант?
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  Dior 28.05.2018 в 20:49:27   # 679012
Цитата: едридмадрид от 28.05.2018 19:14:55
Цитата: Dior от 28.05.2018 19:10:50
Интересно, что "оборотни" сейчас выть будут, которые не признают Крым Российским. А, оборотни? Скулите. Вас меньшинство


беги за "дошираком" - БОЛЬШИНСТВО ТЫ НАШЕ

не буду выкладывать давать повод ватниками- портянкам " поскулить " - про то как россияне ( молодые , даже школьники ) знают историю своей страны - особенно Великую Отечественную Войну ,

фули молодежь такая - сейчас многие российские говно каналы смотрят - особенно новости - читать же ( и соображать и анализировать ) НЕ МОГУТ

Интересно наблюдать за тобой и тебе подобной было-массой.
Как я и предрекал. СКУЛИ ОБОРОТЕНЬ, СКУЛИ.

И не забудь ответить на этот пост*
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  Пермяк 28.05.2018 в 21:13:42   # 679013
Цитата: едридмадрид от 28.05.2018 20:09:53
продолжаем там же

" В марте -апреле 1917 года на 94 крупнейших заводах Петрограда с 356 тысячами рабочих политическое предпочтение распределялось следующим образом

14,6% - поддерживали большевиков

10,2% -поддерживали меньшевиков и эсеров

а остальные 69,5%- не определили своё отношения к партиям , но рассматривали все партии Петросовета как социалистические и не видели особой разницу между ними "



Революционная ситуация в том и заключается, что большинству народа становится похеру кто возьмёт власть,
когда правящая верхушка ничего не делает, только использует свои должности что бы красть.
Народ перестаёт ее поддерживать, народу становится все равно кто кого сожрет в результате дворцовых интриг, переворотов и т.д.
Именно это и демонстрирует твоя выкладка в процентах.
В таких условиях (когда основной массе плевать) и совершаются революции, а завести несколько сот, тысяч, радикально настроенных возмущённых никогда проблемой не было.

Отсюда и рецепт «хорошей» революции:
- карета с золотом (баксами);
- тысяча-две профессиональных «революционеров»;
- опатия народа.
Всё! Власть меняется на раз!
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  Zoggyla 28.05.2018 в 21:33:14   # 679015
Применительно к современности примерно так.
Интересен опыт всех этих оранжевых, радужных и прочих "революций"- никакого созидательного эффекта, а банальный перераздел собственности.
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  Пермяк 28.05.2018 в 22:37:20   # 679018
Цитата: Zoggyla от 28.05.2018 21:33:14
Применительно к современности примерно так.
Интересен опыт всех этих оранжевых, радужных и прочих "революций"- никакого созидательного эффекта, а банальный перераздел собственности.


Да не только к современности, ну возьми к примеру 1917 год. Коммунистов 100 лет тому назад всего пару сотен привезли, но с хорошим баблом, и каков был эффект! Уууу!
А все почему? А вот потому.
Что, в России жилось хуже, чем в Европе?
Нет, так же паршиво.
Народ просто нейтрально, а где-то и с сочуствием отнесся к свержению министров-капиталистов, а точнее — пролезшего во власть ворья и понеслась!
Ну а потом, в отличии от современных борцунов у коммунистов была идея и воля работать над ней без устали, не просто трепаться, а ставить задачи и добиваться, отсюда и успех.
А современные борцуны действительно, только ради того и затевают балаган, что-бы завтра занять должности свергнутых сегодня.
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  Ал 28.05.2018 в 22:38:20   # 679019
Quote:
«Мост наш!»
Наталья Радулова узнала, что дала и чего лишила жителей Крыма эпохальная стройка
21.05.2018
За «стройку века» заплатила не только казна, но и местные жители, оказавшиеся в зоне строительства. Счета, понятное дело, у разных людей — разные…
...
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3618972?from=doc_mail

На удивление обошлось без традиционного срача под такими темами диванных "военов"...
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  Пермяк 28.05.2018 в 23:09:28   # 679021
Ал, извиняюсь, печатаю с телефона, случайно минусанул
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  Ал 28.05.2018 в 23:16:42   # 679022
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  Ал 28.05.2018 в 23:23:04   # 679024
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