Тарирберген проводит опрос о Крымском мосте

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danilov 28 Мая 2018 в 18:53:17
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 28.05.2018 в 19:14:55 # 678984
Цитата: Dior от 28.05.2018 19:10:50
Интересно, что "оборотни" сейчас выть будут, которые не признают Крым Российским. А, оборотни? Скулите. Вас меньшинство
Интересно, что "оборотни" сейчас выть будут, которые не признают Крым Российским. А, оборотни? Скулите. Вас меньшинство
беги за "дошираком" - БОЛЬШИНСТВО ТЫ НАШЕ
не буду выкладывать давать повод ватниками- портянкам " поскулить " - про то как россияне ( молодые , даже школьники ) знают историю своей страны - особенно Великую Отечественную Войну ,
фули молодежь такая - сейчас многие российские говно каналы смотрят - особенно новости - читать же ( и соображать и анализировать ) НЕ МОГУТ
едридмадрид 28.05.2018 в 19:39:38 # 678990
Цитата: SVOY от 28.05.2018 19:30:02
Крым и Крымский мост это вовины амбиции, нахуй не нужные россиянам. Но платить за эти амбиции будет народ. Очень дорого и очень долго.
Крым и Крымский мост это вовины амбиции, нахуй не нужные россиянам. Но платить за эти амбиции будет народ. Очень дорого и очень долго.
иногда понты ( амбиции дороже денег )
фули всю внешную политику просрали , скоро в Грузии - НАТО будет , не удивлюсь на границе с Белгородской облости , со стороны Украины - тоже через некоторое время НАТО стоять будет
весь мир уже плюется при упоминаниии России с его новорусским миром ( который Кремль повесивь на уши россиянам и прочим - спустиль потом эту идею в унитаз), -
про экономику внутренную ( можно промолчать ) уже офф на последнем Петербурском форуме - озвучиваються проблемы
зато крымскиймостнаш - который пока какой небудь дебил не взорвал
Жгите!
Кстати были в 1917 году меньшевики - не верили в рабочий класс и крестьянство...
Здесь вся сущность Танирбергена.
едридмадрид 28.05.2018 в 19:59:37 # 678997
Цитата: GoodZone от 28.05.2018 19:46:20
Последний мужчина хорошо сказал! Это "политически подкованному" антиватнико-антипутинскому МЕНЬШИНСТВУ... Вы можете хоть от**сать сами себе, НО мост построен, Крым в России, Путин - президент...
Кстати были в 1917 году меньшевики - не верили в рабочий класс и крестьянство...
Последний мужчина хорошо сказал! Это "политически подкованному" антиватнико-антипутинскому МЕНЬШИНСТВУ... Вы можете хоть от**сать сами себе, НО мост построен, Крым в России, Путин - президент...
Кстати были в 1917 году меньшевики - не верили в рабочий класс и крестьянство...
как говорится покарал за незнание темы
короче , чел под ником ГУДЗОН -я вот не понимаю вроде твердый ватники- про проладку которая с годами превратилась в портянку - тоесть вроде старый (типа "мудренный" ) ватник с "яйцами с которых песок сыпится" - не то что сопливая тупая проплаченная тутешная ватная молодежь,
и такое позорное , на троечку познание в истории СССР
едридмадрид 28.05.2018 в 20:04:15 # 678998
" История России. Том 2. XIX–XX века. Учебное издание
Авторы: В. Болоцких, В. Деев, В. Кузнецов"
" Такой союз имел под собой мощную социальную базу так как рабочие , крестьяне и солдаты в 1917 году больше частью не разделяли социалистические партии ( а большевики- коммунисты тоже партия) , А ПОДДЕРЖИВАЛИ ВСЕХ ВХОДИВШИХ В СОСТАВ СОВЕТОВ "
едридмадрид 28.05.2018 в 20:09:53 # 679001
" В марте -апреле 1917 года на 94 крупнейших заводах Петрограда с 356 тысячами рабочих политическое предпочтение распределялось следующим образом
14,6% - поддерживали большевиков
10,2% -поддерживали меньшевиков и эсеров
а остальные 69,5%- не определили своё отношения к партиям , но рассматривали все партии Петросовета как социалистические и не видели особой разницу между ними "
едридмадрид 28.05.2018 в 20:10:48 # 679002
Цитата: Zoggyla от 28.05.2018 20:05:46
Ты, пип пип блин, пип пип сударь либерастный, когда людей оскорблядь прекратишь?Админ, пип пип макни его по полной!
Ты, пип пип блин, пип пип сударь либерастный, когда людей оскорблядь прекратишь?Админ, пип пип макни его по полной!
стучать и жаловаться - западдло ,
иди лучше историю учи
Цитата: едридмадрид от 28.05.2018 20:10:48тебе то как раз и не впадлу- это я точно знаю.
стучать и жаловаться - западдло ,
иди лучше историю учи
Цитата: Zoggyla от 28.05.2018 20:05:46
Ты, пип пип блин, пип пип сударь либерастный, когда людей оскорблядь прекратишь?Админ, пип пип макни его по полной!
Ты, пип пип блин, пип пип сударь либерастный, когда людей оскорблядь прекратишь?Админ, пип пип макни его по полной!
стучать и жаловаться - западдло ,
иди лучше историю учи
ЗЫ. Хамство должно быть наказано.
едридмадрид 28.05.2018 в 20:15:43 # 679005
особенно касаемо что рабочие и крестьяне , солдаты и прочие те годы
Раскол РСДРП ( Российская социал-демократическая РАБОЧАЯ партия )на меньшевистскую и большевистскую фракции к ноябрю 1917 становится окончательным
так что если бы не масса рабочих и их поддержка - революции бы не было , а партия РСДРП - была и там были меншевики
И что это меняет, ты хотел сказать, что меньшевики отпочковались от большевиков? И?
едридмадрид 28.05.2018 в 20:20:56 # 679007
Цитата: Zoggyla от 28.05.2018 20:11:59
ЗЫ. Хамство должно быть наказано.
Цитата: едридмадрид от 28.05.2018 20:10:48тебе то как раз и не впадлу- это я точно знаю.
стучать и жаловаться - западдло ,
иди лучше историю учи
Цитата: Zoggyla от 28.05.2018 20:05:46
Ты, пип пип блин, пип пип сударь либерастный, когда людей оскорблядь прекратишь?Админ, пип пип макни его по полной!
Ты, пип пип блин, пип пип сударь либерастный, когда людей оскорблядь прекратишь?Админ, пип пип макни его по полной!
стучать и жаловаться - западдло ,
иди лучше историю учи
ЗЫ. Хамство должно быть наказано.
а ты что впрягаешся за своего куратора - он что реально такой беспомошный как и все тут диванные ватники -портянки , я вам тему( кость) кинул -вот теперь и облизывайте
фули это же для тупых про меньшевиков написать( прпердеть )
и их МЕНЬШЕВИКОВ из далекого 1917 года связать с ПУТИНЫМ президентом , КРЫМОМ и ещё в кучу всякого всяго
как говориться нахер КАЧЕСТВО - главное массовость и количество
едридмадрид 28.05.2018 в 20:23:31 # 679008
Цитата: GoodZone от 28.05.2018 20:16:52
едридмадрид 28.05.2018 в 20:04:15 # 678998
И что это меняет, ты хотел сказать, что меньшевики отпочковались от большевиков? И?
едридмадрид 28.05.2018 в 20:04:15 # 678998
И что это меняет, ты хотел сказать, что меньшевики отпочковались от большевиков? И?
тему закрыли смотри года и месяцы,
фули для массы портянок ты как то тянешь на знатока ,
но для меня так " мелочь пузатая " в этой помойке ( как выразился портфил)
так что бери зачетку и иди учи , будет тема новая подискусируем , ну а так мимо кассы
P.s. и забери своего жалобщика нечто под ником ЗОГУЛЯ , скоро каникулы пусть хоть воздухом подышит - пока ты ГУДЗОН будешь гранит науки грызть
Цитата: SVOY от 28.05.2018 19:30:02
Крым и Крымский мост это вовины амбиции, нахуй не нужные россиянам. Но платить за эти амбиции будет народ. Очень дорого и очень долго.
Крым и Крымский мост это вовины амбиции, нахуй не нужные россиянам. Но платить за эти амбиции будет народ. Очень дорого и очень долго.
А то, что за аренду Севастополя теперь никто не платит ничего? Нет? И доход от Крыма теперь в РФ перетекает. И на эти деньги мост построили. Не вариант?
Цитата: едридмадрид от 28.05.2018 19:14:55
беги за "дошираком" - БОЛЬШИНСТВО ТЫ НАШЕ
не буду выкладывать давать повод ватниками- портянкам " поскулить " - про то как россияне ( молодые , даже школьники ) знают историю своей страны - особенно Великую Отечественную Войну ,
фули молодежь такая - сейчас многие российские говно каналы смотрят - особенно новости - читать же ( и соображать и анализировать ) НЕ МОГУТ
Цитата: Dior от 28.05.2018 19:10:50
Интересно, что "оборотни" сейчас выть будут, которые не признают Крым Российским. А, оборотни? Скулите. Вас меньшинство
Интересно, что "оборотни" сейчас выть будут, которые не признают Крым Российским. А, оборотни? Скулите. Вас меньшинство
беги за "дошираком" - БОЛЬШИНСТВО ТЫ НАШЕ
не буду выкладывать давать повод ватниками- портянкам " поскулить " - про то как россияне ( молодые , даже школьники ) знают историю своей страны - особенно Великую Отечественную Войну ,
фули молодежь такая - сейчас многие российские говно каналы смотрят - особенно новости - читать же ( и соображать и анализировать ) НЕ МОГУТ
Интересно наблюдать за тобой и тебе подобной было-массой.
Как я и предрекал. СКУЛИ ОБОРОТЕНЬ, СКУЛИ.
И не забудь ответить на этот пост*
Цитата: едридмадрид от 28.05.2018 20:09:53
продолжаем там же
" В марте -апреле 1917 года на 94 крупнейших заводах Петрограда с 356 тысячами рабочих политическое предпочтение распределялось следующим образом
14,6% - поддерживали большевиков
10,2% -поддерживали меньшевиков и эсеров
а остальные 69,5%- не определили своё отношения к партиям , но рассматривали все партии Петросовета как социалистические и не видели особой разницу между ними "
продолжаем там же
" В марте -апреле 1917 года на 94 крупнейших заводах Петрограда с 356 тысячами рабочих политическое предпочтение распределялось следующим образом
14,6% - поддерживали большевиков
10,2% -поддерживали меньшевиков и эсеров
а остальные 69,5%- не определили своё отношения к партиям , но рассматривали все партии Петросовета как социалистические и не видели особой разницу между ними "
Революционная ситуация в том и заключается, что большинству народа становится похеру кто возьмёт власть,
когда правящая верхушка ничего не делает, только использует свои должности что бы красть.
Народ перестаёт ее поддерживать, народу становится все равно кто кого сожрет в результате дворцовых интриг, переворотов и т.д.
Именно это и демонстрирует твоя выкладка в процентах.
В таких условиях (когда основной массе плевать) и совершаются революции, а завести несколько сот, тысяч, радикально настроенных возмущённых никогда проблемой не было.
Отсюда и рецепт «хорошей» революции:
- карета с золотом (баксами);
- тысяча-две профессиональных «революционеров»;
- опатия народа.
Всё! Власть меняется на раз!
Интересен опыт всех этих оранжевых, радужных и прочих "революций"- никакого созидательного эффекта, а банальный перераздел собственности.
Цитата: Zoggyla от 28.05.2018 21:33:14
Применительно к современности примерно так.
Интересен опыт всех этих оранжевых, радужных и прочих "революций"- никакого созидательного эффекта, а банальный перераздел собственности.
Применительно к современности примерно так.
Интересен опыт всех этих оранжевых, радужных и прочих "революций"- никакого созидательного эффекта, а банальный перераздел собственности.
Да не только к современности, ну возьми к примеру 1917 год. Коммунистов 100 лет тому назад всего пару сотен привезли, но с хорошим баблом, и каков был эффект! Уууу!
А все почему? А вот потому.
Что, в России жилось хуже, чем в Европе?
Нет, так же паршиво.
Народ просто нейтрально, а где-то и с сочуствием отнесся к свержению министров-капиталистов, а точнее — пролезшего во власть ворья и понеслась!
Ну а потом, в отличии от современных борцунов у коммунистов была идея и воля работать над ней без устали, не просто трепаться, а ставить задачи и добиваться, отсюда и успех.
А современные борцуны действительно, только ради того и затевают балаган, что-бы завтра занять должности свергнутых сегодня.
«Мост наш!»
Наталья Радулова узнала, что дала и чего лишила жителей Крыма эпохальная стройка
21.05.2018
За «стройку века» заплатила не только казна, но и местные жители, оказавшиеся в зоне строительства. Счета, понятное дело, у разных людей — разные…
...
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3618972?from=doc_mail
Наталья Радулова узнала, что дала и чего лишила жителей Крыма эпохальная стройка
21.05.2018
За «стройку века» заплатила не только казна, но и местные жители, оказавшиеся в зоне строительства. Счета, понятное дело, у разных людей — разные…
...
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3618972?from=doc_mail
На удивление обошлось без традиционного срача под такими темами диванных "военов"...
Цитата: Пермяк от 28.05.2018 23:09:28
Не проблема...
Цитата: GoodZone от 28.05.2018 20:31:40Дык
Опять прорвало, чудес не бывает...
Опять прорвало, чудес не бывает...