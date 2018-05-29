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Убийство Ratel.kz
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danilov 29 Мая 2018 в 14:57:47
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  Dragon 29.05.2018 в 15:13:00   # 679126
Свобода слова? Нет не слышали!
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  jumanjiqz 29.05.2018 в 15:29:50   # 679132
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  stone 29.05.2018 в 15:45:28   # 679137
Был сайт радиоточка кз , был там раздел
"Кто владеет КЗ" всю инфу брали из открытых источников , не понравилось , закрыли.
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  NBE 29.05.2018 в 15:45:36   # 679138
ratel.kz был отличным новостным сайтом, поднимавший такие темы, которые другие и подходить боялись. Очень жалко что закрывают такие сайты, без свободы слова у нас не будет ничего. Сейчас нам остается срать в комментах, других рычагов у нас не остается. Красивые слова Пермяка, что нужно указывать государству его недостатки или слова jumanjiqz, что у нас же лучше, чем в африке - он вроде бы и правильные, но какие то все таки неправильные...
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  Dragon 29.05.2018 в 15:51:59   # 679140
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  Walter 29.05.2018 в 15:56:47   # 679141
Согласен что рател был нормальным новостным сайтом до определенного времени. Пока ребятами не почувствовали запах денег и вкус крови. Одна очень широко известная в узких кругах особа выписала им наряд для отжима у Какимжанова дорожного бизнеса, потом у как сама стала этим заниматься. Но как гоится не на того нарвались. 50 лямов, по пизде мешалкой и алявидерчи. А особа это а что особа - я вас ребята не знаю кто вы такие. Вот так всегда в таких ситуациях. Не по наслышке знаю, кто с ним раньше работал тот и работает. И с бизнесом у него все ОК.
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