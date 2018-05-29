Убийство Ratel.kz

ratel.kz был отличным новостным сайтом, поднимавший такие темы, которые другие и подходить боялись. Очень жалко что закрывают такие сайты, без свободы слова у нас не будет ничего. Сейчас нам остается срать в комментах, других рычагов у нас не остается. Красивые слова Пермяка, что нужно указывать государству его недостатки или слова jumanjiqz, что у нас же лучше, чем в африке - он вроде бы и правильные, но какие то все таки неправильные...
Согласен что рател был нормальным новостным сайтом до определенного времени. Пока ребятами не почувствовали запах денег и вкус крови. Одна очень широко известная в узких кругах особа выписала им наряд для отжима у Какимжанова дорожного бизнеса, потом у как сама стала этим заниматься. Но как гоится не на того нарвались. 50 лямов, по пизде мешалкой и алявидерчи. А особа это а что особа - я вас ребята не знаю кто вы такие. Вот так всегда в таких ситуациях. Не по наслышке знаю, кто с ним раньше работал тот и работает. И с бизнесом у него все ОК.