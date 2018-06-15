Признаки зажиточности в Британии в прошлом

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danilov 15 Июня 2018 в 17:10:57
На твит посыпались тысячи ответов. Они очень интересны в плане выявления уровня жизни в Британии. Cлово posh в Британии используется, как маркер того, что человек уже живет выше среднего, я даже не знаю как его перевести, может быть подойдет слово – престижный, богатенький, понтовый. В Британии до сих пор общество классовое, так вот слово posh никогда в этом смысле не используется upper-middle классом и upper классом, потому как они и есть posh с позиции 90 процентов населения
Комментаторы не всегда указывали в какие годы они были детьми, но большинство говорило о конце 70х, 80х и начале 90х.
Вот что писали:
-- Пульт для телевизора. Я родилась в 82 году, и до моих 15 лет у нас не было тв с пультом
-- Мыло, крем для рук и полотенца в туалете
- - Пудинг каждый день и даже приготовленный дома. Для нас это было лакомство только по воскресеньям
-- Машина, цветной телевизор, телефон
- - Спагетти НЕ из консервных банок. (дада, в британии продаются до сих пор спагетти в консервных банках, как и бобы)
- -Тканевые салфетки
-- Две ванные комнаты в доме
-- Холодильник, не видел холодильников в домах до 70х годов
- - Дыня перед обедом как аперитив. Когда я спросил маму, можно ли мне закуску перед едой, она мне дала батончик марс
-- Кока-кола в обычный день, а не на день рождения
-- Пармезан со спагетти
- - Фрукты в доме, когда в никто в семье не болел ( не раз встречающийся коммент)
- -В 60е мой отец чинил что-то в доме у заказчика и вернулся от него с ананасом, мы, дети, были поражены
-- Туалет в доме, а не снаружи, горячая вода, ковры, карманные деньги, велик, курица по воскресеньям (про туалет и ванну в доме очень часто писали)
- Настоящая кукла барби со сгибающимися коленями
-- Пианино или рояль в доме
-- Когда младшие не донашивали одежду за старшими.
- -Я поступил в универ в 97 году, один из моих друзей был поражен, когда мы приготовили сухие макароны, его мама держала такие макароны в банках как украшение на кухне. И он не представлял, что они съедобные
- -В конце 50х у нас в школе был парень, который ходил к дантисту, даже когда у него ничего ен болело, просто на проверки
- -Я не понимал, что мы жили бедно, пока не сходил к одноклассникам из моей новой понтовой grammar school в гости, у них была горячая вода, телефон, холодильник и ванная комната
- -When friends call tea - dinner or supper.
Я этот коммент специально на английском оставила. Он тоже часто встречается. Дело в том, что слово tea (чай) в среде рабочего класса обычно обозначал обед или ужин. Я часто слышу, как неправильно переводят это слово в России в фильмах, когда речь идет о рабочем классе в Британии
-- When I was a kid I thought that anyone who had soft toilet paper was posh. We had Izal - it didn't clean really clean the poo off your b*m, it just redistributed it.
Этот коммент тоже оставлю в оригинале, так как он касается проблемы с туалетной бумагой, на которую постоянно ссылаются либералы в спорах про жизнь в СССР. Перевод "Когда я был ребенком, я думал, что те, у кого есть мягкая туалетная бумага были богатенькими, у нас был Изал, эта бумага ничего не вытерала, а скорее распределяла". Так что да, в Великой Британии с хорошей туалетной бумагой тоже были проблемы
- -Supper not tea, things to read in the loo, photos of parents at boarding school, old antiques, everything a bit shabby. My mum kept the house too clean to be properly posh
коммент тоже в оригинале. Потому что очень показывает разность классов. «Книжки в туалете, фото родителей в частных школах, антиквариат, немного затертый и запущенный вид интерьера. Моя мама поддерживала в доме слишком большую чистоту, поэтому он не выглядел как posh».
Последний коммент интересен тем, что четко выявляет один из маркеров высших классов в Британии. Им ничего уже не надо никому доказывать, и поэтому некая запущенность, во внешнем виде и интерьере, иногда даже грязь, считается хорошим тоном.
Еще очень многие писали о стесненных жилищных условиях в плане метража, когда у разнополых детей были отдельный комнаты, это уже считалось posh
Адепты мифа и загробной жизни на западе часто не верят моим постам и говорят, что я всё очерняю. Поэтому такие комменты от аборигенов - очень интересны и ценны.
Сейчас маркеры зажиточности поменялись. Дешевая калорийная еда доступна многим, ожирение уже признак бедности. Но до сих пор в Британии огромное количество бедных работающих, подчеркну, людей, которые пользуются food banks, т.е. получают еду по карточкам по сути. О современных маркерах зажиточности и классовой разделенности я напишу в другой раз.
Еще замечу один важнейший момент, который игнорируется многими «экспертами». В начале 90х в Британии был сильнейший экономический кризис и мощнейшая инфляция. Это был вообще кризис всей западной экономики, наиболее пострадали США и Британия. Кризис был такой серьезный, что мог бы похоронить экономику Британии. Западная экономика не самодостаточна, это экономика экспансивного типа, и когда заканчиваются регионы экспансии и колонизации – наступает кризис.
Что спасло Британию и США? – проигрыш СССР в холодной войне, а по сути сдача страны горбачевым и народом, и развал и экономическое закабаление РФ и бывших республик СССР. Вот в России день официальной сдачи империи и колониального закабаления празднуется с помпой 12 июня. Шизофрения, полная шизофрения. Сначала люди выходят на бессмертный полк, а потом идут праздновать предательство подвига своих отцов и дедов и статус колонии.
Как раз после развала СССР в Британии начался мощнейший беспрецедентный рост, который продолжался до кризиса 2008 года. Но и после кризиса 2008- уровень жизни в Британии остается раз в 10 выше уровня жизни в РФ, потому как РФ стала колонией.
А во времена СССР уровень жизни был по многим показателям одинаков, а по многим – в СССР выше, как например доступ к хорошему образованию, медицине, всяким санаториям, что для запада неслыхано, бесплатному жилью, и всяким другим соц гарантиям. Даже с совершенно ублюдочной и искусственной политикой дефицита в СССР – все равно не сильно отставали. А проблему дефицита можно было решить легко и просто, только проблема в том, что лидеров СССР это особо не волновало, так как цели были не национальное процветание, а идеологическая победа коммунизма в СССР и по всему миру.
https://www.facebook.com/Kazpost/posts/2025234094213629
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: jumanjiqz от 15.06.2018 17:43:52ну это же копипаст!
Я не понял, портфель или едрид купили account(специально на английском оставил) у Данилова!?
Я не понял, портфель или едрид купили account(специально на английском оставил) у Данилова!?
Цитата: Софруджу от 15.06.2018 19:58:50
Хороший материал. Люди, хая СССР, часто забывают, что технический прогресс идёт в любом случае. И не надо сравнивать нынешние, скажем, компьютеры с жизнью в СССР. В самом СССР в 1950 и 1975 году тоже жили совсем неодинаково. Как видим, и на Западе у людей не было простых, с современной точки зрения, вещей
Хороший материал. Люди, хая СССР, часто забывают, что технический прогресс идёт в любом случае. И не надо сравнивать нынешние, скажем, компьютеры с жизнью в СССР. В самом СССР в 1950 и 1975 году тоже жили совсем неодинаково. Как видим, и на Западе у людей не было простых, с современной точки зрения, вещей
Ну для сравнения:Рынок в Краснослободске, 1952 год, Мордовия