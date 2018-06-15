Признаки зажиточности в Британии в прошлом

Хороший материал. Люди, хая СССР, часто забывают, что технический прогресс идёт в любом случае. И не надо сравнивать нынешние, скажем, компьютеры с жизнью в СССР. В самом СССР в 1950 и 1975 году тоже жили совсем неодинаково. Как видим, и на Западе у людей не было простых, с современной точки зрения, вещей