Налоги платят свободные, или От**битесь

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mitrich78 01 Августа 2018 в 10:13:36
Первые деньги на мой личный пенсионный счет упали в январе 1998 года, то есть с самого начала действия пенсионной накопительной системы. Время работало на меня, зарплата была неплохая, и к началу десятых годов на моем счету скопилась солидная сумма – на нее можно было купить, например, недвижимость за рубежом. Я бы, вероятно, так и сделала, если бы могла, покупать вторую квартиру «на старость» – вообще излюбленный способ инвестирования для неискушенных казахстанцев. В крайнем случае, я бы обратила эти деньги в доллары и положила на депозит в надежный банк. Чего я бы никогда не стала делать с честно заработанными деньгами, так это покупать на них ценные бумаги Министерства финансов, акции неизвестных сомнительных компаний или облигации какого-то азербайджанского банка. Это сделали менеджеры, назначенные государством управлять моими деньгами. Влиять на них, как и на многое другое в своей стране, я не могу. Результат известен – это уже часть новейшей истории. Азербайджанский банк обанкротился, директора компаний сбежали или сидят в тюрьме, ценные бумаги Минфина оказались просто бумажками. Девальвация и неумное, а местами и бесчестное управление обесценили мои пенсионные накопления.
Но я никогда всерьез не переживала по этому поводу. В глубине души я всегда предполагала именно такое развитие событий и воспринимала пенсионные отчисления как данность, как еще один налог. Примерно так же, судя по опросам, относится к пенсионке большинство казахстанцев. Хорошо, когда зарплата белая и компания делает пенсионные взносы, но полагаться на то, что государство сбережет твои деньги и по-честному выплатит пенсию? Нет, вся новейшая история отвечает на этот вопрос однозначно: полагаться не стоит, тебя скорее всего обманут. И я всегда рассчитывала исключительно на себя, там, где государство обязывало, – выполняла, там где можно было законно избежать его «заботы» – избегала. Как многие пишущие люди, я часто подрабатываю своим ремеслом в частном порядке – редактирую, пишу выступления и коммерческие тексты. И, конечно же, я никогда не делилась десятиной от такого заработка с пенсионной системой. Безответственно по отношению к стране? Не более чем страна безответственна по отношению ко мне.
В конце концов, я грамотней управляю своими финансами и в лопнувших банках их не держу.
В нашей стране огромная двухмиллионная армия так называемых самозанятых. Это люди, которые не полагаются на государство, не просят пособия, не ждут помощи, не сидят на нефтяной трубе, не воруют и не берут взятки, а строят свою жизнь, как могут. Они торгуют, тягают тележки на базарах и вокзалах, ремонтируют, убирают квартиры, делают массажи и маникюры, дают советы, сочиняют сценарии, ведут блоги, развозят людей на машинах…
Надо сказать, что до поры до времени власть не трогала эту категорию и в целом сквозь пальцы смотрела на налогообложение так называемых физических лиц. Человек кормит себя и свою семью, и хорошо. «Богатейте на здоровье!» – как говорил Дэн Сяо Пин. У нас никто особо не богател, но и хлеба с маслом не требовал: потеряв работу, казахстанцы не бегут регистрироваться на биржу труда, чтобы получать пособие, нет такой привычки. Размер пособий тому, разумеется, способствует. Даже если где-то у нас и есть «иждивенческие настроения», то реализовать их невозможно, с нашей властью не забалуешь. Она человека в инвалидной коляске заставит работать под бодрые лозунги, не то что давать реальные деньги здоровым людям, которые всего лишь потеряли работу. Но и за доходами-расходами простого человека рьяно не следили. Наше сосуществование с государством можно было назвать терпимым. Не надо нам вашей помощи, главное, не мешайте, с одной стороны, и не надо нам ваших копеечных налогов, только не клянчите помощь, с другой.
Но вот экономическая ситуация изменилась, денег в казне не хватает, и власть пристально присмотрелась к кошелькам своих граждан, тех самых «физических лиц».
Воинов дорог, как называют фрилансеров HR-специалисты, обязали делать ежемесячные пенсионные взносы, а все остальные, начиная от домохозяек и пенсионеров заканчивая детьми и студентами, с 2020 года должны будут сдавать декларацию о доходах. И даже способ хранения собственных денег перестанет быть делом добровольным – больше, чем 14 миллионов тенге, хранить дома будет нельзя. Надо нести в банк, который, к тому же, не отличается швейцарской надежностью. Налоговый полицейский, который раньше приходил только в наши офисы, заявился к нам домой. Не припрятано ли у нас чего на черный день под диваном? Язык так и чешется ответить ему и всей системе: «А какое ваше дело? Я вам ничего не должна!»
Никто в мире не любит платить налоги. Ни бизнес, ни частные лица, ни богатые, ни бедные, ни молодые, ни старые. И какой-нибудь штатный охранитель не упустит возможности привести в пример цивилизованные демократические страны, где граждане хотят-не хотят, а платят гораздо большие, чем у нас, налоги и делают пенсионные отчисления, независимо от того, работают в офисе крупной компании или трудятся на себя, сидя на кухне. Уклонение от налогов там не только преступление перед государством, но и проступок в глазах общества.
Но в том-то и дело, что граждане «цивилизованного мира» знают, за что платят налоги и косвенно управляют их расходованием, голосуя на местных и всеобщих выборах. Они выбирают президентов, акимов-мэров и акимов-губернаторов, они выбирают прокуроров, судей и полицейских. Американцы проголосовали за Трампа, обещавшего снизить налоги для богатых, и он их снизил. Жители немецкой Баварии, как и швейцарского кантона Граубюнден, высказались на референдуме против проведения Олимпиады в их краях в 2022 году, потому что дорого для бюджета, и страны сняли свои кандидатуры. В развитых странах граждане платят по высокой ставке, но имеют за свои налоги не только хорошие дороги-школы-полицию, но и влияют на принятие решений. Жители Баварии не позволили властям не только провести Олимпиаду, но и построить гигантский железнодорожный вокзал. А полицейских и прокуроров после убийства в центре города спортивной звезды из-за автомобильных зеркал отправил бы в отставку не президент – их отправили бы в отставку жители города.
В нашем случае заместитель министра МВД заявляет, что не собирается оправдываться перед нами за деятельность полиции. После гибели Дениса Тена мы не видели ни министра МВД Касымова, ни акима Байбека. Никаких экстренных пресс-конференций, заявлений с извинениями с их стороны для общественности, погруженной в скорбь и траур.
Они не оправдываются! А и правда, зачем, если твоя карьера не зависит от людей, налоги которых составляют твое жалование?
Вся вертикаль власти – от акимов до прокуроров, от судей до полицейских начальников, от сената до маслихатов – назначается сверху. Все вопросы – большие и малые – решаются без участия местных жителей, граждан Казахстана. Будет Кок Жайляу курортом, построенным на народные деньги, или нет, зависит от того, какое решение примут большие люди – мнение маленьких людей не спросят. Потому что спросить об этом можно только на референдуме, все остальное – игра и имитация.
Ни по одному скандалу с пенсионными деньгами не было парламентских слушаний, комиссий и расследований. Почему менеджеры приняли решение вложить пенсионные средства в азербайджанский банк? Может быть, там имел место откат? Почему КазМунайГаз сделал предложение купить втридорога завод у молдавского бизнесмена Стати, и теперь эта цифра очень помогает ему в международных судах, которые замораживают активы Нацфонда? Сведущие люди считают, что, скорее всего, Стати должен был вернуть определенный процент с продажи, и только когда дело приняло политический оборот, предложение отозвали. Почему уличные, квартирные и автомобильные воры чувствуют себя столь вольготно в казахстанских городах, может быть, они составляют преступный синдикат с полицией?
На все эти вопросы можно найти ответы, но никто из тех, кто принимает решения, их даже не задает, значит, ситуация будет снова и снова повторяться.
Мы привыкли к такому положению вещей как к данности, но гражданин Казахстана хотя бы не был самым добросовестным налогоплательщиком в мире.
Потому что налогоплательщик – это свободный, ответственный за судьбу своей страны гражданин.
Это понимают даже в Туркменистане и в Китае. В Туркменистане, при всех экзотических безумствах тамошней власти, до последнего кубометра газа пытались быть социальным государством, взимая с жителей символические налоги и бесплатно предоставляя коммунальные услуги. В Китае до планки дохода в 500 долларов граждан вообще не рассматривают в качестве налогоплательщиков. На Западе до двадцатого века существовал имущественный ценз – правом голоса на выборах обладали только гордые собственники, люди, которые исправно платят налоги.
А нас хотят заставить платить по гамбургскому счету, не давая взамен собственно страну. Власть хочет собирать налоги со всех и с каждого, как в Швейцарии, а управлять нами, как в Туркменистане. Но так не бывает, какой спрос с безмолвных, безответных граждан? Все-таки только свободное от коррупции, правовое, демократическое государство имеет право быть таким уж строгим мытарем.
Мы привыкли к бардаку, но долгое время наше сожительство с властью было паритетным. Вы разбазариваете мою пенсию, а я не делаю взносы от всех своих «писанных» доходов. Вы проводите ЭКСПО, а я не декларирую свои доходы.
Меняя правила игры, ожесточая законы и требуя так много, если не всего, теперь уже не только от юридических лиц, но и физических, власть в таком случае должна и отдавать.
Вы хотите, чтобы я была добросовестным налогоплательщиком? Тогда предоставьте мне возможность влиять на жизнь моего города и страны. Делитесь полномочиями!
Я хочу выбирать акима, который управляет моим городом, полицейских, охраняющих мой покой, прокуроров, надзирающих за законом, судей, вершащих закон.
Гарантируйте моему сыну бесплатный детский сад, качественное образование, чистый воздух, безопасность и светлое будущее. Переведите ТЭЦ Алматы на газ и вынесите вопрос Кок-Жайляу на референдум. Я требую отставки министра МВД и руководителя полиции города, в котором убили народного любимца.
Я – налогоплательщик и собственник, я – гордый и свободный гражданин. А иначе просто оставьте меня в покое.
https://esquire.kz/nalogi-platyat-svobodnyie-ili-otbites/
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Северный чел 01.08.2018 в 10:42:40 # 687882
Всю жизнь, сколько помню, она работала. Много. Очень много. Занималась всем сразу. И прежде всего — нами, оболтусами.
Кормила, как могла. Не трюфелями, не лангустами, не пармезаном с моцареллой. Кормила простым сыром, простой колбасой, завёрнутой в грубую серую обёрточную бумагу.
Учила. Совала под нос книги, запихивала в кружки и спортивные секции, водила в кино на детские утренники по 10 копеек за билет.
В кукольные театры, в ТЮЗ. Позже — в драму, оперу и балет.
Учила думать. Учила делать выводы. Сомневаться и добиваться. И мы старались, как умели. И капризничали. И воротили носы.
И взрослели, умнели, мудрели, получали степени, ордена и звания. И ничего не понимали. Хотя думали, что понимаем всё.
А она снова и снова отправляла нас в институты и университеты. В НИИ. На заводы и на стадионы. В колхозы. В стройотряды. На далёкие стройки. В космос. Она всё время куда-то нацеливала нас. Даже против нашей воли. Брала за руку и вела. Тихонько подталкивала сзади. Потом махала рукой и уходила дальше, наблюдая за нами со стороны. Издалека.
Она не была благодушно-показной и нарочито щедрой. Она была экономной. Бережливой. Не баловала бесконечным разнообразием заморских благ. Предпочитала своё, домашнее. Но иногда вдруг нечаянно дарила американские фильмы, французские духи, немецкие ботинки или финские куртки. Нечасто и немного. Зато все они были отменного качества — и кинокартины, и одежда, и косметика, и детские игрушки. Как и положено быть подаркам, сделанным близкими людьми.
Мы дрались за ними в очереди. Шумно и совсем по-детски восхищались. А она вздыхала. Молча. Она не могла дать больше. И потому молчала. И снова работала. Строила. Возводила. Запускала. Изобретала. И кормила. И учила.
Нам не хватало. И мы роптали. Избалованные дети, ещё не знающие горя. Мы ворчали, мы жаловались. Мы были недовольны. Нам было мало.
И однажды мы возмутились. Громко. Всерьёз.
Она не удивилась. Она всё понимала. И потому ничего не сказала. Тяжело вздохнула и ушла. Совсем. Навсегда.
Она не обиделась. За свою долгую трудную жизнь она ко всему привыкла.
Она не была идеальной и сама это понимала. Она была живой и потому ошибалась. Иногда серьёзно. Но чаще трагически. В нашу пользу. Она просто слишком любила нас. Хотя и старалась особенно это не показывать. Она слишком хорошо думала о нас. Лучше, чем мы были на самом деле. И берегла нас, как могла. От всего дурного. Мы думали, что мы выросли давно. Мы были уверены что вполне проживём без её заботы и без её присмотра.
Мы были уверены в этом. Мы ошибались. А она — нет.
Она оказалась права и на этот раз. Как и почти всегда. Но, выслушав наши упрёки, спорить не стала.
И ушла. Не выстрелив. Не пролив крови. Не хлопнув дверью. Не оскорбив нас на прощанье. Ушла, оставив нас жить так, как мы хотели тогда.
Вот так и живём с тех пор.
Зато теперь мы знаем всё. И что такое изобилие. И что такое горе. Вдоволь.
Счастливы мы?
Не знаю.
Но точно знаю, какие слова многие из нас так и не сказали ей тогда.
Мы заплатили сполна за своё подростковое нахальство. Теперь мы поняли всё, чего никак не могли осознать незрелым умом в те годы нашего безмятежного избалованного детства.
Спасибо тебе! Не поминай нас плохо. И прости. За всё!Советская Родина.
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Согласен с автором выше "не давать взятки, не откатывать на тендерах, честно работать и зарабатывать" но увы, это не про наши реалии..
MишаМашкевич 01.08.2018 в 13:18:26 # 687906
У народа с ним должен быть социальный контракт. Ибо смысла нет содержать эту ораву чиновников.
А тут дзын-дзынь в ввиду халявщиков. Государство пытается донести до всех,что использовать асфальт,уличное освещение,парки,больницы дальше на халяву не получится. Плати налоги. И это честно. Мало того,так и и должно быть!
Но есть ещё обратная сторона этого контракта. Это адекватное социальное обеспечение! И понимание служить народу. А у наших чунишей одни комплексы и боязнь народа,а вот понимания нет. И что с таким составом делать вот ваще не понятно.
За пенсионку надо вводить пожизненный срок. И страховать от всего: воровства, инфляции,от самодур управленцев,от всего буквально
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Принята на внеочередной седьмой сессии
Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.
Глава 1. Политическая система
Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций
и народностей страны.
Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу. Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие политическую основу СССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 13. Основу личной собственности граждан СССР составляют трудовые доходы. В личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и
подсобного домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения.
Личная собственность граждан и право ее наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы),
садоводства и огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально использовать предоставленные им земельные участки. Государство и
колхозы оказывают содействие гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество, находящееся в личной собственности или в пользовании граждан, не должно служить для извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 42. Граждане СССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой государственными учреждениями
здравоохранения;
расширением сети учреждений для лечения и укрепления здоровья граждан;
развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий;
мерами по оздоровлению окружающей среды;
особой заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением и трудовым воспитанием;
развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и снижение заболеваемости,
на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 43. Граждане СССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по временной
нетрудоспособности;
выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца;
трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность;
заботой о престарелых гражданах и об инвалидах;
другими формами социального обеспечения.
Статья 44. Граждане СССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда, содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству,
справедливым распределением под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги. Граждане СССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 45. Граждане СССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается:
бесплатностью всех видов образования,
осуществлением всеобщего обязательного среднего
образования молодежи,
широким развитием профессионально-технического, среднего специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством;
развитием заочного и вечернего образования;
предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам,
бесплатной выдачей школьных учебников;
возможностью обучения в школе на родном языке
созданием условий для самообразования.
никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь в СССР отделена от государства и школа — от церкви.
Статья 53. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений, организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты
пособий по случаю рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и помощи
семье.
Статья 60. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина СССР — добросовестный труд в избранной им
области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического общества.
Статья 62. Гражданин СССР обязан оберегать интересы Советского государства, способствовать укреплению его могущества
и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР.
Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Глава 9. Союзная Советская Социалистическая Республика
Статья 76. Союзная республика — суверенное советское социалистическое государство, которое объединилось с другими
советскими республиками в Союз Советских Социалистических Республик.
Вне пределов, указанных в статье 73 Конституции СССР, союзная республика самостоятельно осуществляет государственную
власть на своей территории.
Союзная республика имеет свою Конституцию, соответствующую Конституции СССР и учитывающую особенности республики.
Статья 77. Союзная республика участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению Союза ССР, в Верховном Совете СССР, Президиуме Верховного Совета СССР, Правительстве СССР и других органах Союза ССР.
Союзная республика обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей территории, способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР, проводит в жизнь решения высших органов государственной власти и управления СССР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, союзная республика координирует и контролирует деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения.
Статья 79. Союзная республика определяет свое краевое, областное, окружное, районное деление и решает иные вопросы
административно-территориального устройства.
Статья 80. Союзная республика имеет право вступать в отношения с иностранными государствами, заключать с ними договоры
и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями,
участвовать в деятельности международных организаций.
Статья 81. Суверенные права союзных республик охраняются Союзом ССР.
А вот где - не пойму...
Видно "сработали" гопники высокого полёта...
alpha_portal 01.08.2018 в 15:01:09 # 687914
Цитата: Manitu от 01.08.2018 10:50:33
Всё написано красиво и правильно. Но ничего не поменяется. НИКОГДА! Вообще никогда.
Всё написано красиво и правильно. Но ничего не поменяется. НИКОГДА! Вообще никогда.
Это глубоко укоренилось в головах Казхстанцев... И это печально