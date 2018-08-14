Знания – ничто, ЕНТ – все! Почему на учебу «забили» не только школьники, но и учителя?

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Гость 14 Августа 2018 в 10:48:52
…Перед началом нового учебного года, до которого осталось три недели, традиционно поднимаются школьные вопросы – от стоимости ученической формы до кадровых проблем (например, во многих школах Алматы не хватает учителей по естественно-научным и языковым предметам). Но главный вопрос – это, конечно же, результаты Единого национального тестирования. В нынешнем году, как утверждают официальные лица, оно было как никогда честным и прозрачным благодаря присутствию в центрах сдачи ЕНТ представителей МОН РК – завучей школ и преподавателей вузов, прошедших специальное обучение.
– Ничего подобного, – говорит учительница, согласившаяся рассказать о том, как проходило единое национальное тестирование в Алматы. – Куда мы денемся, если пресловутый рейтинг школ отменен только формально, а на самом деле гонка за показателями только усиливается?
К примеру, в прошлом году был выпущен сборник «Показатели ЕНТ по Казахстану», и директоров школ заставляли покупать эту книжку стоимостью две тысячи тенге. Каждая школа, чтобы не выглядеть хуже других, готова ради высоких баллов на все. Скажем, у нас перед ЕНТ директор школы собрал тех учителей, чьи предметы входят в тестовые задания, и велел разделиться на группы во главе с ответственным. На телефон последнего в день сдачи ЕНТ выпускники скидывали тестовые вопросы, а учителя-предметники давали на них правильные ответы.
– Но ведь все гаджеты отбирались…
– Подробный инструктаж перед ЕНТ прошли не только учителя, но и выпускники. Им советовали брать с собой по несколько аппаратов: мол, заберут один – у тебя есть второй, попадешься с ним – воспользуешься третьим…
Некоторые брали с собой до пяти смартфонов. Не все смогли ими воспользоваться, потому что детей из разных школ рассаживали вперемешку в разные аудитории. И все же большинство имело возможность сфотографировать и отправить вопросы ответственному учителю.
Вы спросите: а где же были в это время представители МОН РК? Конечно же, этих завучей, прежде чем направить в регионы не по месту их жительства и работы, тоже проинструктировали – что нужно делать, чтобы тестирование прошло как положено. Но, во-первых, за всеми выпускниками не уследишь – в каждой аудитории сидят до 150 человек. А, во-вторых, не все представители министерства, скажем прямо, были кристально честными.
Одни сами легко соглашались брать подношения, другим всовывали взятки почти насильно. И те, вспоминая, наверное, в эти минуты о своей зарплате и о том, что им тоже надо кормить семьи, на многое закрывали глаза. В предыдущие годы в аудиториях не разрешали открывать окна, везде устанавливались видеокамеры и глушители телефонных сигналов. В этом же году из-за вспышки менингита (в Алматы особенно) все окна в пунктах сдачи ЕНТ держали распахнутыми настежь, обходясь вместо кондиционеров вентиляторами.
Дети, отпрашиваясь в туалет, передавали вопросы родителям или ответственному учителю через окно. Охранники и дежурные в коридорах по понятным причинам закрывали на это глаза: цена доходила до тысячи долларов. И вот результат: с хорошими баллами – 96 и выше – сдали ЕНТ те, кто в школе еле-еле учился на тройки. И, наоборот, результаты тех, кто учился хорошо, но сдавал ЕНТ честно, оказались хуже.
– А разве камеры это не фиксировали?
– За камеры отвечали программисты – школьные учителя информатики. Учительская зарплата сейчас столь низка, что вряд ли кто-то откажется от «левых» денег.
– Кстати, какая сегодня зарплата у школьных педагогов?
– У молодого учителя без категории со стажем от года до трех она составляет «чистыми» 45 тысяч за ставку, у педагога высшей категорий со стажем свыше 20 лет – 85-90 тысяч тенге. Из этой зарплаты ежемесячно приходится «отстегивать» от 3 до 5, иногда до 10 тысяч тенге на всякие мероприятия – на оформление школы шарами в праздники, на цветы для ветеранов ко Дню Победы (по три гвоздики с класса), на пилотки и галстуки, на мешки и перчатки для городских субботников, на канцелярские товары и т.д.
Отдельно – от одной до двух тысяч тенге – собирают деньги на подарки и угощения при посещении школы различными комиссиями.
Подневольный учитель
– Но ведь городское управление образования ежегодно выделяет каждой школе немалое количество денег.
– Да, выделяет. Но, к примеру, на канцтовары дают такой мизер, что его хватает лишь на покупку карандашей, которые не пишут или ломаются, и на ручки, которые только мажут. А что касается оформления кабинетов информативными материалами, то это уже проблемы самого учителя. Ноутбуки у нас, как правило, свои, сами же покупаем принтер, картридж и бумагу для распечатывания заданий и итоговых оценок из электронного журнала «Күнделік». В год на это уходит от 15 до 20 тысяч тенге.
– А куда же делись родительские сборы?
– После шумных скандалов, связанных с ними, городское управление образования в начале учебного года стало издавать приказы о строжайшем запрете на сбор денежных средств с родителей. Если кто-то из учителей и заикнется об этом, то бдительные родители тут как тут, а директор, естественно, не хочет иметь лишних проблем с вышестоящим начальством и комиссиями.
– Возвращаясь к ЕНТ: услуги учителей, которые писали за выпускников правильные ответы, оплачивались?
– Мы – люди подневольные, нашего согласия особо никто и не спрашивает. Более того, многих учителей ради ЕНТ отозвали из отпуска. Они, конечно, возмущались, но так, втихомолку, чтобы не слышала администрация.
– А чего вы боитесь? Сами ведь сказали, что в школе учителей, тем более хороших, не хватает.
– Каждый учитель старается работать там, где ему удобнее. Самое главное – репутация. Когда часто меняешь работу, это вызывает подозрения: прыгает с места на место – значит, некоммуникабельный, конфликтный. К тому же в новой для себя школе учителю нужно заново доказывать свое право на место под солнцем, а там, где его знают, можно получить больше часов по предмету. Второй фактор – близость к дому. Учителя ведь такой народ, который вынужден экономить на всем – на транспортных расходах и на времени.
– А были выпускники, которые принципиально отказались заходить на ЕНТ со смартфонами?
– Единицы, но были. Некоторым из них вообще необязательно было проходить ЕНТ, они уже сдали документы в зарубежные, в том числе российские, вузы, но эти дети пошли на тестирование, чтобы проверить себя и не подвести своих учителей. Такие подходили к нам, чтобы выразить свою признательность за то, что мы были рядом с ними 11 лет. Зато в глазах тех, кто не постеснялся воспользоваться нашей помощью, читалось барское пренебрежение и презрение.
Знакомый учитель с обидой признавался: «Он (тот, за которого этот педагог сдавал ЕНТ) ведь даже не поздоровался со мной на второй день». Поэтому те, кто предлагает вернуть в школы выпускные экзамены по образцу советских, возможно, правы. Конечно, несколько изменив форму их проведения. Чтобы было, допустим, не двое-трое экзаменаторов, а пять или семь – во избежание коррупции. И было бы хорошо, если бы экзамены по гуманитарным предметам проходили в форме творческого эссе – это очень многое сказало бы об уровне знаний ученика.
– Правда, что расписание уроков в 10-11 классах – формальное, то есть, по многим предметам занятия просто не проводятся?
– Да, это так. Ничем другим, кроме натаскивания (иначе говоря, автоматического запоминания цифр и фактов) по сдаваемым на ЕНТ предметам, мы с учениками не занимаемся. То, что после 9-го класса классные руководители стараются отправить «бесперспективных» детей в колледжи и профтехлицеи, возможно, и благо для них. В школе они тупеют на глазах от бесконечной зубрежки, ради которой отменяется даже физкультура. Кстати, учителям, которые проводят дополнительные уроки, их не оплачивают.
Не до уроков
– Дети жалуются: учитель дает задание, а сам все время сидит, уткнувшись в смартфон, и переписывается с кем-то…
– Если бы это было возможно, большинство из нас пользовалось бы в стенах школы обычными кнопочными телефонами. Но на учительский чат в течение учебного дня приходит нескончаемое количество телефонограмм от администрации. Например, срочно нужно передать сведения о родителях, посещающих мечети или церкви, о количестве детей из малообеспеченных и многодетных семей, о девочках, носящих хиджаб, о сиротах, отцах и матерях-одиночках...
Если в городе потерялся ребенок, то его фото отправляют по всем школам города. Завуч не может знать всех детей в лицо и по фамилиям, поэтому эта информация тоже передается в общий учительский чат. Отвечать нужно оперативно, иначе выговор от администрации школы обеспечен. Та тоже делает это не от хорошей жизни: ответ на телефонограмму из районного отдела образования нужно отправить в течение получаса, а тот отчитывается уже перед городским управлением… Сконцентрироваться на теме урока в такие моменты очень сложно, но мы не имеем права отключать свои гаджеты ни днем, ни ночью, ни в выходные, ни в праздники.
– А когда учитель успевает подготовиться к урокам, объяснить новую тему и опросить детей?
– Делаем это во время между подготовкой статотчетов, планерками и совещаниями. Но, признаюсь, в школах из-за них участились «окна». И это несмотря на то, что свои семьи мы практически не видим: теперь из-за разных нововведений учитель находится в школе с 7.30 утра до 20.00 вечера. Проведя урок, надо тут же выставить оценки в электронный журнал, по которому тоже идет жесткий рейтинг между школами района и города – «Күнделік», а он то зависает, то проходит обновление, выставленные оценки и темы уроков исчезают...
Кроме отчетов по успеваемости, надо выявить отсутствующих школьников, разобраться в разного рода конфликтах между учениками или классами, проверить тетради, отдежурить по школе, проконтролировать, политы ли цветы в кабинете, побывать в туалетах (а то вдруг дети курят там), выступить на педсовете, ну и, конечно, успеть провести мероприятия воспитательного характера. План классных часов составляется обычно заранее с учетом проблем конкретного класса, но в течение года сверху спускают «актуальные темы» на злобу дня. Или нужно срочно сдать фотоотчет с родительского онлайн-собрания, где должна идти речь о запрете на ношение хиджаба или профилактике правонарушений среди подростков. Поскольку задания провести их даются за два-три дня, а иногда за день, то родители, ссылаясь на занятость, отказываются принимать в них участие.
И учителям приходится разыгрывать целые спектакли – переодевшись, ради фотоотчета выступаем в роли родителей своих учеников. Мне самой удивительно, как мы еще успеваем писать поурочные планы и подбирать видеоматериалы к уроку. Последние обязательно должны быть из медиатек «Bilim Land» и «IMektep», утвержденных МОН РК, так как ведется еженедельный рейтинг по его использованию учителями. И не дай бог, оказаться в списке последним! Мало кого волнует, воспользуешься ты этим материалом на уроке или нет (ведь интерактивных досок в школах всего-ничего – от пяти до десяти штук).
Главное – не попасть в черный список. Учителя, чтобы улучшить показатели, на переменках стараются через свои смартфоны увеличить количество просмотров и скачиваний видеоматериалов. Отдельная песня – поурочные планы. Согласно новым требованиям, каждый этап урока должен быть подробно расписан до последней минутки. Если этого нет, то заработаешь предупреждение, выговор, строгий выговор, а то и увольнение.
Особенно тяжело приходится молодым учителям. Чтобы выжить, они хватаются за любую подработку, часто не связанную со школой. У них совершенно нет времени готовиться к урокам и вникать в методику преподавания. Все на ходу, все – как попало. Лишь бы был план. И, кое-как отработав год, молодежь бежит из школы куда глаза глядят.
В этом году, к примеру, наша молодая и перспективная учительница информатики ушла в банк, а очень хороший учитель английского – в центр развития языков, где денег платят побольше, а подробные поурочные планы писать не надо.
– Что же делать родителям, желающим, чтобы их ребенок ходил в школу не только просиживать штаны?
– Если есть возможность, пусть нанимают репетиторов хотя бы по тем предметам, к которым у ребенка есть склонность. Ну и, конечно, нужен неусыпный родительский контроль. Иначе он просто «забьет» на учебу. Рассчитывать на учителей не стоит – нам некогда заниматься воспитательным процессом. Мы можем успеть объяснить только самую суть предмета, в лучшем случае – научить детей самостоятельному поиску знаний.
https://camonitor.kz/31488-znaniya-nichto-ent-vse-pochemu-na-uchebu-zabili-ne-tolko-shkolniki-no-i-uchitelya.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
99denden99 14.08.2018 в 11:04:10 # 689540
99denden99 14.08.2018 в 11:04:39 # 689541
Цитата: Софруджу от 14.08.2018 11:01:35
Молодец! Каждое слово - правда!
Молодец! Каждое слово - правда!
сами виноваты все поддерживаете эту систему а потом жалуетесь...
На счет з/п не спорю грустно.. но у кого она была выше в первые год-два работы?
и плюс эта картинка
и еще другие +++
МишкаНаСевер 14.08.2018 в 11:50:54 # 689565
Если есть возможность, пусть нанимают репетиторов
Дааа, а зачем тогда вообще школу посещать?!
Цитата: МишкаНаСевер от 14.08.2018 11:50:54
Quote:
Дааа, а зачем тогда вообще школу посещать?!
Quote:
Если есть возможность, пусть нанимают репетиторов
Дааа, а зачем тогда вообще школу посещать?!
До людей начинает доходить абсурдность сложившейся в образовании ситуации... Вроде выделяются немалые деньги, задействованы "лучшие" специалисты, перенимается "бесценный западный" опыт, вводятся постоянные новшества, все что можно модернизируется- усовершенствуется-информатизируется... но результат даже не нулевой - он отрицательный... НО ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ - ТОЖЕ РЕЗУЛЬТАТ...
Как когда-то написал Гоцман (а потом в переводе Маленького принца использовала Нора Галь): "Ведь, если звезды зажигают -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет, чтобы они были?
Значит - кто-то называет эти плевочки
жемчужиной?"
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Если образование сознательно опускают до уровня плинтуса значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет, чтобы оно было таким?
Значит - кто-то называет эти плевочки
реформами в образовании?"