«В ближайшие месяцы в мире многое изменится…» - немецкий политик о Трампе, Путине и России

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danilov 05 Сентября 2018 в 09:33:15
В частности, в своей недавней речи немецкий эксперт предупредил всех слушающих о том, что в ближайшие месяцы многое в мире изменится. В Соединённых Штатах, по его словам – выходит на пик борьба за власть и эта борьба, в купе с действиями России, в результате может затронуть целый мир....»
Перевод ключевых тезисов:
- «Скажите, хотите ли вы войны с Россией? Конечно же нет. Но понимаете ли вы что именно к этому нас и толкают? События в Америке - эта грандиозная война элит, может привести мир к большой катастрофе.
Джордж Сорос, например - открыто говорит, что с его возможностями он может и будет инвестировать против США.
Против американского курса акций «пока у руля страны стоит такой президент». Трамп, в ответ отвечает, что если его сместят – то в мире (не без его участия и тех, кто стоит за ним) всё обрушится. И это вполне может быть правдой.
Эта борьба за власть и лихорадка доллара нас всех может стереть с лица земли, а уж ее внешние проявления мы видим каждый день в британской и американской прессе.
А вот теперь, когда мы выяснили, что последствия этой «драки» могут коснуться каждого из нас, важно понять, кто в ней выступает с какими позициями. Например, Трамп – по мнению наших СМИ просто тиран, но при этом он до сегодняшнего дня не начал еще никакие войны. И это совершенно нетипично для американских президентов. Они, как только выбирались на должность сразу же начинали войну. Трамп этого пока не делает и именно поэтому его ненавидят. Он не хочет жесткого конфликта с Россией. А теперь посмотрите на наши СМИ. Вдумайтесь, на чьей стороне европейские правительства и пресса, если они ругают единственного американского лидера, который не хочет вести войну и желает поладить с Путиным!? Начиная с Клинтона - все американские лидеры вели войны, а все российские уходили в изоляцию. Но сейчас, не тот ни другой президент этого не делают.
А знаете, о чем не говорят наши СМИ в принципе? О том, что и до американских выборов, США уже находились на грани гражданского конфликта. А сейчас эта вероятность еще больше возросла!
Трамп реализует желание народа – остановить незаконные войны и прекратить поток гробов в Америку.
Но корпорации и элиты, эти войны не просто так затеяли, они получают из них прибыли и останавливаться не хотят. И вот вам вопрос – кем куплены СМИ Европы и ее политики, если они выступают против Трампа и Путина, но на стороне тех, кто хочет продолжения конфликтов? У нас в Германии министр обороны подливает масла в огонь, то в один вооруженный конфликт то в другой. Так кем контролируются наши элиты и медиа, если даже Трамп хватается за протянутую из Кремля руку, а нам рассказывают, что с Россией ладить нельзя?
Если в США победят не те элиты, хаос в Европе и истерия против России расцветет. Если в США начнётся гражданская война – это будет ужасно для всего мира. Потому что американский народ настолько вооружен что даже целая армия с ним не сможет справиться. А хаос в экономике США - запустит цунами по всему миру. Это будет тотальный хаос.
В Америке через несколько недель пройдут промежуточные выборы и если на этих выборах противникам Трампа удастся его вынуть как пробку из бутылки, то этот ужас коснется не только США.
Мы же здесь все понимаем, что, если бы Клинтон была у власти и правила, то элиты которые стоят за ней, давно бы уже развязали конфликт с Россией. Дамы и господа почему Германия должна все это поддерживать? В мире и так не существует ни одного ведра грязи которое бы еще не вылили на голову Путина и Трампа. И если Трампа опрокинут, то наднациональные элиты с помощью нас будут вести игры против Москвы.
Друзья, мы как раз находимся в том городе, через который снова проезжают танки направляющиеся к "Москве". А ведь мы с вами помним те времена, и знаем, что у нашего народа не должно быть такого же будущего. Мы должны услышать Путина и трезво посмотреть на Дональда Трампа.
Хороший пример – это Крым. Там тоже все оказалось не так, как многим кажется. В прошлом году, в апреле я и ряд иных немецких политиков поехали на этот полуостров. И должен сказать, что редко, когда меня настолько привлекала подобная поездка. Но Крымом, я бы очарован. Когда ты находишься в Ялте, то с одной стороны видишь Черное море, яркое летнее солнце, а позади тебя горы и на них еще лежит снег. Нам рассказывают ерунду про Крым, а на самом деле он не стал магнитом для европейских туристов только потому, что санкции этому мешают. После 2014 года Россия провела там колоссальную работу, и сейчас Крым не узнать. Тоже самое с восприятием России, США, Путина и Трампа.
Всё неоднозначно, но точно не так, как нам рассказывают скупленные правительства и ангажированные медиа…»
https://zen.yandex.ru/media/polite_russia/v-blijaishie-mesiacy-v-mire-mnogoe-izmenitsia-nemeckii-politik-o-trampe-putine-i-rossii-5b8d5611b4775b00a9764d22?from=feed
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