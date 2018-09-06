Быть ли казахорусу? Так кто он казахский русский? Чем он отличается от российского русского?

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едридмадрид 06 Сентября 2018 в 09:49:30
«От среды продолжительного проживания никуда не уйдешь»
По мнению Андрея Чеботарёва, директора Центра актуальных исследований «Альтернатива» отличий казахского русского от российского много, что является закономерным следствием продолжительного проживания в условиях Казахстана.
- Нас, на мой взгляд, особенно характеризуют открытость, позитивное отношение к казахам и другим этносам, принятие ряда их материальных и духовных ценностей. Так, в детстве слушаем и читаем казахские сказки. С интересом смотрим многие казахские фильмы. С удовольствием едим баурсаки, бешбармак, казы и т.д. Имеем широкий интернациональный круг общения.
В то же время в своем большинстве здешние русские не владеют казахским языком. У каждого, конечно, на это есть свои причины. Но в целом здесь сказывается фактор русскоязычной среды, которая стала естественной и привычной для многих казахстанцев.
Другой чувствительной для русских граждан темой является эмиграция, преимущественно в Россию. Думаю, что первую волну этого процесса в 1990-х гг. составили главным образом люди, приехавшие в разное время в Казахстан из России и других республик бывшего СССР по трудовой разнарядке или иным обстоятельствам, и члены их семей. А вот в течение последних 2-3 лет, похоже, активно уезжают уже коренные казахстанцы. Среди причин их эмиграции преобладают социально-экономические (отсутствие постоянной и хорошо оплачиваемой работы, перспектив для детей и т.п.). Но многие из этих людей уезжают с определенной долей сожаления и большой теплотой к Казахстану, который был и остается в душе их родиной.
И жизненный опыт, и всевозможные научные исследования показывают, что русские, живущие долгое время в Казахстане и других странах, то есть вне исторической родины, осознанно или неосознанно преуспевают в сохранении и развитии родного языка и культуры. Именно это, по моему мнению, наиболее всего выделяет нас в России, особенно в ее глубинке. Казахские русские также более склонны к созданию семейных союзов на интернациональной, смешанной основе, чем российские. Есть явные различия между ними и в разных социально-бытовых вопросах, включая общение, гостеприимство, отношение к людям других национальностей и т.д.
Хотя Россия является большой страной, и русские из центральных регионов имеют определенные ментальные, культурные и даже языковые отличия от своих сограждан из Сибири, Поволжья, Калининграда, Архангельска и т.д. Кстати, регионализм является серьезным фактором, который проводит некоторые грани между русскими из РФ. У русских Казахстана же в силу объективных факторов такого нет, что делает нашу этническую общность относительно сплоченной.
Кроме того, в политическом отношении лояльность большой части россиян к своей центральной власти обусловлена преимущественно внешними факторами. Там наблюдается консолидация вокруг властей под воздействием экономических санкций, всевозможных политических и военных демаршей со стороны Запада. В Казахстане же русские в большинстве лояльны к руководству страны вследствие проводимой им политики поддержания межэтнического и межконфессионального согласия.
Конечно, все эти моменты проявляются у русских Казахстана и России не стопроцентно. Но когда наших бывших сограждан, эмигрировавших в РФ, местные жители зачастую называют казахами, то это во многом объясняется именно отмеченными выше особенностями сознания и поведения казахских русских. От среды продолжительного проживания никуда не уйдешь. Особенно казахстанцам в третьем, четвертом и более старшем поколениях.
«Казахстанские русские – это уже наполовину казахи»
По мнению Петра Своика, главное, что русских, вне зависимости от среды и региона проживания, объединяет единая культурная основа, которая нивелирует ментальные различия.
- С одной стороны, можно согласиться и подтвердить, что казахстанские русские имеют несколько иной менталитет, чем российские русские. Но я бы это назвал вторичным признаком. А первичным это то, что казахстанских русских, русских-русских и казахстанских казахов - это большая часть городских, со всеми остальными обитателями России, объединяет общая культура, общий язык, общее информационное пространство. И в этом смысле некая особенность казахстанских русских она почти такая же, как особость дальневосточных русских или кавказских русских и дальне восточно-украинских русских. Понятно, что этносы перемешаны, крови сильно перемешаны, так как перемешанных браков очень много. Соответственно русские, распределенные по этому пространству, например, на Кавказе тесно переплетены с кавказцами, а здесь у нас в Казахстане русские и казахи это один почти народ. Во всяком случаи те, для кого родной – русский. Очень важно, что воспитание и восприятие жизни происходит на одном и том же языке. И это казахстанских русских касается. Практически в то же степени, что и большинство казахов.
Поскольку в Казахстане государственность во многом по факту выстроена на этническом принципе, есть на иной взгляд, некое раздвоение принятие у русских Казахстана как страны проживания, своей родины и как государства. Как страна проживания, если ты здесь родился это действительно твоя страна, комфортно здесь жить в сообществе с казахами. А вот на счет государственности есть нюансы. Это скорей все-таки не наша государственность, это казахская государственность. Тут есть некое различие.
Безусловно, те, кто уезжает из Казахстана, и оседают в какой-нибудь Тамбовской или Орловской губерниях, испытывают некое отчуждение по отношению к себе. Но люди ведь уезжают потому, что есть некая опаска усиление национализма у казахов. Напрямую это не демонстрируется, но есть опасение, что после ухода Назарбаева националистическая тенденция усилится, тем более и сейчас есть некие посылы на этот счет. В частности в латинице, которая адресована не только тем, кто говорит и пишет на казахском, но и вообще всему населению. Это политический посыл, как бы говоря – мы отдаляемся. Такие сигналы воспринимаются и народ инстинктивно, где-то не торопясь не в паническом темпе, но ориентируются на подтягивание к исторической родине.
Казахстанские русские – это уже наполовину казахи. Во-первых, многие просто перемешаны с казахами. Во-вторых, в любом случае тот, кто живет в Казахстане постоянно, хорошо знает казахский и достаточно много казахских традиций перенимаются и входят в быт как бы не осознанно, это факт, как и казахи во многом русифицируются по культуре, по обрядам. Тут есть некий симбиоз.
«Русские затягивают с решением о возращении на историческую родину. Это не касается тех, кто готов расти в казахском культурном коде»
По мнению Дениса Кривошеева, ментальные отличия есть даже среди русских в России, в зависимости от региона. При этом он не видит ничего плохого в том, что русские Казахстана готовы расти в казахском культурном коде. Он не отрицает, что «есть и те, кто связывают свою жизнь и будущее своих детей с Казахстаном, и они выстраивают соответствующие стратегии, для того, чтобы максимально эффективно срастись со страной». Однако рассуждая о дальнейшей судьбе русских в Казахстане, он категорично ставит вопрос ребром – либо уезжать, либо растворяться.
- Если говорить о ментальном отличии русских Казахстана и России, важно понимать, что и в России они не однородны и у них отличается не только говор, но и восприятие происходящих событий, от региона меняется чувство защищенности, уверенности или перспективы. Никто же не ставит вопрос отличаются ли корейцы в северной и южной Кореи, а как они отличаются от корейцев выросших в Казахстане? Разве есть возможность у русских в Казахстане высказать свое мнение открыто? Но и вступать в конфронтацию ради того, чтобы называть вещи своими именами никто не собирается. Все это больше похоже на попытку цивилизованного развода. Конечно, есть и те, кто связывают свою жизнь и будущее своих детей с Казахстаном, и они выстраивают соответствующие стратегии, для того, чтобы максимально эффективно срастись со страной. К сожалению, кризис, повлекший за собой тотальное обнищание, сократил список причин, которые делали бы страну желанной, но для многих и этого достаточно.
Очевидно, что в обществе нарастают антирусские настроения. Сеть просто поражена антироссийскими высказываниями, любой голос, призывающий к более взвешенным оценкам, подвергается обструкции. Как и предполагалось, Евразийский экономический союз только усилил эмоции. Импорт инфляции, эхо санкций, при этом он не дал доступа к рынкам, чтобы явно компенсировать нежеланные последствия интеграции. Высказывания становятся все более жесткими. Все чаще поднимаются вопросы из совместной истории и предопределения. Исход русских и русскоязычных будет количественно только прирастать. Последними анклавами в этих процессах будут северные регионы и Алматы, и во всех остальных регионах количество русских будет стремительно сокращаться. Уже есть области, в которых их доля стремиться к нулю. Пик этих процессов придется на 2022 год.
Веских причин оставаться у многих нет, Казахстан не Прибалтика. Его паспорт не стимулирует им дорожить, открывая мир Евросоюза. Ускорить процессы может сама Россия, которая нуждается в приросте населения. Сейчас идет речь о принятии закона «о почве», который облегчит получение гражданства и готовится новая программа репатриации, чтобы облегчит переезд и адаптацию. Цена вопроса – собственность, которая есть у казахстанских русских и страх потерять комфортную среду, но чем быстрее будут идти эти процессы, тем легче будут относиться к процедуре. Для каждого города, откуда выезжают русские есть уже анклавы в России. Например, русский Петропавловска массово переселяется в Тюмень, Караганда в Калининград, есть Белгород, Сочи, теперь и Крым.
Иногда, мне кажется, что русские затягивают с решением о возращении на историческую родину. Это не касается тех, кто готов расти в казахском культурном коде. В том ничего нет плохого, но оставаться в Казахстане русскими, с имперским суждениями и соответствующим мировоззрением, по крайне мере странно. Нужно пользоваться моментом, фиксировать и выезжать. Казахстан строит национальное государство, и никак не будет по-другому, не стоит надеется, нужно собирать волю в кулак и выезжать, либо растворяться в иной идентичности.
«Появились русские, пытающиеся интегрироваться в новую этносреду»
Как считает руководитель республиканского славянского движения «Лад» Максим Крамаренко между русскими Казахстана и России нет мировоззренческих различий, но ментально они отличаются. Исходя из своих наблюдений, он условно делит русских Казахстана на три группы.
- Во-первых, это условные отличия. У русских, проживающих в СНГ, язык один, культура одна, этнические ценности одинаковые: быть сильным и независимым народом, которому характерно чадолюбие и христианская вера, стремление растить детей в уважении к истории и великой русской культуре, вобравшей в себя многое из культур соседствующих народов.
Но, во-вторых, ментальные отличия, все же, имеются. Они, с одной стороны, проявляются в более толерантном отношении к иной культуре и, прежде всего, к культуре тех, кто проживает рядом. А с другой стороны, присуще чувство раздвоенности: малая родина здесь, а историческая родина хоть и близко, но за границей. Мировоззренческих различий между русскими России и Казахстана нет. И те, и другие пытаются вписаться в новые социальные (рыночные) отношения, основанные на более демократичном и либеральном подходе к человеку. Это связано с тем, что и у тех, и у других примерно одинаковые проблемы и способы их решения, одинаковые СМИ, особенно электронные. Если подразумевать под мировоззрением политическую активность, то для русских Казахстана характерна большая, чем в России, аполитичность. Так как политика как социальный лифт для русского человека здесь не работает. Можно сказать, что попытка сформировать четвертый жуз из числа русских, или «слепить» русского казаха так и осталась журналистской затеей. Без квотирования или хотя бы законодательного закрепления пропорционального представительства русских во власти Казахстана политика социальным лифтом не станет. Но это противоречит переводу делопроизводства на казахский язык, так как русские в основной своей массе казахский язык не знают, по крайней мере, на должном уровне. Так что казахского русского пока нет, и скорее всего не будет. Политика трехъязычия как социальный лифт, для незнающих казахский язык, будет иметь ограниченное значение лишь в сфере науки и образования через много лет.
Современные русские Казахстана условно делятся на три группы. К первой группе можно отнести тех, кто родился в СССР, которые с ностальгией вспоминают времена, когда русские были старшим братом. Не потому, что жилось лучше, а потому, что ощущали себя более востребованными в социальной жизни, более ответственными за все, что происходит вокруг. Казахстан не зря называли лабораторией интернационализма. Коллективы, целые города были супер разноязычные. И это формировалось веками, сюда и сбегали от барщины, и ссылали, и отправляли по комсомольским путевкам, взять хотя бы Целинную эпопею. Эта группа болезненно воспринимает тенденции этнократизма в развитии Казахстана. Многие из них уже уехали, остались те, кому ехать некуда – это те, кто здесь родился и вырос. А также, кто привык к климату, природе. Вторая группа это те, кто родился в суверенном Казахстане, а точнее в конце ХХ века и до настоящего времени. Они воспринимают все происходящее как данность, лишены синдрома «старшего брата», но слишком медленно воспринимают позицию представителя национального меньшинства. Политически менее активны, чем их родители, предпочитают заниматься бизнесом. И в третьих, в силу отъезда русских за все эти годы в Казахстане формируется более гомогенная этносреда. Появились те, кто пытается интегрироваться в эту новую этносреду. Это молодые русские, близкие к элите районного и городского масштаба, имеющие родственные связи в казахской среде.
Подготовила Асель ИХСАНОВА
http://sayasat.org/articles/2227-byt-li-kazahorusu
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Sr. Leonsio 06.09.2018 в 10:42:49 # 692546
Дядя Нурик 06.09.2018 в 11:25:43 # 692554