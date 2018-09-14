МВД Грузии о казахстанской полиции: Нужна сильная воля руководства

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danilov 14 Сентября 2018 в 09:22:16
Я ожидала увидеть строгую женщину в возрасте, с идеальной укладкой, в форме и при погонах.
Замминистра МВД Грузии Нино Джавахадзе оказалась милой девушкой 34 лет.
Все чаще в Казахстане вспоминают кардинальную реформу полиции в Грузии. Ставят в пример, как были уволены тысячи грузинских полицейских, вместо которых пришли молодые и смелые люди, которые не берут взяток. И хотя реформа МВД в Грузии началась еще в 2004 году, разговоры о ней на постсоветском пространстве не утихают по сей день.
Как на самом деле устроена работа полиции в Грузии, почему там не дают взятки на дорогах и какими качествами должен обладать полицейский - в эксклюзивном интервью Tengrinews.kz рассказала заместитель министра внутренних дел Грузии Нино Джавахадзе.
TENGRINEWS: Расскажите о нынешней системе МВД в Грузии, как все устроено? Какие структурные организации входят в ваше министерство?
Нино Джавахадзе:
Наша главная функция - это правопорядок и борьба с преступностью. Основные структурные единицы - криминальная полиция, патрульная полиция, экспертно-криминалистическая служба. Есть агентство по услугам, которое выдает водительские права, регистрирует транспортные средства, то есть занимается полицейскими услугами. Также в министерство входят спецназ и пограничная служба. В МВД возвращается служба ЧС. Непосредственно полицейских у нас около 20 тысяч на 3,5 миллиона населения.
Сейчас мы думаем об увеличении числа полицейских, так как к нам приезжает много туристов. В прошлом году у нас было 7,5 миллиона туристов. Это почти в 2 раза больше, чем наше население.
TENGRINEWS: Реформа МВД в Грузии началась в 2004 году, и одним из основных направлений стала борьба с коррупцией. Как сейчас обстоят дела со взяточничеством?
Нино Джавахадзе:
Реформа МВД в Грузии проходит в несколько этапов. Первый этап, как вы знаете, начался в 2004 году. Реформа продолжается до сих пор.
Взятки - это советская наследственность, очень неприятная. До реформы 2004 года полиция просто была погрязшая в коррупции. Не было никакого доверия со стороны общества к правоохранительным органам. И первое, что было сделано - расформировано ГАИ и создана патрульная полиция.
Взятки не должны быть нормой. Главное наказание для сотрудника - это то, что он будет уволен из службы и его никогда больше не возьмут на работу в госучреждение. То есть это как клеймо, понимаете. В Грузии мелкую коррупцию мы сумели побороть.
Был такой факт интересный, когда граждане постсоветских стран пытались предложить взятку полицейскому, но этих людей самих арестовали. Предлагать взятку полицейскому - тоже преступление. Грузины уже давно взятки полицейским не предлагают, за это могут осудить.
У патрулей есть камеры, любой диалог с человеком записывается, потом эту камеру проверяем. Очень сложно скрыть какое-то преступление, коррупцию.
TENGRINEWS: Расскажите об основных этапах реформы, что было проделано, с какими трудностями столкнулось МВД? Насколько известно, более 70 тысяч полицейских было уволено?
Нино Джавахадзе:
В те годы в первую очередь срочно надо было расформировать ГАИ. Потому что переделать его было невозможно. Гаишники всю жизнь брали взятки, и переучить человека, который уже в возрасте, тяжело. Большинство людей были уволены. Чтобы поменять отношения полиции с людьми, понадобилось 3-4 года. Это все еще длится, совершенствуется.
Мы теперь в основном берем на службу молодых людей. Полицейским повысили зарплаты, потому что это очень важная составляющая.
Теперь мы работаем над реформированием бэк-офиса, то есть административных процессов. Запустили центр правоохранительных услуг, где граждане могут оспорить свои штрафы, потребовать объяснения. Если он сомневается - там ему покажут запись с камер, как он нарушил, объяснят, разберутся. Очень важна коммуникация с гражданами. Мы к этому шли много лет.
TENGRINEWS: Какова философия грузинского полицейского? Боятся ли ваши люди полицейских ? Ведь всегда есть некий страх, что если тебя останавливает полиция - жди неприятностей...
Нино Джавахадзе:
Мы сейчас добиваемся того, чтобы полицию уважали, не боялись, а именно уважали. Это две разные вещи. Раньше достаточно было кого-то арестовать, посадить в тюрьму. Требования к современному полицейскому высоки: он должен быть образованным, коммуникабельным, владеть иностранными языками, чтобы легко общаться с туристами, а также с нашими гражданами.
У нас очень активный третий сектор, НПО. Так что любое, даже маленькое правонарушение со стороны полиции обсуждается в обществе очень бурно.
TENGRINEWS: Вы говорили, что повысилась заработная плата. Какова зарплата у грузинского полицейского и из чего она формируется?
Нино Джавахадзе:
Средняя зарплата полицейского сейчас составляет около 500 долларов, и мы ее постепенно повышаем. Все зависит от стажа и профессионализма сотрудника, безупречности работы. У полицейских и их семей очень хороший соцпакет, медстраховка, также мы их хотим обеспечить доступным жильем, часть расходов при покупке жилья возьмет на себя государство. Принцип такой: тот, кто хорошо работает, получает хорошую зарплату, повышение и квартиру по приемлемой цене. Растут требования к полиции, значит, должно расти их социальное обеспечение.
TENGRINEWS: Вот, например, человек хочет стать полицейским - какими навыками он должен обладать?
Нино Джавахадзе:
У нас полицейским может стать любой человек, который пройдет специальную подготовку, тренинг, который умеет общаться с людьми. Желающие могут подать заявку в министерство, потом эта заявка пересылается в нашу академию, где их подготавливают. Кандидат проходит несколько этапов конкурса, проверяются его физическая подготовка, его навыки. Обязательно проходит IQ-тест. Претендентов в полицейские у нас не так много, как хотелось бы. Потому что правила отбора очень строгие. Из 100 человек могут пройти всего 10. Меняются стандарты. Раньше критерием была физическая сила. Теперь должны быть немного другие навыки, интеллектуальные.
Полицейский не должен быть равнодушным ни к каким преступлениям, особенно когда дело касается насилия в семье. Например, муж бьет жену и никто не вмешивается.
График у полицейского пока тяжелый. Там и ночные смены есть, и работа каждый второй день. Мы пытаемся этот график изменить и сделать более гуманным. То есть, например, рассматривается переход на режим работы сутки через трое.
TENGRINEWS: Как в Грузии обстоят дела с мелкими кражами? У нас, например, редко находят украденные телефоны или зеркала от авто. Мы к этому привыкли.
Нино Джавахадзе:
Если мы узнаем, что в каком-нибудь полицейском участке не приняли заявление, дело может дойти до увольнения сотрудника. Регистрируются все факты краж, в том числе мелких.
Ситуация с мелкими кражами сейчас, в принципе, нормальная. Что касается машин, запчастей, практически нулевой показатель, потому что нет рынка сбыта. Куда бы вор ни понес эти запчасти, полиция в любом случае найдет их и выйдет на вора. Каналы сбыта в соседние страны тоже закрыты с помощью пограничной службы.
Мы начинаем регулирование ломбардов, разрабатывается единый реестр, где все товары, которые сдаются в ломбарды, будут зарегистрированы. Краж из машин сейчас практически нет.
TENGRINEWS: Доверяет ли население полиции Грузии? Что нужно сделать в правоохранительных органах, чтобы заслужить доверие населения?
Нино Джавахадзе:
Замеры делают разные НПО. Один маленький инцидент может испортить имидж очень надолго. Доверие - это то, над чем нужно работать все время. Если хоть один малейший нелицеприятный факт о полиции появится в соцсетях, все - твой имидж испорчен. Наш принцип - полиция всегда должна быть открытой.
TENGRINEWS: То есть мерилом эффективности полиции служит доверие населения?
Нино Джавахадзе:
Да, конечно. Как бы хорошо мы ни работали, если в конечном итоге наше общество не чувствует результаты работы на себе, это все зря. Люди себя должны чувствовать спокойно, для нас это очень важно.
Для нас важна превенция, профилактика преступлений. Когда что-то уже произошло, меры принимать поздно, это уже преступление, оно уже случилось.
Сейчас мы создаем институт офицера правопорядка. То есть эти полицейские будет работать по превенции преступности, предотвращению домашнего насилия.
TENGRINEWS: А как же уровень раскрываемости преступлений, статистика?
Нино Джавахадзе:
Раньше официальные показатели раскрываемости преступлений были выше. Сейчас они у нас на уровне 35 процентов, что по международным стандартам считается нормальным. Причина простая: регистрируются все преступления, даже те, которые раскрыть априори невозможно.
Если ты боишься цифр и статистики, то открытым никогда не сможешь быть и никогда не будет доверия населения. Это должна быть огромная воля у начальства, потому что это политическая цена в конечном итоге. Если начальство боится цифр, то полицейские тоже будут их бояться и все время гнаться за цифрами, то есть "давайте покажем, что все хорошо, что все преступления раскрыты".
TENGRINEWS: Как вы считаете, может ли Казахстан использовать опыт Грузии? Что вы знаете о казахстанской полиции?
Нино Джавахадзе:
Я буду очень субъективной, если буду оценивать. Но если у вас в полиции не было такой серьезной реформы, то в принципе это та же модель, которая была в Грузии до 2004 года. Я думаю, что наш опыт в реформировании полиции Казахстан может использовать. Особенно в сфере дорожной полиции, там, где больше всего вероятность взяток.
Часто какие-то нововведения принимаются в штыки. В Грузии до сих пор так происходит. Нужна сильная воля руководства. Мы будем только рады поделиться нашим опытом с Казахстаном, если такая возможность будет.
Универсального рецепта нет, потому что у каждой страны своя специфика, и вы тоже можете изучить работу полиции разных стран. Но в конце концов у вас своя собственная модель должна быть.
TENGRINEWS: Прежде чем прийти к вам на интервью, я искала информацию о полиции Грузии в Интернете. И в одной из статей говорилось, что есть упреки в адрес грузинских полицейских, что они стали чересчур добрыми и корректными. Это на самом деле так?
Нино Джавахадзе:
Очень сложно держать баланс, особенно в полиции. Все время есть какая-то линия: чтобы не было какой-то агрессии или, наоборот, чрезмерной мягкости. Какое-то время полицейские вели себя слишком гуманно. Сейчас мы пытаемся это выровнять, должна быть какая-то грань. Слишком гуманная полиция никому не нужна. Потому что люди не чувствуют себя спокойно, когда полиция слишком "плюшевая".
TENGRINEWS: В Тбилиси я разговаривала с одним таксистом. Он подтвердил мне, что в Грузии взяток не дают, но иногда можно уговорить полицейского не оформлять протокол. То есть полицейский где-то может простить проступок и ограничиться простым предупреждением?
Нино Джавахадзе:
Может. Штраф не должен быть как наказание, это предупреждение, чтобы человек больше так не делал. Если нарушение не очень серьезное, например человек не увидел знак и свернул там, где нельзя, никто не пострадал, полицейский может ограничиться устным предупреждением, это не противозаконно. Полицейский тоже человек. Это такой гуманный шаг, который иногда работает лучше, чем любой штраф.
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Все мы гости 14.09.2018 в 09:39:02 # 693559