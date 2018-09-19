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Мнения
Сатановский о роли Горбачева в распаде СССР
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danilov 19 Сентября 2018 в 10:43:11
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Walter 19.09.2018 в 11:49:41   # 694399
Причем на данный момент это? Привлекающий маневр? Про Путю лучше давай расскажи.
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  Маке0912 19.09.2018 в 12:14:50   # 694404
Он очень грамотный. И прекрасный оратор.
Но со своим еврейским наклоном. Всегда говорит как нужно и как выгодно.
А не как на самом деле.
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  Skype 19.09.2018 в 12:37:10   # 694410
Михеев без наклона и тоже грамотный пипл, он реально говорит то о чем иные только догадываются. Именно он сказал если бы вместо горбачева был Назарбаев или Алиев, то СССР бы не рухнул. Но тут видать судьба, все рушится когда нибудь, Римская империя тоже рухнула, ждем развала евросоюза
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  КЕДЫ 19.09.2018 в 13:18:59   # 694417
Если бы да кабы. Зачем все это сейчас? Тухлая информация да метла хорошо подвешенная. Вряд ли он пиздел бы это в открытую когда Союз в 1994 году развалился. По мне эти выступления для дегенератов тихо пускающих газы перед телеящиком по вечерам.
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