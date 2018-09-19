Сатановский о роли Горбачева в распаде СССР

Михеев без наклона и тоже грамотный пипл, он реально говорит то о чем иные только догадываются. Именно он сказал если бы вместо горбачева был Назарбаев или Алиев, то СССР бы не рухнул. Но тут видать судьба, все рушится когда нибудь, Римская империя тоже рухнула, ждем развала евросоюза
Если бы да кабы. Зачем все это сейчас? Тухлая информация да метла хорошо подвешенная. Вряд ли он пиздел бы это в открытую когда Союз в 1994 году развалился. По мне эти выступления для дегенератов тихо пускающих газы перед телеящиком по вечерам.