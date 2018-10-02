Почти 100 000 готовы сменить РК на США только в этом году

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 02 Октября 2018 в 17:01:27
Комментарии, по рейтингу, по дате
Для простого Казахстанца.
Ну и ехать на ПМЖ не советую.
Съездите посмотрите, подзаработайте и обратно домой.
Родина есть родина. Я здесь родился и корни мои здесь.
alpha_portal 02.10.2018 в 18:06:08 # 696266
Нутром чую: большинство уехало тех, кто проворовался. т.к. в США бедные и не образованные нафиг не нужны. Там для этого целая Мексика есть.
Образованных сразу можно отминусовать. А вот тех, кто при бабках туда уехал... чую много.
И меня все чаще начинает возмущать этот настрой: ой что же будет когда 01 уйдет с поста.
Да нихрена не будет. Дай Бог чтобы пришел кто-нибудь, как в Узбекистане. Капец какие серьезные изменения сейчас в Узбекистане.
А США. Там не все так просто. Знаем. Были. Вся красота на лицевой обложке для приезжих. А копни глубже, там капец болото.
Одно хорошо - цены стабильны и продукты не дорогие.
Ну и вообще отношение людей друг-к-другу координально другое, нежели у нас.
Цитата: Маке0912 от 02.10.2018 17:34:26
Да уровень жизни у нас не очень.
Для простого Казахстанца.
Ну и ехать на ПМЖ не советую.
Съездите посмотрите, подзаработайте и обратно домой.
Родина есть родина. Я здесь родился и корни мои здесь.
Да уровень жизни у нас не очень.
Для простого Казахстанца.
Ну и ехать на ПМЖ не советую.
Съездите посмотрите, подзаработайте и обратно домой.
Родина есть родина. Я здесь родился и корни мои здесь.
"не забывай свои корни, слышишь, есть вещи на порядок выше"
Беня Ладен 02.10.2018 в 19:18:21 # 696271
alpha_portal 02.10.2018 в 19:31:47 # 696272
Цитата: Беня Ладен от 02.10.2018 19:18:21
Казахи в америку, русские в Россию, хохлы в Канаду. Кто останется тогда?
Казахи в америку, русские в Россию, хохлы в Канаду. Кто останется тогда?
Гастарбайтеры и олигархи