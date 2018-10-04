Морской беспилотник "Витязь" будет вести трансляцию из Марианской впадины

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danilov 04 Октября 2018 в 10:39:36
"Мы стремимся к тому, чтобы картинка передавалась в режиме онлайн. Предполагается, что "Витязь" будет состоять из двух аппаратов: опускается базовая станция в виде капли и вокруг нее работает аппарат. Через базовую станцию будет передаваться информация, которую получит второй аппарат, находящийся в радиусе 150 километров. Надеемся вести прямую трансляцию из бездны Марианской впадины", – сказал Литвиненко.
Как ранее сообщалось, помимо маневрирующего подводного аппарата "Витязь" на дно Марианской впадины планируется опустить донную станцию. С их помощью будет проведено картографирование дна, поиск и классификация объектов, сбор гидрологических данных, фото- и видеопривязка, отбор проб. Благодаря проекту планируется отработать технологии создания экстремальной подводной робототехники.
РИА Новости
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