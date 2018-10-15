28-й удачный запуск в 2018 году

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danilov 15 Октября 2018 в 15:22:37
Это 28-й успешный пуск ракета-носителя КНР в 2018 году.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: КЕДЫ от 15.10.2018 15:43:08Безусловно!
Китайцы лидеры по запускам если я правильно понимаю
Китайцы лидеры по запускам если я правильно понимаю
Цитата: КЕДЫ от 15.10.2018 16:09:05Ну это где-то далеко!
А как же Восточный.
А как же Восточный.
Цитата: КЕДЫ от 15.10.2018 15:43:08
Китайцы лидеры по запускам если я правильно понимаю
Китайцы лидеры по запускам если я правильно понимаю
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
Цитата: КЕДЫ от 15.10.2018 16:09:05
А как же Восточный.
А как же Восточный.
Восточный строили не для того, что бы ракеты в космос запускать, а что бы деньги разворовать
В принципе все, что сейчас делается в путинской России
Цитата: КЕДЫ от 15.10.2018 21:51:37
Да уж. Ёбаный стыд. Прости нас Юра
Да уж. Ёбаный стыд. Прости нас Юра
Юра всего лишь исполнитель.
Если и просить прощения, то у Великих "Три К" - Курчатов, Келдыш, Королёв и плюс многочисленная плеяда советских учёных.