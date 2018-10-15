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Наука и техника
28-й удачный запуск в 2018 году
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danilov 15 Октября 2018 в 15:22:37
Сегодня, 15 октября 2018 года, в 04:23 UTC (07:23 мск, 12:23 BJT) в Китае с космодрома Сичан - Xichang Satellite Launch Center (XSLC), в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай). осуществлён пуск ракета-носителя CZ-3B (YZ-1)/Chang Zheng-3B (YZ-1). Миссия BeiDou-3 M15 & M16 (BD-3 M15/BD-3 M16).
Это 28-й успешный пуск ракета-носителя КНР в 2018 году.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 15.10.2018 в 15:26:05   # 697802
О-О-О, сколько интересных буквосочетаний!
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  КЕДЫ 15.10.2018 в 15:43:08   # 697806
Китайцы лидеры по запускам если я правильно понимаю
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  Zoggyla 15.10.2018 в 15:54:53   # 697813
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  КЕДЫ 15.10.2018 в 16:09:05   # 697819
А как же Восточный.
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  Zoggyla 15.10.2018 в 16:12:17   # 697820
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  Zoggyla 15.10.2018 в 16:21:40   # 697824
Кстати, исходя из расчета запусков на душу громадянина, Китай показывает не очень хорошие пусковые показатели.
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  stasik02 15.10.2018 в 16:31:39   # 697827
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  stasik02 15.10.2018 в 16:36:39   # 697829
Цитата: КЕДЫ от 15.10.2018 16:09:05
А как же Восточный.




Восточный строили не для того, что бы ракеты в космос запускать, а что бы деньги разворовать

В принципе все, что сейчас делается в путинской России

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  stasik02 15.10.2018 в 16:50:43   # 697831
Очередной провал Роскосмоса

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  КЕДЫ 15.10.2018 в 21:51:37   # 697852
Да уж. Ёбаный стыд. Прости нас Юра
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  Мура45 15.10.2018 в 22:17:56   # 697856
Цитата: КЕДЫ от 15.10.2018 21:51:37
Да уж. Ёбаный стыд. Прости нас Юра


Юра всего лишь исполнитель.
Если и просить прощения, то у Великих "Три К" - Курчатов, Келдыш, Королёв и плюс многочисленная плеяда советских учёных.
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