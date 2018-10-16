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Наука и техника
Hitachi и General Electric будут совместно создавать мини-АЭС
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danilov 16 Октября 2018 в 11:10:54
ТОКИО, 15 октября. /ТАСС/. Японская электротехническая корпорация Hitachi совместно с американской General Electric займется разработкой мини-АЭС мощностью до 300 тыс кВт, которые должны быть во много раз дешевле и безопаснее нынешних. Потенциальным покупателям их собираются предложить в 2030-х годах, сообщает в понедельник газета Yomiuri shimbun.

По ее данным, дочерние компании двух корпораций в течение года подпишут протокол о сотрудничестве в разработке мини-АЭС. Поначалу речь будет идти об обмене информацией, поскольку Hitachi и General Electric уже давно занимаются этой проблемой самостоятельно.

Предполагается, что мини-АЭС будут стоить примерно в десять раз меньше атомных станций традиционного типа. Их можно будет инкорпорировать как дешевый источник энергии прямо в промышленные комплексы и размещать под землей для повышения уровня безопасности.

Предложение таких установок, как полагают, поможет преодолеть нынешнюю тенденцию к отказу от АЭС. В частности, по данным японской газеты Nikkei, в 2017 году глобальные инвестиции в атомную энергетику сократились на 45% по сравнению с уровнем 2017 года.

https://tass.ru/ekonomika/5673707
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 16.10.2018 в 12:12:07   # 697904
По-моему в строительстве АЭС ГЛАВНОЙ характеристикой является безопасность=надежность и уж потом стоимость.
А япы всё-таки те ещё любители по граблям попрыгать
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