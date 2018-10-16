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Наука и техника
Изображение Земли с орбиты Луны
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danilov 16 Октября 2018 в 12:08:39
Китайский небольшой спутник Longjiang-2 работает на орбите Луны с июня этого года. Он предназначен для изучения радиоизлучения звезд и галактик на длинах волн от 1 до 30 метров в паре с двойником Longjiang-1. Они должны пользоваться Луной как щитом от радиопомех, создаваемых Землей. Также оба аппарата содержат приемники и передатчики радиосигналов и камеры Theory Eye. Эти дополнительные инструменты были разработаны Технологическим институтом Харбина.



Сочетание этих инструментов позволяет радиолюбителям получать спутниковую телеметрию и загружать изображения, сделанные бортовой камерой. Спутники должны передавать сигналы в двух режимах с низкой скоростью передачи данных, но с высокой устойчивостью к ошибкам. Режимы позволяют связываться радиолюбителям с аппаратами на лунной орбите, однако для этого требуется специальное оборудование.

Немецким и голландским радиолюбителям удалось вычислить момент, когда в поле зрения камеры Longjiang-2 окажется обратная стороны Луны и Земля. Была переслана команда на производство снимка, а затем началась его передача на Землю. Из-за низкой скорости передача снимка с разрешением 640х480 заняла около 20 минут.

К сожалению, 21 мая связь со спутником Longjiang-1 была потеряна из-за сбоя в системе управления двигателем. Но Longjiang-2 вышел на эллиптическую орбиту 357 на 13704 км вокруг Луны и начал работу.
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  Zoggyla 16.10.2018 в 12:30:22   # 697910
Чето Земля манюсенькая.
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  Эндрю 16.10.2018 в 12:31:40   # 697912
Чё прям такая ярко-синяя???? А ваще симпотяяяшная
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  Zoggyla 16.10.2018 в 12:33:04   # 697913
Цитата: Эндрю от 16.10.2018 12:31:40
Чё прям такая ярко-синяя???? А ваще симпотяяяшная
вообще-то она фиолетовая
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  Лысый 16.10.2018 в 12:55:17   # 697918
Quote:
Чето Земля манюсенькая.


А здеся еще манюсней.



слева Луна, если чо.
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  Pole13 16.10.2018 в 12:58:04   # 697919
Вот и у Луны есть свои спутники!
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  Zoggyla 16.10.2018 в 13:47:17   # 697941
Цитата: Лысый от 16.10.2018 12:55:17
Quote:
Чето Земля манюсенькая.


А здеся еще манюсней.



слева Луна, если чо.
а где тут лево?
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  Лысый 16.10.2018 в 13:57:27   # 697947
Quote:
а где тут лево?

напротив право.
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  Zoggyla 16.10.2018 в 14:01:47   # 697950
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