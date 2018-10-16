Изображение Земли с орбиты Луны

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danilov 16 Октября 2018 в 12:08:39
Сочетание этих инструментов позволяет радиолюбителям получать спутниковую телеметрию и загружать изображения, сделанные бортовой камерой. Спутники должны передавать сигналы в двух режимах с низкой скоростью передачи данных, но с высокой устойчивостью к ошибкам. Режимы позволяют связываться радиолюбителям с аппаратами на лунной орбите, однако для этого требуется специальное оборудование.
Немецким и голландским радиолюбителям удалось вычислить момент, когда в поле зрения камеры Longjiang-2 окажется обратная стороны Луны и Земля. Была переслана команда на производство снимка, а затем началась его передача на Землю. Из-за низкой скорости передача снимка с разрешением 640х480 заняла около 20 минут.
К сожалению, 21 мая связь со спутником Longjiang-1 была потеряна из-за сбоя в системе управления двигателем. Но Longjiang-2 вышел на эллиптическую орбиту 357 на 13704 км вокруг Луны и начал работу.
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Цитата: Эндрю от 16.10.2018 12:31:40вообще-то она фиолетовая
Чё прям такая ярко-синяя???? А ваще симпотяяяшная
Чё прям такая ярко-синяя???? А ваще симпотяяяшная
Чето Земля манюсенькая.
А здеся еще манюсней.
слева Луна, если чо.
Цитата: Лысый от 16.10.2018 12:55:17а где тут лево?
Quote:
А здеся еще манюсней.
слева Луна, если чо.
Quote:
Чето Земля манюсенькая.
А здеся еще манюсней.
слева Луна, если чо.
а где тут лево?
напротив право.
Цитата: Лысый от 16.10.2018 13:57:27ага, теперь вижу
Quote:
напротив право.
Quote:
а где тут лево?
напротив право.