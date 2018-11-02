Так получилось, что сегодня я должен отмечать второй день рождения.

Воспользуюсь этим скромным поводом, чтобы напомнить всем про ремни безопасности. Использовать их или нет - твой выбор!

При скорости 100 км/ч я получил вот такие царапины в местах крепления ремней.