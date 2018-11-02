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Наука и техника
Второй день рождения
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danilov 02 Ноября 2018 в 16:03:15
Quote:
Так получилось, что сегодня я должен отмечать второй день рождения.
Воспользуюсь этим скромным поводом, чтобы напомнить всем про ремни безопасности. Использовать их или нет - твой выбор!
При скорости 100 км/ч я получил вот такие царапины в местах крепления ремней.



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Соблюдайте правила! И Удачи вам!
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  трактор 02.11.2018 в 16:06:36   # 700235
Ну по крайней мере жив остался......
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  Пермяк 02.11.2018 в 16:29:16   # 700237
Если не был бы пристёгнут, то грудину рулём «промяло», а голову торпеда или лобовуха встретила.
Так что действительно, пристегивайтесь, не ленитесь.
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