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danilov 02 Ноября 2018 в 16:03:15
Так получилось, что сегодня я должен отмечать второй день рождения.
Воспользуюсь этим скромным поводом, чтобы напомнить всем про ремни безопасности. Использовать их или нет - твой выбор!
При скорости 100 км/ч я получил вот такие царапины в местах крепления ремней.
Воспользуюсь этим скромным поводом, чтобы напомнить всем про ремни безопасности. Использовать их или нет - твой выбор!
При скорости 100 км/ч я получил вот такие царапины в местах крепления ремней.
Соблюдайте правила! И Удачи вам!
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Так что действительно, пристегивайтесь, не ленитесь.