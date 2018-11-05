Поступивший в 5 лучших вузов США казахстанец рассказал о своей учебе

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danilov 05 Ноября 2018 в 15:37:14
Антон, будучи учеником 12 класса в Талдыкоргане, подал документы в несколько вузов и получил приглашения от Гарварда, Стэнфорда, Колумбийского университета и Калифорнийского технологического института. Кроме того, в декабре 2017 года он получил грант в Массачусетском технологическом институте (MIT).
Антон Моргунов выбрал Массачусетский технологический институт и о своем выборе не жалеет. По его словам, обучение началось 5 сентября. Кроме Антона, в этом вузе обучаются еще двое казахстанцев - один, как и он, на первом курсе, а второй - на четвертом. Он поделился впечатлениями о своих сокурсниках.
"Студенты отличные, абсолютно все старательные, самое главное - умеющие и желающие думать и понимать. Недавно был курьез, основного профессора заменял ассистент. Ассистент начал что-то объяснять, но внезапно урок перешел из области "вот выводим, вот логично" в "вот формула, решай", причем формулы даже были немного спорными и не совсем корректными. Студенты тут же коллективно начали закидывать учителя каверзными вопросами и коллективными усилиями вернули логику товарища к жизни. Приятное зрелище", - рассказал Антон.
"Наши учителя с такими учениками уже через минут 30 убедились бы в профессиональной непригодности, или, что более вероятно, перешли бы на крик", - добавил казахстанец.
По словам Антона, на первом курсе он может выбирать любые занятия, которые хочет, потому что до конца первого года обучения специальности нет. Живет он в кампусе, как и все первокурсники.
Антон отметил, что на территории MIT находится 10 общежитий. Все они отличаются как снаружи, так и внутри. "В некоторых из этих общежитий ты обязан подписаться на так называемый meal plan - то, что мы называем питанием. Там шведский стол, не сильно большой, но разнообразие есть. В других общежитиях, например в моем, ты не обязан подписываться на него, но ты можешь, если хочешь", - отмечает студент.
"Мое общежитие делится на 9 entries. Это такие маленькие социальные блоки. В каждом из них, как правило, два-четыре этажа, на каждом из которых по одному-два так называемых suite. Это уже элементарная ячейка общежития, в которой по 6-8 комнат. На каждый suit приходится кухня и уборная с душевой. В некоторых общих комнат нет, но есть большая обновленная кухня. В принципе, можно пользоваться любой, которая есть в твоем entry", - рассказал казахстанец.
На первом этаже общежития есть прачечная, игровая комната, комната для учебы и тренажерный зал. При этом, по словам Моргунова, передвижения студентов из/в общежитие не регулируются - приходи и уходи, когда хочешь.
Как утверждает студент, загруженность в вузе у него меньше, чем была в школе.
"Все зависит от тебя. Ты можешь брать 3 класса в семестр, можешь 7. Можешь участвовать в сотне организаций, а можешь и не участвовать. Я бы сказал, она меньше, чем была у меня в школе. Хотя бы потому, что сами уроки занимают гораздо меньше времени и больше фокуса на "самостоятельную" работу, а значит, ты можешь быть более эффективен", - отметил Антон Моргунов.
Он также отметил, что преподаватели идут навстречу студентам, с пониманием относятся к их проблемам и могут отодвинуть дату экзамена или теста для конкретного студента. "Например, если ты заболел или даже просто устал, ты можешь сходить в центр поддержки студентов и тебе могут передвинуть дедлайн как для problem set (набор заданий - прим. автора), так и для экзамена. Даже для финального экзамена. В целом здесь царит гораздо более приятная атмосфера доверия и честности", - добавил Антон Моргунов.
"Когда, например, идет midterm, то есть промежуточный экзамен посреди семестра, профессор говорит: я буду в офисе, приходите в любое время, когда есть 90 свободных минут, я вам дам экзамен. Тебе дают экзамен, ты идешь в свободный кабинет и сидишь пишешь. Учитель приносит печенье, потому что знает, что ты не будешь списывать. Так было с теми предметами, которые я беру", - также рассказал казахстанский студент.
Антон за последние два года неоднократно побеждал в престижных олимпиадах по химии. Самые впечатляющие его победы - это золото на 51-й Международной менделеевской олимпиаде по химии, а также на 49-й Международной химической олимпиаде, которая проходила в Таиланде. В 2015 году школьник основал первый в Казахстане научно-познавательный школьный журнал "Квазар".
https://tengrinews.kz/strange_news/postupivshiy-5-luchshih-vuzov-ssha-kazahstanets-rasskazal-356828/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Статья о том что любой (любой, от слова СОВСЕМ ЛЮБОЙ) парень или девушка прилагая усилия может получить самую высокую "оценку" от жизни и достичь больших высот своим умом, усердием и огромным трудом!!!
По крайней мере я в статье прочитал и увидел это