IBM представила первый квантовый компьютер для коммерческого использования

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danilov 10 Января 2019 в 10:28:33
Несмотря на то, что IBM утверждает, что изобретение является первой универсальной системой для квантовых вычислений, у него недостаточно мощности для многих коммерческих целей, пишет TechCrunch. В IBM добавили, что это лишь первая попытка создать систему для решения комплексных проблем и что она поддается апгрейдам.
Кроме того, компания создала эффективные охлаждающие системы для столь массивного аппаратного обеспечения.
«Эта система жизненно необходима для того, чтобы квантовые вычисления покинули стены лабораторий и наконец стали применяться на практике в бизнесе и науке», — подчеркнул глава IBM Research Эрвинд Кришна.
Одновременно с этим, корпорация объявила о создании IBM Q Network в партнерстве с нефтяным гигантом ExxonMobil, Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН) и Fermilab. Целью своеобразного консорциума станет поиск работающих юзкейсов для квантовых вычислений.
Примечательно, что над дизайном изобретения работали студии Map Project Office и Universal Design Studio, а также компания Goppion, разработавшая стеклянные колпаки для драгоценных регалий британской королевской семьи и защитный дисплей для картины да Винчи «Мона Лиза».
Отметим, многие исследователи и некоторые представители сообщества убеждены в том, что именно квантовые компьютеры смогут взломать блокчейн биткоина в будущем. Например, в конце 2017 года международный коллектив исследователей пришел к выводу, что это случится уже к 2027 году.
Тем не менее с таким мнением согласны далеко не все. Представитель Американского института экономических исследований Джеффри Такер убежден, что страх перед квантовыми вычислениями основан на необразованности и панических настроениях.
Интересную позицию по этому вопросу занял и проповедник криптофилософии Андреас Антонопулос:
«Я совершенно не беспокоюсь о том, что АНБ может располагать квантовым компьютером, поскольку базовый закон в сфере безопасности гласит — если у вас есть мощное секретное оружие, вы его не применяете. Вам необходим очень существенный предлог для того, чтобы пустить его в ход. Учитывая, что с помощью квантовых вычислений можно взломать ключи шифрования ядерных ракет и коммуникационные сети военных разведок, биткоин на этом фоне выглядит мелкой рыбешкой», — подчеркнул он.
Напомним, корпорация IBM активно разрабатывает сразу несколько блокчейн-платформ: IBM Food Trust и TradeLens. Решения IBM также были задействованы при запуске платформы we.trade для трансграничных платежей.
https://forklog.com/ibm-predstavila-pervyj-kvantovyj-kompyuter-dlya-kommercheskogo-ispolzovaniya/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Одни ракету 27 Мах делают, другие квантовый компьютер, третьи по обратной стороне луны гоняют, или ракеты в 27 Мах это стрёмно?