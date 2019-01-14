Казахстан вошел в топ рейтинга по образованию

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danilov 14 Января 2019 в 09:00:41
Составители ежегодного рейтинга, портал Vouchercloud, обновили список 25 самых умных стран на планете. Казахстан в него не вошел. Тем не менее, рядом расположился список стран с самыми выдающимися достижениями школьников.
Авторы Vouchercloud отметили:
"Россия представляет страны европейского континента, расположившись на шестом месте, в то время как ее сосед Казахстан (известный по фильму "Борат", раньше он был частью СССР) превзошел все ожидания, оказавшись на девятом месте в списке стран с самыми умными детьми на планете. Может ли это быть новой интеллектуальной супермощью? Славьтесь, казахи!".
Комментарии, по рейтингу, по дате
Рулон Обоев 14.01.2019 в 10:06:13 # 708832
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/krik-dushi-pedagoga-aktobe-hochetsya-prodat-kvartiru-uehat-361283/
Цитата: Рулон Обоев от 14.01.2019 10:06:13
В свете последних открытых писем учителей в прессе данный рейтинг выглядит как похвала тем реформаторам которые разваливают старую рабочую систему образования и выращивают "послушных рабов"
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/krik-dushi-pedagoga-aktobe-hochetsya-prodat-kvartiru-uehat-361283/
В свете последних открытых писем учителей в прессе данный рейтинг выглядит как похвала тем реформаторам которые разваливают старую рабочую систему образования и выращивают "послушных рабов"
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/krik-dushi-pedagoga-aktobe-hochetsya-prodat-kvartiru-uehat-361283/
Я согласен с педагогом, которая описала проблему по указанной выше ссылке.