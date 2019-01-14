Казахстан вошел в топ рейтинга по образованию

В свете последних открытых писем учителей в прессе данный рейтинг выглядит как похвала тем реформаторам которые разваливают старую рабочую систему образования и выращивают "послушных рабов"https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/krik-dushi-pedagoga-aktobe-hochetsya-prodat-kvartiru-uehat-361283/