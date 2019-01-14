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Наука и техника
Казахстан вошел в топ рейтинга по образованию
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danilov 14 Января 2019 в 09:00:41
Казахстан вошел в десятку стран с самым качественным школьным образованием.

Составители ежегодного рейтинга, портал Vouchercloud, обновили список 25 самых умных стран на планете. Казахстан в него не вошел. Тем не менее, рядом расположился список стран с самыми выдающимися достижениями школьников.

Авторы Vouchercloud отметили:

"Россия представляет страны европейского континента, расположившись на шестом месте, в то время как ее сосед Казахстан (известный по фильму "Борат", раньше он был частью СССР) превзошел все ожидания, оказавшись на девятом месте в списке стран с самыми умными детьми на планете. Может ли это быть новой интеллектуальной супермощью? Славьтесь, казахи!".

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Black_chi 14.01.2019 в 09:42:12   # 708823
кто составляет рейтинги?
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  NZN 14.01.2019 в 09:57:23   # 708828
по бумажкам и презентациям возможно, по факту к сожалению нет
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  Рулон Обоев 14.01.2019 в 10:06:13   # 708832
В свете последних открытых писем учителей в прессе данный рейтинг выглядит как похвала тем реформаторам которые разваливают старую рабочую систему образования и выращивают "послушных рабов"
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/krik-dushi-pedagoga-aktobe-hochetsya-prodat-kvartiru-uehat-361283/
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  Yerla 14.01.2019 в 10:07:51   # 708834
не ну а чо .. ток рад что детей хорошо учат ..
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  Iron 14.01.2019 в 10:34:49   # 708838
Цитата: Рулон Обоев от 14.01.2019 10:06:13
В свете последних открытых писем учителей в прессе данный рейтинг выглядит как похвала тем реформаторам которые разваливают старую рабочую систему образования и выращивают "послушных рабов"
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/krik-dushi-pedagoga-aktobe-hochetsya-prodat-kvartiru-uehat-361283/

Я согласен с педагогом, которая описала проблему по указанной выше ссылке.
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