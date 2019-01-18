В Казахстане будут собирать вертолеты Ми-8АМТ

ЛТХ:
Модификация Ми-8АМТ
Диаметр несущего винта, м 21.29
Диаметр рулевого винта, м 3.91
Длина, м 18.17
Высота ,м 5.65
Масса, кг
пустого 6800
нормальная взлетная 11100
максимальная взлетная 12000
Тип двигателя 2 ГТД Климов ТВ2-117ВМ (ВК-2500)
Мощность, кВт 2 х 1641 (2014)
Максимальная скорость, км/ч 250
Крейсерская скорость, км/ч 225
Практическая дальность, км
нормальная 610
с двумя топливными баками 1065
Практический потолок, м 5000
Статический потолок, м 3900
Экипаж, чел 3
Полезная нагрузка: до 26 пассажиров или 37 десантников или 12 носилок с сопровождающими или 4000 кг груза в кабине или 4000 кг на подвеске
Модификация Ми-8АМТ
Диаметр несущего винта, м 21.29
Диаметр рулевого винта, м 3.91
Длина, м 18.17
Высота ,м 5.65
Масса, кг
пустого 6800
нормальная взлетная 11100
максимальная взлетная 12000
Тип двигателя 2 ГТД Климов ТВ2-117ВМ (ВК-2500)
Мощность, кВт 2 х 1641 (2014)
Максимальная скорость, км/ч 250
Крейсерская скорость, км/ч 225
Практическая дальность, км
нормальная 610
с двумя топливными баками 1065
Практический потолок, м 5000
Статический потолок, м 3900
Экипаж, чел 3
Полезная нагрузка: до 26 пассажиров или 37 десантников или 12 носилок с сопровождающими или 4000 кг груза в кабине или 4000 кг на подвеске