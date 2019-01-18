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Наука и техника
В Казахстане будут собирать вертолеты Ми-8АМТ
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danilov 18 Января 2019 в 09:56:04
в Астане состоялось подписание контракта между АО «НК «Казахстан инжиниринг», АО «Авиаремонтный завод № 405» и АО «Вертолеты России» Госкорпорации «Ростех» на организацию в Казахстане крупно-узловой сборки вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171, сообщила пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Как поясняется, данный документ был заключен в соответствии с ранее достигнутой договоренностью между президентами Казахстана и России.

Сборка вертолетов и их адаптация под требования заказчика будет выполняться на производственных площадках АО «Авиаремонтный завод № 405». Предприятие сертифицировано казахстанскими и международными органами для ремонта, модернизации и технического обслуживания вертолетов типа Ми-8/17/171, а потому «имеет наибольшие компетенции в вопросах обеспечения безопасной эксплуатации вертолетов этого типа в Казахстане, подчеркнули в ведомстве. Сегодня основными заказчиками таких вертолетов в республике являются ряд государственных учреждений и коммерческие авиакомпании.

«Необходимо отметить, что в Казахстане впервые внедряется технология сборки тяжелых вертолетов и сборочное производство организовано без привлечения бюджетных инвестиций. Запуск сборочного производства вертолетов обеспечит значительное развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, гражданской вертолетной индустрии, учебно-тренировочной базы и др.», - добавили в министерстве.

Вертолет Ми-8АМТ/Ми-171 разработан Московским вертолетным заводом им. М. Л. Миля и может быть использован для перевозки пассажиров, транспортировки грузов массой до 4000 кг в кабине и на внешней подвеске, проведения поисково-спасательных работ и пожаротушения. В настоящее время в странах Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Европы, Латинской Америки и СНГ эксплуатируется более 1 тыс. вертолетов данного типа в различных модификациях.

https://vlast.kz/novosti/31288-v-kazahstane-budut-sobirat-vertolety-mi-8amt.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 18.01.2019 в 10:26:55   # 709365
Quote:
ЛТХ:
Модификация Ми-8АМТ
Диаметр несущего винта, м 21.29
Диаметр рулевого винта, м 3.91
Длина, м 18.17
Высота ,м 5.65
Масса, кг
пустого 6800
нормальная взлетная 11100
максимальная взлетная 12000
Тип двигателя 2 ГТД Климов ТВ2-117ВМ (ВК-2500)
Мощность, кВт 2 х 1641 (2014)
Максимальная скорость, км/ч 250
Крейсерская скорость, км/ч 225
Практическая дальность, км
нормальная 610
с двумя топливными баками 1065
Практический потолок, м 5000
Статический потолок, м 3900
Экипаж, чел 3
Полезная нагрузка: до 26 пассажиров или 37 десантников или 12 носилок с сопровождающими или 4000 кг груза в кабине или 4000 кг на подвеске




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  Странник626 18.01.2019 в 10:50:35   # 709372
Ми-8 — советский/российский многоцелевой вертолёт, разработанный ОКБ имени М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Является самым массовым двухдвигательным вертолётом в мире, а также входит в список самых массовых вертолётов в истории авиации. Википедия
Начало эксплуатации: 1967 г.
Тип двигателя: Газотурбинный двигатель

Ми-8АМТ (экспортное обозначение — Ми-171Е) — вариант Ми-8МТВ с небольшими изменениями, производимый на Улан-Удэнском авиационном заводе (с 1991 года). Имеются различные модификации: пассажирский. транспортный, поисково-спасательный, VIP-салон и д.р. Имеет только гражданское назначение.
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