В Казахстане будут собирать вертолеты Ми-8АМТ

ЛТХ:

Модификация Ми-8АМТ

Диаметр несущего винта, м 21.29

Диаметр рулевого винта, м 3.91

Длина, м 18.17

Высота ,м 5.65

Масса, кг

пустого 6800

нормальная взлетная 11100

максимальная взлетная 12000

Тип двигателя 2 ГТД Климов ТВ2-117ВМ (ВК-2500)

Мощность, кВт 2 х 1641 (2014)

Максимальная скорость, км/ч 250

Крейсерская скорость, км/ч 225

Практическая дальность, км

нормальная 610

с двумя топливными баками 1065

Практический потолок, м 5000

Статический потолок, м 3900

Экипаж, чел 3

Полезная нагрузка: до 26 пассажиров или 37 десантников или 12 носилок с сопровождающими или 4000 кг груза в кабине или 4000 кг на подвеске