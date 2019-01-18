Вред свинины. Только наука и никакой религии

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Гопник 18 Января 2019 в 12:20:44
Значение гормона роста.
Свинина содержит в больших количествах гормон роста, являющийся причинным фактором развития процессов воспаления, гипертрофии и набухания тканей (акромегалия, ожирение, склонность к патологическим разрастаниям, включая злокачественные).
Отсюда ответ на вопрос о причинах роста раковых заболеваний у 60 - 70-летних пациентов в период пищевой реформы в Германии. С употреблением свинины, не только идет избыточное поступление в организм холестерина, являющегося строительным материалом опухолевых клеток, но и гормона роста, стимулирующего развитие злокачественных опухолей. При этом у курящих на фоне поступления в организм бензпирена, основного компонента табачного дыма и канцерогена во много раз возрастает риск развития рака.
Известное зудогенное действие свинины обусловлено повышенным содержанием в ней гистамина, способствующего возникновению воспалительных процессов, тем самым развитию фурункулеза, карбункула, аппендицита, заболеваний желчного пузыря, тромбофлебита, белей, абсцессов и флегмон, а также кожных болезней (крапивницы, дерматитов, экземы, нейродермита, дерматозов).
После пищевой реформы в ФРГ наблюдалось много случаев крапивницы у пожилых женщин, несколько меньше у детей при употреблении свинины. При этом Арis D12, Sulfur D30 улучшали состояние.
В процессе лечения запрещается употребление свинины в любом виде, в том числе колбас из телячьей печени, ливерных и др. Практически все сорта колбас содержат либо свиное мясо, либо сало, за исключением тех, на которых указано отсутствие свинины.
В экспериментах на животных доказано, что инъецирование гистамина и имидазолоподобных соединений (например, эрготионина) вызывало развитие язвы желудка, возникновению зуда, воспалительных и аллергических реакций, бронхиальной астмы, сенной лихорадки, вазомоторного ринита, сердечной аритмии, вплоть до инфаркта миокарда. Поэтому лицам, перенесшим инфаркт миокарда или предрасположенным к нему, запрещается употребление свинины.
Еще одна группа веществ, вызывающих нагрузку физиологических систем организма - неточно дифференцированные факторы крови, обозначаемые как онкогенные агенты, эндобионты, спорообразующие включения (Siphonosporo polymorpha), специфические включения в эритроцитах. По мнению Сперанского, они выступают в качестве маркеров рака. Особенно ими (в частности, спорообразующими включениями) богата свиная кровь.
Еще очень важный токсический фактор свинины - вирус гриппа, который, по данным вирусолога проф. Shоре, пребывает летом в легких свиньи и практически всегда встречается в колбасе.
По данным Letters, благоприятной питательной средой для вируса является соединительная ткань легких. В ней он пребывает в невидимой латентной стадии эклирса до тех пор, пока не возникнут благоприятные условия для размножения, например, ранней весной при недостатке витамина, слабой солнечной инсоляции, переохлаждении. Это еще один путь передачи инфекции и возникновения эпидемий гриппа. Иными словами, ежедневное употребление свинины - ежедневное поступление вируса гриппа в организм человека. Только, употреблением американского сала можно объяснить возникновение массовых эпидемий со смертельными исходами в годы 1-й мировой войны.
Также установлена связь между покупкой канадских свиных консерв в ноябре в Германии и возникновением эпидемии гриппа или зимнее употребление приготовленной свинины в домашних условиях в январе-феврале и возникновение эпидемии.
Известно, что в странах мусульманского мира не бывает эпидемий гриппа, поскольку у них свинина не используется в пищу. Однако, необходимо отметить, что эпидемии гриппа могут возникать вследствие употребления конины, также пораженной вирусом гриппа.
Некоторые наблюдения о роли характера питания.
Их результаты были опубликованы в 1955 году. У белых крыс, которые питались свининой, возникала склонность к каннибализму. В процессе кормления от нескольких месяцев до года у них. развивались раковые опухоли различных частей тела, кожные болезни, чего не было в контрольной группе крыс с нормальным питанием. У них практически отсутствовала случаи каннибализма. Результаты всестороннего анализа свидетельствовали о токсическом и канцерогенном действии свинины на организм подопытных животных.
Известны факты из практики. Так, собак-боксеров не кормят свининой, поскольку в противном случае у них появляется зуд кожи и кожные болезни, сопровождающиеся выражением зудом. Некоторым цирковым животным (львам, тиграм) также не дают свинину во избежание избыточного веса, повышения артериального давления, носовых кровотечений. Производители форели заметили, если её кормить измельченной свининой, то процесс развития рыбы резко тормозится, а в последующем форель погибает.
Гомотоксикология свинины.
По Г.Реккевегу, гомотоксин - это человеческий яд, который, попав в организм человека, активирует систему большой защиты и вызывает развитие заболеваний. Термин "гомотоксикология", введенный Г.Реккевегом, означает раздел науки, исследующей действие гомотоксинов к занимающейся разработкой биологических средств по их выведению из организма. При этом с точки зрения гомотоксикологии, свинина рассматривается как комплекс гомотоксинов, вызывающих, интоксикацию организма человека и получивших название свиных токсинов.
Животные жиры, которые попадают в организм человека с пищей, депонируются и имеют специфику строения и биохимического состава того животного, которому они принадлежат. Кровь, омывающая жировые депо, разносит их компоненты с образованием высокомолекулярных соединений, играющих важную роль в развитии атеросклероза, гипертонической болезни, полнокровию, ухудшению кровоснабжения соединительной ткани, в особенности эндокринных желез, нарушению коронарного кровотока. Богатая жирами пища, в особенности шпик, в сочетании со стрессорными нагрузками вызывает интоксикацию соединительной ткани.
Специфические нагрузочные вещества свинины
Каковы различия между свининой и другими сортами мяса? Разница не только в калорийности. Существует ряд других особенностей:
Сама по себе свинина непомерно жирная. Даже так называемая постная свинина содержит большие количества жира и главным образом в виде жировых клеток в отличие от говядины и баранины. В общем, в баранине клеточного жира значительно меньше, чем в свинине. При обильном употреблении свинины, которая кроме того содержит много углеводов и белков, создаются условия для депонирования жира соединительной ткани, для развития ожирения.
Свиные токсины и вызываемые ими заболевания (по Г.Реккевегу)
Некоторые биологические сходства и аналогии
Известно, что внутреннее анатомическое строение свиньи очень сходно с человеческим. Поэтому там, где существует запрет на секционные исследования на человеке их проводят на свиньях. Большое сходство существует и в строении кожи.
Преступники организаторы массовых убийств Hamann и Kurten перерабатывали человеческое мясо на колбасы продавали его, выдавая за свинину, поскольку различий во вкусовых качествах установить практически невозможно.
В годы 1-й мировой войны был выявлен мужчина, который перерабатывал мясо умерших женщин на сосиски. Один из жителей Новой Гвинеи, съевший по очереди жену и дочь, заявил: "Так было вкусно". На островах Полинезии, где существует каннибализм, считается, что нет разницы между мясом свиньи и человека по вкусу.
Сходство между человеком и свиньей проявляется также и в общности биохимических процессов По данным Lettre, при терапии свежеприготовленными клетками высокомолекулярные соединения проявляют тропизм к тем органам и тканям, из которых они приготовлены.
Скрофулез и туберкулез.
Скрофулез - болезнь детей, при которой происходит воспалительное поражение желез с распадом и образованием свищей. Железы похожи на грозди, расположенные на шее ребенка, что придает подчас им внешнее сходство с поросенком (Scorpha-свинья, Scorphula-поросенок). Основная причина заболевания-употребление свинины.
При употреблении свинины активируется вся система клеточной защиты организма. После расщепления в кишечнике, и ресинтеза в лимфсосудах продукты переработки и расщепления свинины попадают в грудной лимфатический проток, далее и верхнюю полую вену. Воспалительная реакция лимфузлов проявляется их гипертрофией и набуханием, болями, лихорадкой, нагноением, свищеобразованием, возникновением экземы. Это и есть гидрогеноидная конституция с характерной чувствительностью к влаге и холоду, т.е. экссудативный диатез.
Основная причина скрофулеза - однообразное питание (мало овощей, дефицит витаминов).
Сегодня наиболее часто наблюдаемая начальная форма скрофулеза - пупочная колика, увеличение мезентеральных лимфатических узлов, лимфузлов корня легкого, трансформация в туберкулез лимфузлов корня лёгкого.
Свининомания?
При запрете на употребление свинины такие люди обычно говорят: "Но доктор, это так вкусно". Они находят все возможные и невозможные причины, чтоб только есть свинину, при этом прекрасно зная о ее токсическом воздействии на организм, о возможных заболеваниях и расстройствах, подобно алкоголикам или курильщикам.
Половые гормоны как канцерогены
Без сомнения половые гормоны свиньи (в особенности, кабана) оказывают большое влияние на качество мяса. Не случайно кабанов за несколько недель или месяцев до забоя кастрируют, иначе мясо будет издавать зловонный запах и к употреблению практически не годно.
Есть предположения о канцерогенности свиных половых гормонов. Несмотря на то, что имеется ряд (анатомических, биохимических и др.) сходств между свиньей и человеком, свинья - негативное отображение человека. У неё мало мышц и костей, много, слизистой и жировой соединительной ткани. Это тяжело болеющее животное: липоидоз сердца, жировая дистрофия печени и др. Это резервуар огромного количества токсинов для человека: жиры, холестерин, гормон роста, слизисто-набухающая субстанция и др.
Гомотоксикология как разрешитель проблемы.
Свинина может выводиться не только обычными физиологическими путями: через мочу, воздух, кал, пот, но и патологическими, например, через воспаление.
В зависимости от того, какие части свинины человек ест, то и возникают, соответственно, различные заболевания, в особенности желчного пузыря с камнеобразованием (холецистит), желчные колики и острое воспаление слепой кишки (аппендицит), а также осложнения типа тромбозов и эмболий вследствие постепенного откладывания свиных токсинов. Не всегда возникает воспаление, а чаще отложение (кумуляция) составных свинины, в особенности ее слизистых и липидных составляющих, в соединительной ткани, что проявляется различного рода отложениями и уплотнениями, ожирением. У тех, кто чаще всего ест колбасы, происходит деформирующее цилиндрическое развитие конечностей и плечевого пояса, в особенности у любителей ветчины. В таких условиях снижаются резервы, нарушается периферическое, церебральное и коронарное кровообращение.
Типичные страдания пациентов с отложением свиных токсинов в области затылка - затылочные карбункулы, фурункулы, гидраденит. У лиц часто употребляющих свиные отбивные - аппендицит, желчно-каменные колики, холангиты, холециститы, эмпиема желчного пузыря и др.
Хроническое воздействие свиными токсинами в результате систематического употребления свинины - основная причина расстройств церебрального кровотока, инсультов, что связано с отложениями укополисахаридов в базальной мембране Типичное следствие употребления свиного холодца - язва голени Длительное употребление свинины приводит к замене хрящевой ткани на слизистую соединительную ткань свиньи, которая не выдерживает собственных нагрузок. Так возникают артриты, артрозы. Если имеются такие заболевания, как бели, эрозии шейки матки, то биологически правильное лечение заключается в полном запрете употребления свинины с целью прекращения дальнейшего поступления свиных токсинов.
В гомотоксикологии Г.Реккевега утверждается, что все болезни ни что иное, как мобилизация защитных мер против токсинов или как повреждение в результате поступления в организм токсинов. Лихорадку, грипп, ангину абсурдно лечить химическими препаратами (аналгетиками, антибиотиками и др.), так как они не оказывают влияния на выведение токсинов (эндотоксинов), а только уничтожают микроорганизмы. При заболеваниях бактерии играют роль не инициаторов болезни, а индикаторов. Они сапрофитируют в зашлакованных свиными токсинами воспаленных тканях, растворяя ложе токсинов, тем самым являются вспомогательным фактором их выведения.
Поэтому при интоксикациях должно быть адекватное биологическое лечение - Bryonia, Mercurius solubilis, Hepar sulfuris, Echinacea comp., Traumeel следует иметь в виду: мясо диких свиней также токсично, как и домашних с той лишь разницей, что у первых меньше жира. В больницах должно быть полное запрещение свинины. Не надо верить тому, кто в свои 90 лет говорит о постоянном употреблении Свинины. Также как и т.н. здоровым крестьянам, употребляющим свинину. Реальные свидетельства их состояния: хронические артрозы, гепатопатии, ревматизм и др. Поэтому не случайно звучит запрет на свинину из уст пророка Моисея, об этом говорится в Коране.
Биологический срок жизни человека составляет 150 лет. К нему приближаются жители Кавказа, Турции, исламских стран, где долгожители не едят свинину, постоянно находясь в хорошем здравии.
Еще один современный аспект неполноценности свинины.
По данным ветеринарного контроля, примерно 20% свиного мяса имеет светло-водянистый вид, 5% - темно-красный. Оба сорта мяса имеют резко изменённый рН, а отсюда - различные содержания воды, электролитов, вкусовые качества, длительность хранения.
Биохимические процессы, развертывающиеся в первые 24 часа после забоя определяют степень окисления мышечной массы. Так, стресс перед забоем (транспортировка, погрузка и др.) у чувствительных животных вызывает повышенное образование АТФ и гликогена в мышцах. Кроме того, молочная кислота в этот период выходит из мышц в кровь, что резко изменяет рН мяса в сторону повышения водосодержания мяса, напротив, молочная кислота остается в мышцах и поэтому у них низкий рН. Обычно после забоя рН составляет 7,2, а через 6-10 часов 5,4 - 5,8. Для сравнения: у говядины через 12 - 24 часа 5,3 - 5,7. У темного мяса рН едва достигает 6,2. Качество его ниже. Оно обезвожено, темнокрасное. При солении - низкая устойчивость, склонность к гниению.
Информация общего плана.
Некоторые считают, что немножко свинины вполне можно есть. Это ошибка. Мизерное количество - это тоже яд, который поступает в слабые места организма называемые Loci minoris resistentiae. К сожалению, многие врачи проявляют в этом вопросе полную некомпетентность: подчас вместо запрета употребления свинины больному, они ее настоятельно рекомендуют в качестве диетического продукта.
По мнению Г.Реккевега, надо всегда помнить, что свинина состоит из токсичного материала (жира, слизи, гистаминов, инициаторов воспаления, опасных гормонов и др.), которые подвергаются гниению в кишечнике, превращаясь и типичную навозную массу.
Поэтому, если Вы хотите предупредить навозные болезни, ни при каких обстоятельствах и ни в каком виде не употребляйте свинину. Следует подчеркнуть, что не вызывают сомнений с точки зрения экологической чистоты качество говядины, баранины, мяса птицы, косули, оленя. При этом лучше не употреблять мясо зайца и кролика.
Источник: Наш Мир
15:09 16 мая 2011
Комментарии, по рейтингу, по дате
Только наука и никакой религии
Религии действительно нет. Но и наукой не пахнет.
Обычная статейка из желтоватой прессы.
В нашем мире нет смысла запретить кому-либо делать что-либо.
Есть смысл дать информацию.
Выбор всегда остаётся за отдельным человеком.
Хочешь - делай, не хочешь - не делай.
Но когда человек знает и делает, то его выбор определяет его сущность.
Цитата: NBE от 18.01.2019 12:35:28Да все сходится! Мы бродячие консервы. Этой пищей мы себя консервируем. Почитайте откровения патологоанатомов
Вредность измерение относительное, если сравнивать с другими видами мяса, может оно и вредное, но если сравнить с теми продуктами, которыми мы едим сейчас, которые состоят из сахара, сои и кучу е-шек. Вообще парадокс, дышим ядом, жрем химикаты, окружили себя синтетикой, но ЦУКА живем раза 2 больше, чем наши предки, которые дышали чистейшим воздухом, пили из родников и ели экологические чистые продукты. Что то здесь не сходится...
Вредность измерение относительное, если сравнивать с другими видами мяса, может оно и вредное, но если сравнить с теми продуктами, которыми мы едим сейчас, которые состоят из сахара, сои и кучу е-шек. Вообще парадокс, дышим ядом, жрем химикаты, окружили себя синтетикой, но ЦУКА живем раза 2 больше, чем наши предки, которые дышали чистейшим воздухом, пили из родников и ели экологические чистые продукты. Что то здесь не сходится...
Странник626 18.01.2019 в 13:13:24 # 709410
Цитата: Гопник от 18.01.2019 12:49:41Сверхразумный Гопник))) - Если только представить, сидит такой а кортах с семками - и тут тебе такое выдал )))
Салам всем пацанам и классным деффчонкам!
В нашем мире нет смысла запретить кому-либо делать что-либо.
Есть смысл дать информацию.
Выбор всегда остаётся за отдельным человеком.
Хочешь - делай, не хочешь - не делай.
Но когда человек знает и делает, то его выбор определяет его сущность.
Салам всем пацанам и классным деффчонкам!
В нашем мире нет смысла запретить кому-либо делать что-либо.
Есть смысл дать информацию.
Выбор всегда остаётся за отдельным человеком.
Хочешь - делай, не хочешь - не делай.
Но когда человек знает и делает, то его выбор определяет его сущность.
И ты все это из этого источника взял-http://www.ansar.ru/science/vred-svininy-tolko-nauka-i-nikakoj-religii? Тогда не о чем говорить, это промуслимский сайт, естественно там ничего правдивого про свинину не будет.На лучше тут почитай https://yandex.kz/search/?text=польза%20свинины&clid=2270455&banerid=6302000000%3A59e99418c83deb002ccff858&win=242&rdrnd=110207&lr=29624&redircnt=1547796103.1
KapitanNemo 18.01.2019 в 13:22:40 # 709412
Цитата: kkafp от 18.01.2019 13:00:12
Враньё, если всё так страшно, то как вы тогда объясните что хохлы ещё не вымерли?
Враньё, если всё так страшно, то как вы тогда объясните что хохлы ещё не вымерли?
Горилкой (не энергетик) компенсируют.
Загнал в организм кучу холестерина и сжег его стаканом горячительного.
Цитата: KapitanNemo от 18.01.2019 13:22:40
Горилкой (не энергетик) компенсируют.
Загнал в организм кучу холестерина и сжег его стаканом горячительного.
Цитата: kkafp от 18.01.2019 13:00:12
Враньё, если всё так страшно, то как вы тогда объясните что хохлы ещё не вымерли?
Враньё, если всё так страшно, то как вы тогда объясните что хохлы ещё не вымерли?
Горилкой (не энергетик) компенсируют.
Загнал в организм кучу холестерина и сжег его стаканом горячительного.
Холестерин весь вырабатыватся печенью, меньше телек смотрите