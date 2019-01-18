Вред свинины. Только наука и никакой религии

Вредность измерение относительное, если сравнивать с другими видами мяса, может оно и вредное, но если сравнить с теми продуктами, которыми мы едим сейчас, которые состоят из сахара, сои и кучу е-шек. Вообще парадокс, дышим ядом, жрем химикаты, окружили себя синтетикой, но ЦУКА живем раза 2 больше, чем наши предки, которые дышали чистейшим воздухом, пили из родников и ели экологические чистые продукты. Что то здесь не сходится...