О пользе свинины

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Zoggyla 18 Января 2019 в 15:10:58
Запрет на свинину это один из методов по отуплению людей.
Такой обычай существовал ещё в Древнем Египте, жрецы египтянам запрещали употреблять в пищу свиное мясо, но сами употребляли, так как свиное мясо улучшает мышление.
Чем тупее прислуга, чем выше состояние депрессии, тем незыблемее власть элиты.
Оказывается свиное мясо чрезвычайно полезно для работы мозга. В свинине содержится много витамина группы В и селен. Извесно что эти вещества оказывают благотворное влияние на работу мозга и нервной системы. Также свиное мясо хороший антидепрессант.
В свинине больше фосфора, чем в горбуше.
В 100г свинины содержится 204мг фосфора, а в 100г горбуши 200мг.
Свиное мясо улучшает настроение. Свинина содержит РСП 55% триптофана - аминокислоты из которой в нашем организме синтезируется "гормон радости" серотонин.
Свинина полезна при себорее. Свинина содержит цинк, который помогает против перхоти.
В свином сале в большом количестве находится витамин F. Он представляет собой важные соединения трёх кислот - линолевой, линолевоной и арахидоновой. В нашем же организме линолевая, линолевоная и арахидоновая кислоты снижают уровень холестерина. Они регулируют липидный обмен в сторону снижения холестерина, так как снижают его синтез. В результате уровень холестерина снижается. Высокий уровень холестерина способствует атеросклерозу.
Огромная польза свинины заключается в содержании большого количества витаминов группы В, железа, цинка, фосфора и магния, белков. Эти элементы улучшают работу головного мозга, поддерживают в тонусе нервную систему, а также увеличивают энергетический потенциал организма в целом.
Помимо этого, если Вы съедите только 100 грамм свинины, то Ваш организм получит до 35 процентов дневной дозы цинка. А это очень важный показатель, так как именно цинк поддерживает и восстанавливает иммунную систему. При достаточном содержании цинка в детском организме костная система развивается без отклонений, а у взрослых происходит укрепление костей. Свинину рекомендуют употреблять и кормящим женщинам, так как это мясо хорошо влияет на выработку грудного молока.
В свинине и содержатся вещества, нейтрализующие работу клеток, отвечающих за плохие эмоции. Можно сказать, что это природный антидепрессант.
Польза свинины заключается в следующем:
магний и кальций положительно влияют на работу всей сердечно-сосудистой системы, в том числе, сердечной мышцы;
лизин помогает правильно формировать костную систему растущего организма;
железо быстро наполняет все клеточки органов кислородом и восстанавливает уровень гемоглобина;
хорошо борется с малокровием;
снижает кислотность желудка;
стабилизирует обмен веществ, приводит его в норму;
благоприятно влияет на работу толстого кишечника;
способствует выделению желчи и сока поджелудочной железы;
эффективна при сбое в работе почек;
поднимает уровень белка в организме;
наполняет организм всеми жизненно важными витаминами, минералами и аминокислотами;
наполняет человека силой и энергией;
питает мышцы, что особенно полезно при частых физических нагрузках;
хорошо и быстро восстанавливает силы и потраченную энергию;
на высшем уровне поддерживает жизнедеятельность организма человека.
Обязательно оно должно быть в рационе:
Детей с 8-месячного возраста. Беременных женщин. Женщин в период лактации (строго соблюдая нормы).
Пожилых людей.
Людей, которые заняты в тяжелом труде и / или тратят много сил и энергии за день.
Тех, кто страдает гастритом с повышенной кислотностью.
Диабетиков (с соблюдением всех рекомендаций врача).
Людей с пониженным уровнем гемоглобина в крови.
Состав и польза свинины:
Селен — элемент незаменим для иммунной системы, это минеральное соединение можно извлечь из других животных продуктов (яйцо, мясо, морские деликатесы, молочка). Однако самым лучшим источником является свинина.
Цинк — вещество обладает полезными свойствами для мужской и женской половой системы. Интересно, что более 20% рекомендуемой суточной нормы цинка скапливается в 100 гр. свиного мяса. Элемент нужен для правильного функционирования головного мозга, построения костей и мышц, работы иммунной системы.
Фосфор — минеральное соединение, которое укрепляет кости, ногти, волосы и зубы. Фосфор выступает в роли энергетика, он подпитывает организм и заряжает энергией. Вещество отвечает за регенерацию тканей, в одной порции свинины содержится около 25% от рекомендованной суточной нормы фосфора.
Железо — компонент отвечает за циркуляцию крови, выработку эритроцитов, баланс гемоглобина, полноценную деятельность сосудистой системы. При систематическом приёме свинины в пищу снижается вероятность развития анемии (малокровия) у взрослых и детей.
Магний — вещество необходимо организму для поддержания работы сердечной мышцы, насыщения тканей кислородом, мягкого расширения сосудов. Магний заставляет мозг работать в полную силу, стимулируя нейроны. В 100 гр. мяса скапливается около 7% рекомендованной дневной нормы этого элемента.
Калий — вещество играет важную роль в стабилизации и контроле артериального давления, а также водно-солевого баланса. В сочетании с магнием калий исключает риск сердечных патологий, а также избавляет конечности и внутренние органы от отёков.
Витамин B1 — компонент иначе именуют тиамином. Он ответственен за нервную систему, а также общее психоэмоциональное состояние человека. Тиамин можно получить из других видов мяса, но свинина занимает лидирующее место по количеству этого вещества в составе (более 50% от суточной нормы).
Витамин B2 — скопление рибофлавина в составе мяса делает свинину полезной для кожи, волос и ногтей. При регулярном приёме пропадает тяга к никотину и спиртному, стабилизируется масса тела. Вопреки всему свинину нельзя назвать высококалорийным продуктом, она нередко входит в диеты для желающих похудеть.
Пиридоксин — элемент имеет другое название — витамин В6. Вещество необходимо для поддержания всех метаболических процессов, правильного пищеварения, а также деятельности ЦНС. Свинина избавляет человека от апатии и снижает восприимчивость к посторонним раздражителям. В порции мяса сосредоточено около 35% допустимой суточной нормы пиридоксина.
Витамин B12 — содержится в количестве 8% от дневной нормы. Интересно, что лишь животные продукты служат источником витамина В12, свинина — не исключение. Элемент нужен для выработки эритроцитов, улучшения зрения, повышения усвояемости и обработки информации. Недостаток витамина В12 ведёт к образованию малокровия и старческому слабоумию (люди преклонного возраста).
Креатин — отвечает за формирование мышц, поэтому свиное мясо полезно кушать спортсменам и тем, кто ведёт активный образ жизни. Креатин не позволяет волокнам распадаться во время сна, сохраняет мышечный рельеф, восполняет нехватку энергии и бодрости.
Ниацин — иначе говоря, это витамин В3. Ниацин нужен для полноценного роста клеток и укрепления мембран. Вещество ускоряет метаболические процессы в коже, сохраняя красоту лица надолго. Поэтому свинину кушают люди в возрасте, которые желают избавиться от морщин и пигментации. В порции мяса сосредоточено более 40% дневной нормы.
Таурин — организм человека может вырабатывать аминокислоту самостоятельно, но дополнительная помощь не помешает. Таурин влияет на деятельность сердечной мышцы, исключает вероятность патологий, инфарктов и инсультов.
Холестерин — свиное мясо включает животные стерины. Однако научные исследования доказали, что наличие этих веществ в пище не влияет на общие показатели холестерина в крови. Именно поэтому мясо можно потреблять диабетикам и людям с ожирением.
Глутатион — компонент является естественным антиоксидантом. Вещество очищает печень и заполняет отверстия в полости органа. Глутатион выводит токсичные соединения и яды, очищает кишечный тракт от залежавшихся отходов.
https://fishki.net/2645470-o-polyze-svininy.html
Альтернативный академический взгляд на возникшую проблему)
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 18.01.2019 в 15:14:59 # 709437
Цитата: Walter от 18.01.2019 15:39:25
Хуйня статья. Выдумки.
Хуйня статья. Выдумки.
Вот это гонево вам больше нравится? http://titus.kz/?previd=102322
Рулон Обоев 18.01.2019 в 16:28:57 # 709449
Без мата можно общаться? Давайте лучше обсудим вред от поедания плоти в целом неважно свинина или другое мясо? Организм человека не предназначен для поедания мяса, поэтому любые статьи о пользе мяса - наглая ЛОЖЬ
Цитата: Рулон Обоев от 18.01.2019 16:28:57есть научно доказанные факты?
Организм человека не предназначен для поедания мяса, поэтому любые статьи о пользе мяса - наглая ЛОЖЬ
Организм человека не предназначен для поедания мяса, поэтому любые статьи о пользе мяса - наглая ЛОЖЬ
Цитата: Рулон Обоев от 18.01.2019 16:28:57
Без мата можно общаться? Давайте лучше обсудим вред от поедания плоти в целом неважно свинина или другое мясо? Организм человека не предназначен для поедания мяса, поэтому любые статьи о пользе мяса - наглая ЛОЖЬ
Без мата можно общаться? Давайте лучше обсудим вред от поедания плоти в целом неважно свинина или другое мясо? Организм человека не предназначен для поедания мяса, поэтому любые статьи о пользе мяса - наглая ЛОЖЬ
Еще один упоротый. Вот как обычно на титусе-пикабу https://pikabu.ru/story/smert_ot_naivnosti_ili_pochemu_vam_ ne_stoit_stanovitsya_vegetariantsem _4930758, а это-для общего развития https://mednew.site/bolezni/pishhevaritelnyj-trakt, понимаю, будет трудно осознать, но вот-http://vseprozdorovie.ru/stati/produkty-zhivotnogo-proiskhozhdeniya-spisok.html, ну и напоследок-https://www.neboleem.net/stati-o-zdorove/15511-8-nevernyh-utverzhdenij-vegetariancev.php
ЗЫ: что то первая ссылка не проходит, https://pikabu.ru/story/smert_ot_naivnosti_ili_pochemu_vam_ ne_stoit_stanovitsya_vegetariantsem _4930758
Рулон Обоев 18.01.2019 в 16:44:31 # 709454
Цитата: 111222333 от 18.01.2019 16:40:24
Еще один упоротый. Вот как обычно на титусе-пикабу https://pikabu.ru/story/smert_ot_naivnosti_ili_pochemu_vam_ ne_stoit_stanovitsya_vegetariantsem _4930758, а это-для общего развития https://mednew.site/bolezni/pishhevaritelnyj-trakt, понимаю, будет трудно осознать, но вот-http://vseprozdorovie.ru/stati/produkty-zhivotnogo-proiskhozhdeniya-spisok.html, ну и напоследок-https://www.neboleem.net/stati-o-zdorove/15511-8-nevernyh-utverzhdenij-vegetariancev.php
Цитата: Рулон Обоев от 18.01.2019 16:28:57
Без мата можно общаться? Давайте лучше обсудим вред от поедания плоти в целом неважно свинина или другое мясо? Организм человека не предназначен для поедания мяса, поэтому любые статьи о пользе мяса - наглая ЛОЖЬ
Без мата можно общаться? Давайте лучше обсудим вред от поедания плоти в целом неважно свинина или другое мясо? Организм человека не предназначен для поедания мяса, поэтому любые статьи о пользе мяса - наглая ЛОЖЬ
Еще один упоротый. Вот как обычно на титусе-пикабу https://pikabu.ru/story/smert_ot_naivnosti_ili_pochemu_vam_ ne_stoit_stanovitsya_vegetariantsem _4930758, а это-для общего развития https://mednew.site/bolezni/pishhevaritelnyj-trakt, понимаю, будет трудно осознать, но вот-http://vseprozdorovie.ru/stati/produkty-zhivotnogo-proiskhozhdeniya-spisok.html, ну и напоследок-https://www.neboleem.net/stati-o-zdorove/15511-8-nevernyh-utverzhdenij-vegetariancev.php
Я тебя не призываю отказаться от поедания плоти. Это выбор каждого. Но и ты не призывай и не говори того, чего не знаешь. И статьи на ссылки твои написаны такими же людьми лишёнными Знания.
Цитата: Рулон Обоев от 18.01.2019 16:44:31
Я тебя не призываю отказаться от поедания плоти. Это выбор каждого. Но и ты не призывай и не говори того, чего не знаешь. И статьи на ссылки твои написаны такими же людьми лишёнными Знания.
Цитата: 111222333 от 18.01.2019 16:40:24
Еще один упоротый. Вот как обычно на титусе-пикабу https://pikabu.ru/story/smert_ot_naivnosti_ili_pochemu_vam_ ne_stoit_stanovitsya_vegetariantsem _4930758, а это-для общего развития https://mednew.site/bolezni/pishhevaritelnyj-trakt, понимаю, будет трудно осознать, но вот-http://vseprozdorovie.ru/stati/produkty-zhivotnogo-proiskhozhdeniya-spisok.html, ну и напоследок-https://www.neboleem.net/stati-o-zdorove/15511-8-nevernyh-utverzhdenij-vegetariancev.php
Цитата: Рулон Обоев от 18.01.2019 16:28:57
Без мата можно общаться? Давайте лучше обсудим вред от поедания плоти в целом неважно свинина или другое мясо? Организм человека не предназначен для поедания мяса, поэтому любые статьи о пользе мяса - наглая ЛОЖЬ
Без мата можно общаться? Давайте лучше обсудим вред от поедания плоти в целом неважно свинина или другое мясо? Организм человека не предназначен для поедания мяса, поэтому любые статьи о пользе мяса - наглая ЛОЖЬ
Еще один упоротый. Вот как обычно на титусе-пикабу https://pikabu.ru/story/smert_ot_naivnosti_ili_pochemu_vam_ ne_stoit_stanovitsya_vegetariantsem _4930758, а это-для общего развития https://mednew.site/bolezni/pishhevaritelnyj-trakt, понимаю, будет трудно осознать, но вот-http://vseprozdorovie.ru/stati/produkty-zhivotnogo-proiskhozhdeniya-spisok.html, ну и напоследок-https://www.neboleem.net/stati-o-zdorove/15511-8-nevernyh-utverzhdenij-vegetariancev.php
Я тебя не призываю отказаться от поедания плоти. Это выбор каждого. Но и ты не призывай и не говори того, чего не знаешь. И статьи на ссылки твои написаны такими же людьми лишёнными Знания.
Сначала покажи нам здоровых людей, не кушающих мяса, потом пиши тут такое. Интересно, маке тебя поддержит ради некушанья свинины, или казы все перебьёт?
Цитата: Рулон Обоев от 18.01.2019 16:28:57согласен
Без мата можно общаться? Давайте лучше обсудим вред от поедания плоти в целом неважно свинина или другое мясо? Организм человека не предназначен для поедания мяса, поэтому любые статьи о пользе мяса - наглая ЛОЖЬ
Без мата можно общаться? Давайте лучше обсудим вред от поедания плоти в целом неважно свинина или другое мясо? Организм человека не предназначен для поедания мяса, поэтому любые статьи о пользе мяса - наглая ЛОЖЬ
Цитата: 111222333 от 18.01.2019 15:54:00
Вот это гонево вам больше нравится? http://titus.kz/?previd=102322
Цитата: Walter от 18.01.2019 15:39:25тоже уйня
Хуйня статья. Выдумки.
Хуйня статья. Выдумки.
Вот это гонево вам больше нравится? http://titus.kz/?previd=102322
Рулон Обоев 18.01.2019 в 17:11:22 # 709460
Цитата: Aлекс от 18.01.2019 16:39:58
Цитата: Рулон Обоев от 18.01.2019 16:28:57есть научно доказанные факты?
Организм человека не предназначен для поедания мяса, поэтому любые статьи о пользе мяса - наглая ЛОЖЬ
Организм человека не предназначен для поедания мяса, поэтому любые статьи о пользе мяса - наглая ЛОЖЬ
Только один из моментов то что знаю скажу - сравните длину кишечника хищника и травоядного. У хищника он в несколько раз короче. У человека кишечник больше похож на желудок травоядного. Общеизвестно, что желудку человека переваривать мясо тяжелее всего. Так вот, всё что не переварилось у хищника быстро и без последствий выходит, а в длинном кишечнике человека начинается процесс гниения. Хотите? Кушайте.
Цитата: Рулон Обоев от 18.01.2019 17:11:22
Только один из моментов то что знаю скажу - сравните длину кишечника хищника и травоядного. У хищника он в несколько раз короче. У человека кишечник больше похож на желудок травоядного. Общеизвестно, что желудку человека переваривать мясо тяжелее всего. Так вот, всё что не переварилось у хищника быстро и без последствий выходит, а в длинном кишечнике человека начинается процесс гниения. Хотите? Кушайте.
Цитата: Aлекс от 18.01.2019 16:39:58
Цитата: Рулон Обоев от 18.01.2019 16:28:57есть научно доказанные факты?
Организм человека не предназначен для поедания мяса, поэтому любые статьи о пользе мяса - наглая ЛОЖЬ
Организм человека не предназначен для поедания мяса, поэтому любые статьи о пользе мяса - наглая ЛОЖЬ
Только один из моментов то что знаю скажу - сравните длину кишечника хищника и травоядного. У хищника он в несколько раз короче. У человека кишечник больше похож на желудок травоядного. Общеизвестно, что желудку человека переваривать мясо тяжелее всего. Так вот, всё что не переварилось у хищника быстро и без последствий выходит, а в длинном кишечнике человека начинается процесс гниения. Хотите? Кушайте.
Да, все правильно говорите, вот только один момент упущен - мы не едим сырое мясо, а хищники его не жарят. При существующих нагрузках и всего прочего, долго на огурцах и бобовых не протянешь. Особенно если требуется физическая нагрузка на работе.
Mathematicus 18.01.2019 в 17:34:02 # 709466
Цитата: Рулон Обоев от 18.01.2019 17:11:22
Только один из моментов то что знаю скажу - сравните длину кишечника хищника и травоядного. У хищника он в несколько раз короче. У человека кишечник больше похож на желудок травоядного. Общеизвестно, что желудку человека переваривать мясо тяжелее всего. Так вот, всё что не переварилось у хищника быстро и без последствий выходит, а в длинном кишечнике человека начинается процесс гниения. Хотите? Кушайте.
Цитата: Aлекс от 18.01.2019 16:39:58
Цитата: Рулон Обоев от 18.01.2019 16:28:57есть научно доказанные факты?
Организм человека не предназначен для поедания мяса, поэтому любые статьи о пользе мяса - наглая ЛОЖЬ
Организм человека не предназначен для поедания мяса, поэтому любые статьи о пользе мяса - наглая ЛОЖЬ
Только один из моментов то что знаю скажу - сравните длину кишечника хищника и травоядного. У хищника он в несколько раз короче. У человека кишечник больше похож на желудок травоядного. Общеизвестно, что желудку человека переваривать мясо тяжелее всего. Так вот, всё что не переварилось у хищника быстро и без последствий выходит, а в длинном кишечнике человека начинается процесс гниения. Хотите? Кушайте.
По вашей логике и растительная пища также может гнить. (а вообще бесполезное дело спорить с людьми которыми ВЕРЯТ)
Цитата: Lukas от 18.01.2019 17:21:56На севере травоядные люди не выглядят здоровыми от слова совсем
Да, все правильно говорите, вот только один момент упущен - мы не едим сырое мясо, а хищники его не жарят. При существующих нагрузках и всего прочего, долго на огурцах и бобовых не протянешь. Особенно если требуется физическая нагрузка на работе.
Цитата: Рулон Обоев от 18.01.2019 17:11:22
Только один из моментов то что знаю скажу - сравните длину кишечника хищника и травоядного. У хищника он в несколько раз короче. У человека кишечник больше похож на желудок травоядного. Общеизвестно, что желудку человека переваривать мясо тяжелее всего. Так вот, всё что не переварилось у хищника быстро и без последствий выходит, а в длинном кишечнике человека начинается процесс гниения. Хотите? Кушайте.
Цитата: Aлекс от 18.01.2019 16:39:58
Цитата: Рулон Обоев от 18.01.2019 16:28:57есть научно доказанные факты?
Организм человека не предназначен для поедания мяса, поэтому любые статьи о пользе мяса - наглая ЛОЖЬ
Организм человека не предназначен для поедания мяса, поэтому любые статьи о пользе мяса - наглая ЛОЖЬ
Только один из моментов то что знаю скажу - сравните длину кишечника хищника и травоядного. У хищника он в несколько раз короче. У человека кишечник больше похож на желудок травоядного. Общеизвестно, что желудку человека переваривать мясо тяжелее всего. Так вот, всё что не переварилось у хищника быстро и без последствий выходит, а в длинном кишечнике человека начинается процесс гниения. Хотите? Кушайте.
Да, все правильно говорите, вот только один момент упущен - мы не едим сырое мясо, а хищники его не жарят. При существующих нагрузках и всего прочего, долго на огурцах и бобовых не протянешь. Особенно если требуется физическая нагрузка на работе.
Библия, Ветхий завет, второзаконие, глава 14.15, стих 8: "...и свиньи, потому что копыта у ней раздвоены, но не жует жвачки, нечиста она для вас, не ешьте мяса их, и к трупам их не прикасайтесь".
Думаю верующим людям будет достаточно этого чтобы не есть свинину. А кому так охота, пожалуйста
шымкентский 18.01.2019 в 18:37:52 # 709478
и это настораживает
alpha_portal 18.01.2019 в 19:40:09 # 709497
Хищники-травоядные
Ученые, химики, лаборанты, доктора наук... Кто у нас тут еще на титусе водится?
Порой такую чушь несут люди и главное они в нее верят
Верьте ребят только в массы х*йню это не пихайте плиз.
Человек мля травоядное я худею... Пойду капусты погрызу с горя
Касательно предпочтений в растительной и мясной диете. Логический. Формировалось диета веками. Ферментный состав уже на генном уровне. Поэтому индусу сложно есть нашу диету мясную, а мы у них сдохним от язвы. Испанцы редко спиваются, а в Сибири народы спиваются на раз. Оседлые северные народы в основном крупные и рыхлые, а кочевники поджарые и коренастые. Кочевые народы начали расти как осели. Т.к. до этого нужно было есть каллорийную пищу редко и не так много. На хлебе и редьке в степи не выживешь.
Мода и исследования это хорошо, но где их проводят? Вряд ли их делали на казахах и монголах в рамках веганской диеты. Или наоборот куча индусов участвовали где то в англии.
Так что ешьте то что ели ваши предки и сильно не отклоняйтесь чтобы быть здоровее. Можно корректировки вносить ввиду не возможности придерживаться буквально, но кочевнику на растительную пищу и еще если живешь в Астане или Сибири будет только хуже