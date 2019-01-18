О пользе свинины

Цитата: Рулон Обоев от

Цитата: Aлекс от

Цитата: Рулон Обоев от



Организм человека не предназначен для поедания мяса, поэтому любые статьи о пользе мяса - наглая ЛОЖЬ

Организм человека не предназначен для поедания мяса, поэтому любые статьи о пользе мяса - наглая ЛОЖЬ есть научно доказанные факты?



Только один из моментов то что знаю скажу - сравните длину кишечника хищника и травоядного. У хищника он в несколько раз короче. У человека кишечник больше похож на желудок травоядного. Общеизвестно, что желудку человека переваривать мясо тяжелее всего. Так вот, всё что не переварилось у хищника быстро и без последствий выходит, а в длинном кишечнике человека начинается процесс гниения. Хотите? Кушайте. Только один из моментов то что знаю скажу - сравните длину кишечника хищника и травоядного. У хищника он в несколько раз короче. У человека кишечник больше похож на желудок травоядного. Общеизвестно, что желудку человека переваривать мясо тяжелее всего. Так вот, всё что не переварилось у хищника быстро и без последствий выходит, а в длинном кишечнике человека начинается процесс гниения. Хотите? Кушайте.

Да, все правильно говорите, вот только один момент упущен - мы не едим сырое мясо, а хищники его не жарят. При существующих нагрузках и всего прочего, долго на огурцах и бобовых не протянешь. Особенно если требуется физическая нагрузка на работе.